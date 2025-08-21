ওয়েস্ট হ্যাম বনাম চেলসি পূর্বরূপ, ভবিষ্যদ্বাণী, লাইনআপস, বাজি টিপস এবং প্রতিকূল

ব্লুজগুলি বিজয়ী দল হিসাবে শীর্ষে এসেছিল যখন এই পক্ষগুলি সর্বশেষ দেখা হয়েছিল।
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ 2025-26 মৌসুমের ম্যাচউইক 2 ফিক্সচারে চেলসির স্বাগত জানাতে প্রস্তুত। এই ক্লাবগুলির মধ্যে আকর্ষণীয় প্রতিযোগিতাটি লন্ডন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড একটি ইতিবাচক নোটে তাদের মরসুম শুরু করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তারা 2025-26 প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনী খেলায় সুন্দরল্যান্ডে শিকার হয়েছিল। বাড়ি থেকে দূরে থাকা সত্ত্বেও, আসন্ন খেলাটি ওয়েস্ট হ্যামের পক্ষে সহজ নয়।
ক্রিস্টাল প্যালেসের বিপক্ষে তাদের আগের লিগের খেলায় চেলসিকে ড্র করা হয়েছিল। ব্লুজগুলি বলের দখলে দৃ strong ় দেখায়, তবে কোনও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিল। হ্যামারদের বিরুদ্ধে তাদের ইতিবাচক রেকর্ড রয়েছে এবং এনজো মার্সেসা নেতৃত্বাধীন দলটি তাদের নতুন মরসুমের প্রথম জয়ের সন্ধান করবে।
কিক-অফ:
- অবস্থান: লন্ডন, ইংল্যান্ড
- স্টেডিয়াম: লন্ডন স্টেডিয়াম
- তারিখ: শনিবার, আগস্ট 23
- কিক-অফ সময়: 12:30 am ist (শুক্রবার, আগস্ট 22; 07:00 pm GMT/ 03:00 pm ET/ 12:00 pm pt)
- রেফারি: মাইকেল অলিভার
- Var: ব্যবহারে
ফর্ম:
ওয়েস্ট হ্যাম: এল
চেলসি: ডি।
খেলোয়াড়দের দেখার জন্য
নিক্লাস ফলক্রুগ (ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড)
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড ব্লুজদের বিপক্ষে তাদের আসন্ন খেলায় একটি সুযোগ দাঁড়াতে চাইলে নিক্লাস ফলক্রুগকে এখানে শীর্ষস্থানীয় পারফরম্যান্স নিয়ে আসতে হবে। 32 বছর বয়সী জার্মান ফরোয়ার্ড আক্রমণকারী ফ্রন্টে খেলতে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ থাকবে কারণ তিনি হ্যামারদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়।
লিয়াম ডেলাপ (চেলসি)
চেলসির আক্রমণাত্মক ফ্রন্টে লিয়াম ডেলাপের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। যদিও তিনি শেষ খেলায় ব্লুজদের পক্ষে গোল করতে ব্যর্থ হন, তবুও তিনি তাদের জন্য চূড়ান্ত তৃতীয় স্থানে বেশ কার্যকর ছিলেন। 22 বছর বয়সী এই ব্যক্তি এবার খেলাটি শুরু করতে এবং দুটি বা দুটি গোল করে তার পক্ষে সহায়তা করতে চাইবেন।
ম্যাচ ফ্যাক্টস
- চেলসি ওয়েস্ট হ্যামের বিপক্ষে তিন ম্যাচের জয়ের রানে রয়েছেন।
- ওয়েস্ট হ্যাম চেলসির বিপক্ষে তাদের শেষ পাঁচটি খেলায় কেবল একটি জিতেছে।
- ব্লুজরা তাদের শেষ তিনটি ম্যাচে হ্যামারদের বিপক্ষে 10 টি গোল করেছে।
ওয়েস্ট হ্যাম বনাম চেলসি: বাজি টিপস এবং প্রতিকূল
- চেলসি @4/6 উইলিয়াম হিল জিততে
- লিয়াম ডেলাপ @5/1 বেট 365 স্কোর করতে
- 3.5 @37/20 বেটএমজিএম এরও বেশি লক্ষ্য
আঘাত এবং দলের সংবাদ
ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেড আহত হওয়ায় ক্রাইসেনসিও সামারভিলি এবং লুইস গিলহার্মির পরিষেবা ছাড়াই থাকবে। ফিটনেসের অভাবের কারণে জর্জ আর্থিও মিস করতে পারে।
চেলসি আহত হওয়ায় লেভি কলউইল, বেনোইট বাদিয়াশিল, ওমারি কেলিম্যান এবং রোমিও লাভিয়ার পরিষেবা ছাড়াই থাকবে। ফিটনেস সমস্যার কারণে তোসিন অ্যাডারাবিওও মিস করতে পারে।
মাথা থেকে মাথা
মোট ম্যাচ: 124
ওয়েস্ট হ্যাম জিতেছে: 44
চেলসি জিতেছে: 57
অঙ্কন: 23
পূর্বাভাস লাইনআপস
ওয়েস্ট হ্যাম পূর্বাভাস লাইনআপ (3-4-1-2)
হারমানসেন (জিকে); টোডিবো, কিলম্যান, আগুয়ার্ড; ওয়ান-বিসাকা, ওয়ার্ড-প্রাউস, রদ্রিগেজ, ডিউফ; Paketá; বোয়েন, fülkrug
চেলসি পূর্বাভাস লাইনআপ (4-2-3-1)
সানচেজ (জিকে); জেমস, আছামপং, চালোবা, কুকুরেলা; ফার্নান্দেজ, কেসডো; নেটো, পামার, এস্তেভাও; ডেলাপ
ম্যাচের পূর্বাভাস
এই দুটি ক্লাবই তাদের নতুন মরসুমের উদ্বোধনী ম্যাচগুলি জিততে ব্যর্থ হয়েছিল, তবে এই তিনটি পয়েন্ট দখল করার এখন তাদের সুযোগ রয়েছে। চেলসি তাদের আসন্ন প্রিমিয়ার লিগের ফিক্সিংয়ে ওয়েস্ট হ্যাম ইউনাইটেডের বিপক্ষে জয় নিয়ে আসতে পারে।
ভবিষ্যদ্বাণী: ওয়েস্ট হ্যাম 1-3 চেলসি
টেলিকাস্টের বিশদ
ভারত: জিওহোটস্টার, স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক
ইউকে: টিএনটি স্পোর্টস এবং স্কাই স্পোর্টস
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র: এনবিসি স্পোর্টস
নাইজেরিয়া: সুপারস্পোর্ট
কখন এবং কোথায় ওয়েস্ট হ্যাম বনাম চেলসি প্রিমিয়ার লিগ 2025-26 ম্যাচ?
শুক্রবার, 22 আগস্ট 08:00 pm বিএসটি। ম্যাচটি ইংল্যান্ডের লন্ডনের লন্ডন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে।
ভারতে প্রিমিয়ার লিগ 2025-26 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
সমস্ত ম্যাচ দেখতে ভক্তরা জিওহোটস্টার এবং স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্কে টিউন করতে পারেন।
যুক্তরাজ্যে প্রিমিয়ার লিগ 2025-26 কোথায় এবং কীভাবে দেখবেন?
টিএনটি স্পোর্টস এবং স্কাই স্পোর্টস সমস্ত ফিক্সচার লাইভ দেখার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।
