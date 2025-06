ওয়েস মুর ট্রাম্পকে ইরানের সাথে আচরণ করার ক্ষেত্রে ‘গুরুত্বের অভাব’ বলে অভিযোগ করেছেন

আফগানিস্তানের সেনাবাহিনীর ৮২ তম এয়ারবর্ন বিভাগে সেনা নেতৃত্বদানকারী একজন যুদ্ধের প্রবীণ মেরিল্যান্ড গভর্নর ওয়েস মুর ইস্রায়েল ও ইরানের মধ্যে চলমান দ্বন্দ্ব মোকাবেলায় রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্পকে “গুরুতরতার অভাব” প্রদর্শন করার অভিযোগ করেছিলেন।

“যে কেউ এই ইউনিফর্মটি পরেছেন, এবং আপনি জানেন যে আমার সহকর্মী সদস্যদের সাথে এই দেশের প্রতিরক্ষায় আমার জীবনকে ঝুঁকিপূর্ণ করেছিলেন, জীবন ও মৃত্যুর বিষয়গুলি সম্পর্কে এমন একটি মুক্ত-চাকা কথোপকথন হতাশার জন্য হতাশাব্যঞ্জক,” মুর বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন।

ট্রাম্প হোয়াইট হাউসে বলেছিলেন যে মুরের মন্তব্যগুলি এসেছিল যে তিনি তেহরানের নেতাদের তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি নিরস্ত্র করার বিষয়ে একটি “চূড়ান্ত আলটিমেটাম” প্রদান করেছেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইরানের পারমাণবিক সাইটগুলিকে আঘাত করার বিষয়ে সাংবাদিকদের “আমি এটি করতে পারি না” বলে জানিয়েছিলেন।

বৃহস্পতিবার হোয়াইট হাউস বলেছে যে ট্রাম্প দুই সপ্তাহের মধ্যে ইরানকে আঘাত করবেন কিনা সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন।

ডেমোক্র্যাটিক পার্টিতে একজন উঠতি তারকা হিসাবে দেখা এবং 2028 সালের সম্ভাব্য রাষ্ট্রপতি প্রতিযোগী হিসাবে মুর, চলমান এবং ক্রমবর্ধমান মধ্যযুগীয় দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে খেলায় বিশাল অংশের উপর জোর দিয়েছিলেন।

“এগুলি গুরুতর সমস্যা এবং এগুলি অত্যন্ত গুরুতর সময়,” মুর বলেছিলেন। “এই কথোপকথনের চারপাশে থাকা গম্ভীরতার অভাব, পুরো ‘আমি কি খেলি না’ গেমস খেলি এই বৃহত্তর কথোপকথনের পক্ষে সহায়ক নয়।… এগুলি হ’ল লাইনে মানুষের জীবন” “

হোয়াইট হাউস তাত্ক্ষণিকভাবে মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।

প্রথম-মেয়াদী গভর্নর ট্রাম্প প্রশাসনের সমালোচনা তীক্ষ্ণ করছেন আগে বলার পরে তিনি “প্রতিরোধের নেতা নন।”

মুর এর আগে ট্রাম্প প্রশাসনের ফেডারেল কর্মীদের গোলাপী স্লিপ জারি করার বিরুদ্ধে বলেছিলেন এবং বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপগুলি দেশের জাতীয় সুরক্ষা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য হুমকিস্বরূপ।

মুরের মন্তব্যগুলি এসেছে যেহেতু জাতি জুনেটিতম পর্যবেক্ষণ করছে, একটি ফেডারেল ছুটি যা জাতির দাসত্বের আনুষ্ঠানিক পরিণতি চিহ্নিত করে এবং এমন এক দিন যেখানে গভর্নর একাধিক ক্রিয়াকলাপ উন্মোচন করেছিলেন, যার মধ্যে একটি সহ প্রায়, 000,০০০ মানুষকে সাধারণ গাঁজা দখলের জন্য দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে।

এই দেশের একমাত্র কৃষ্ণাঙ্গ গভর্নর, যিনি ২০২26 সালে পুনর্নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন, মেরিল্যান্ডের ডেমোক্র্যাটিক-নিয়ন্ত্রিত রাজ্য আইনসভা কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃনির্মাণের বিলটি ভেটো করার সিদ্ধান্ত নিয়ে তার দলের কেউ কেউ সমালোচিত হয়েছেন। এই পদক্ষেপটি রাজ্যে জাতি-ভিত্তিক বৈষম্যের এক বছরব্যাপী অধ্যয়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছিল।

সম্প্রতি, মুর হোয়াইট হাউসের সম্ভাব্য বিডের আগে তার জাতীয় প্রোফাইল উত্থাপন করছেন – এমনকি তিনি প্রকাশ্যে অস্বীকার করে চলেছেন যে তিনি চলমান রয়েছেন।

তিনি গত মাসে প্রারম্ভিক প্রাথমিক রাজ্যে দক্ষিণ ক্যারোলিনায় ছিলেন রেপ। জিম ক্লাইবার্নের বার্ষিক ফিশ ফ্রাই-তে একটি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা দিয়েছিলেন এবং দক্ষিণ ক্যারোলিনা ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ডিনার এবং ফান্ডারাইজারের মূল বক্তা হিসাবেও দায়িত্ব পালন করেছিলেন-উভয়ই ডেমোক্র্যাটিক হোয়াইট হাউস আশাবাদীদের জন্য অবশ্যই উপস্থিতি-উপস্থিতি।

মে মাসের গোড়ার দিকে, মুর পেনসিলভেনিয়া, দেশের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সুইং স্টেটস, লিংকন ইউনিভার্সিটিতে একটি histor তিহাসিকভাবে কালো কলেজের একটি শুরুর ঠিকানা দেওয়ার জন্য ভ্রমণ করেছিলেন, পাশাপাশি “দ্য ভিউ” তেও উপস্থিত ছিলেন। মার্চ মাসে, তিনি বার্ষিক গ্রিডিরন ক্লাব ডিনারে শিরোনাম হিসাবে কাজ করেছিলেন।

When asked Thursday whether his time in South Carolina changed his mind about launching a presidential run, he responded: “The reception was very good. And I’m still not running.”

