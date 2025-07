ওয়েস মুর বলেছেন যে ডেমস 2024 প্রচারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কিছু অংশে ‘সবেমাত্র ছেড়ে দিয়েছে’

গভর্নর ওয়েস মুর, ডি-মো। বলেছেন, ডেমোক্র্যাটিক পার্টি ২০২৪ সালের নির্বাচনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কিছু অংশ ছেড়ে দিয়েছে, কিছু রাজ্যে দলের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে শোক প্রকাশ করেছে।

প্রাক্তন ডিএনসির চেয়ারম্যান জাইম হ্যারিসন মুরের সাথে তাঁর পডকাস্ট “আমাদের টেবিলে” তে কথা বলেছেন এবং ডেমোক্র্যাটিক গভর্নরকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিস বা প্রচারটি অন্যভাবে করা উচিত ছিল কিনা।

মুর জবাব দিয়েছিল, “আমি জানি না…। দেশের এত বড় শতাংশ যদি সঠিকভাবে বা ভুলভাবে, দেশটি ভুল পথে চলেছে তবে এটি সর্বদা চ্যালেঞ্জিং।

“যদিও আমি মনে করি যে জিনিসটি আমাদের মনে রাখতে হবে তা হ’ল, আমি গভীরভাবে হতাশ হয়েছি যেখানে মনে হয় এমন কিছু অঞ্চল এবং সম্প্রদায় রয়েছে যা আমরা প্রায় আপাতদৃষ্টিতে কেবল ছেড়ে দিয়েছি।”

তিনি আরও যোগ করেছেন, “আমরা সবেমাত্র প্রতিযোগিতা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা মামলাটি করা বন্ধ করে দিয়েছি। আমরা এই দর্শন নিয়ে এসেছি যেখানে শুনুন, এটি সমস্ত তিনটি রাজ্যে নেমে আসে।”

গভর্নর ওয়েস মুর, ডি-মো। এপি

হ্যারিসন একমত হয়ে যোগ করলেন, “আমরা মাঠটি কেটে ফেলেছি।”

“এবং এটি এর মতো, আপনি কি জানেন যে এই জিনিসটি কেবল তিনটি রাজ্যে নেমে আসবে? অন্য 47। যখন আমরা শুনি, ‘আমাদের নিশ্চিত করা দরকার যে আমরা পেনসিলভেনিয়ায় কর্মরত ভোটারদের অনুসরণ করি,’ এবং এটিই আপনি জানেন যে আপনি যে কথাটি শুনছেন না?

মুর যুক্তি দিয়েছিলেন যে 2024 সালে প্রচুর মূল ডেমোক্র্যাটিক ভোটাররা মর্যাদাবান বলে মনে করেছেন।

রাষ্ট্রপতি জো বিডেন পেনসিলভেনিয়া ডেমোক্র্যাটিক পার্টির ফিলাডেলফিয়ায় তৃতীয় বার্ষিক স্বাধীনতা ডিনারে, শুক্রবার, 28 অক্টোবর, 2022 এ ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের সাথে তরঙ্গ। এপি

“এবং তারপরে আমরা বিরক্ত হই, এবং তারপরে আমরা পছন্দ করি, এই গোষ্ঠীর সাথে কী ঘটেছিল? এই গোষ্ঠীর সাথে কী ঘটেছিল? এবং তারা বলছে, ‘ইয়ো, পার্টির কী হয়েছে?’ আমি মনে করি আমাদের বেস কে এবং আমরা কার জন্য লড়াই করছি সে সম্পর্কে একটি বাস্তব স্তরের সেটিং থাকা দরকার।

“এটি মানুষের জন্য কোনও খেলা নয় This এটি গেম তত্ত্ব নয় This এটি চেকার নয় They এগুলি বাস্তব জীবন These এগুলি বাস্তব জীবন,” মুর আরও বলেছিলেন।

মুর এই মাসের শুরুর দিকে ফক্স নিউজের ব্রেট বায়ারের সাথে কথা বলেছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি ২০২৮ সালে রাষ্ট্রপতির হয়ে দৌড়ানোর কথা বিবেচনা করছেন না।

মেরিল্যান্ডের গভর্নর ওয়েস মুর 2025 কোকাকোলা দ্বারা উপস্থাপিত সংস্কৃতি উত্সব চলাকালীন স্টেজে কথা বলেছেন-লুইসিয়ানার নিউ অরলিন্সে 06 জুলাই, 2025-এ আর্নেস্ট এন। মরিয়াল কনভেনশন সেন্টারে 3 য় দিন। এসেন্সের জন্য গেট্টি ইমেজ

“এবং বিষয়টি হ’ল, আমি মনে করি যে 2028 সম্পর্কে যে কেউ কথা বলছে সে 2025 কে খুব গুরুত্ব সহকারে নিচ্ছে না,” তিনি যোগ করেছেন।

হ্যারিসন সম্প্রতি গভর্নর টিম ওয়ালজের সাথে কথা বলেছেন, প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট কমলা হ্যারিসের চলমান সাথী ২০২৪ সালে ডেমোক্র্যাটিক পার্টি সম্পর্কে।

ওয়ালজ ভাবছিলেন যে কেন তাদের কথোপকথনের সময় পার্টিটি বিরোধী হিসাবে এসেছিল।

“আমরা, ডেমোক্র্যাটস হিসাবে, আমরা চাই লোকেরা তাদের ন্যায্য অংশ পরিশোধ করুক, তবে আমরা কেন মানুষের বিরুদ্ধে এমনভাবে সফল হচ্ছি? আমরা হতে পারি না। আমরা কেন বিপক্ষে? আমাদের ব্যবসায়ের বিষয়ে কথা বলা উচিত। সমস্ত ব্যবসায় তাদের কর্মীদের শোষণ করে না, এবং আমরা নিজেদেরকে আটকে রাখি। এবং আমি মনে করি আমরা তাদের হারাতে পারি,” ওয়ালজ বলেছিলেন।