ওয়েস্ট আজারবাইজানে মূল্য চেইনগুলি সম্পন্ন হয়েছে

۲۳: ۰۸ – আগস্ট 1
তরুণ সাংবাদিক ক্লাব; গম এলিয়া _ পশ্চিম আজারবাইজান গভর্নর উর্মিয়ায় আলংকারিক পাথর প্রসেসিং ইউনিটের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বলেছিলেন, ছোট -স্কেল ইউনিটগুলির গুরুত্ব উল্লেখ করে, এই ইউনিটগুলি বিভিন্ন খাতে নিযুক্ত এবং প্রযোজ্য ছিল এবং বলেছিল: “বৃহত শিল্পগুলি অর্থনীতি ইঞ্জিনকে সক্রিয় করতে পারে এবং প্রদেশে আমাদের লক্ষ্য বৃহত শিল্প তৈরি করা এবং মূল্য চেইন সম্পূর্ণ করতে পারে।”
রেজা রহমানী প্রদেশের পাথরের খনিগুলির সক্ষমতা উল্লেখ করে আরও যোগ করেছেন: “একটি বিশেষ পাথর এবং সম্পর্কিত শিল্প তৈরি করা চলছে এবং এটি খনির ও খনির খাতগুলিতে পরিবর্তন আনতে পারে।”
রহমানী উত্পাদন ইউনিটগুলির সহায়তার উপর জোর দিয়েছিলেন: নতুন যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিগুলির সাথে ইউনিটগুলি সজ্জিত করা একটি অগ্রাধিকার হওয়া উচিত।
পশ্চিম আজারবাইজানের গভর্নর, বছরের নামকরণ এবং উত্পাদনের দিকে মনোযোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করে, প্রাদেশিক অপারেটিং ব্যাংকগুলির দ্বারা বিনিয়োগের সুবিধাগুলি প্রদানের ত্বরান্বিত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল এবং বলেছিল যে ব্যাংকগুলির অগ্রাধিকারকে অর্থায়ন করা উচিত, দুর্ভাগ্যক্রমে প্রদেশের অপারেটিং ব্যাংকগুলিতে গুরুতর ত্রুটি রয়েছে।
তিনি উল্লেখ করেছিলেন যে সরকারের অগ্রাধিকার বিনিয়োগ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থাও উত্পাদন ইউনিটগুলির সুবিধাগুলি সহও হওয়া উচিত।
রহমানী জোর দিয়েছিলেন যে দেশটির সমস্যাগুলি সমাধানের মূল সমাধান উত্পাদনই বলা হয়েছে যে যারা উত্পাদন পথে পাথর ছুঁড়েছে তারা উন্নয়নের দাবি করতে পারে না।
পশ্চিম আজারবাইজানের অনন্য সক্ষমতা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন: অনেকগুলি সূচকগুলিতে প্রদেশের পদটি কাম্য নয় এবং বর্তমান অবস্থানটি এই প্রদেশের মানুষের পক্ষে উপযুক্ত নয়।
“আমরা প্রদেশের সুষম উন্নয়নের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে অনুসরণ করছি,” রহমানী আরও বলেন, প্রদেশে বিনিয়োগের আকর্ষণের চলাচল শুরু হয়েছে এবং জনগণের কাছে উত্পাদন ও সেবা একটি শীর্ষ অগ্রাধিকার।
পশ্চিম আজারবাইজানের গভর্নর পশ্চিম আজারবাইজানে বিনিয়োগ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনের দিকেও ইঙ্গিত করেছিলেন, “ইনভা” নামে পরিচিত এবং বলেছিলেন: যদিও এই সম্মেলনে সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সংযুক্তি রয়েছে, তবে এটি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রের সূচনা পয়েন্ট।
তিনি প্রদেশের আলংকারিক পাথরগুলির সক্ষমতাও ইঙ্গিত করেছিলেন: এই সুযোগটি প্রদেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সর্বোত্তম সম্ভাব্য উপায়ে ব্যবহার করা উচিত।
এই সন্ধ্যায়, আলংকারিক পাথর প্রক্রিয়াজাতকরণের ক্ষেত্রে সংস্কারকৃত উত্পাদন ইউনিটটি পশ্চিম আজারবাইজানের গভর্নরের উপস্থিতি এবং এই পুনর্নির্মাণ ইউনিটের উদ্বোধনের সাথে সাথে স্ল্যাব স্টোন প্রোডাকশন ডেভলপমেন্ট প্ল্যানের বাস্তবায়ন এবং আলংকারিক কুকুর খনিটির পুনরুজ্জীবন শুরু হয়েছিল।
এই ইউনিটগুলির সংস্কার ও সংস্কার পুনরুদ্ধার করতে, প্রতি বছর মোট ২,৫ টন ধারণক্ষমতা সহ, মোট ২ বিলিয়ন রিয়েল ৪ জনের জন্য এই ইউনিটগুলির পুনর্জীবন ও সংস্কার দ্বারা বিনিয়োগ করা হয়েছে।