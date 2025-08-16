You are Here
ওয়ে ডোল কেয়ার ক্লাবে সাইন আপ করা
News

ওয়ে ডোল কেয়ার ক্লাবে সাইন আপ করা

আমি ভাবতাম না যে ফ্লোরিডা থেকে একজন কৃষ্ণাঙ্গ মহিলার সাথে আমার খুব বেশি মিল রয়েছে, তবে ইন্টারনেটের অনেক বিস্ময়ের মধ্যে একটি হ’ল আপনি জায়গাগুলির সবচেয়ে সম্ভাবনাময় যোগাযোগ খুঁজে পেতে পারেন।

মেলানি স্যান্ডার্স একজন 45 বছর বয়সী স্ত্রী এবং মা এবং ‘উই ডাল নট কেয়ার’ ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য (আমরা এটি জানি কারণ তিনি এটি কিছুটা কাগজে লিখেছেন এবং তার টি-শার্টের উপরে কাগজ-ক্লিপড করেছেন)।

তিনি একটি নির্দিষ্ট বয়সের মহিলাদের লক্ষ্য করে ভিডিও পোস্ট করেছেন যারা … ভাল, সমস্ত কিছুর পিছনের দাঁতে অসুস্থ। আমার মনে আছে তিনি মে মাসে প্রথম ভিডিওটি পোস্ট করেছেন। আমি ছিলাম, ‘হ্যাঁ! এই গাল এটি পেয়েছে ‘।

কয়েক অল্প মাসের মধ্যে, মেলানির ইনস্টাগ্রামে ১.6 মিটার অনুসারী, টিকটকে ১.৩ মি এবং ফেসবুকে ৪ 47৫,০০০, স্পনসরশিপ ডিল, মার্চ এবং একটি গ্লোবাল ফ্যান ক্লাবের সাথে সংগ্রহ করেছে।

চমকপ্রদ মেজাজের দোল এবং ত্রুটিযুক্ত বডি থার্মোস্ট্যাটগুলির সাথে আমাদের পাগল বিচগুলি ঘুরিয়ে দেয় কেবল তার যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় না।

মেলানি সেখানে তার গাড়িতে, বা রান্নাঘর, বা তার বিছানায় পাশের পাশে বসে, তার ঘাড়ে একটি ভ্রমণ বালিশ, একাধিক জোড়া চশমা তার ব্যক্তির উপর ছড়িয়ে পড়েছে, ডাব্লুডিএনসিসির আরও একটি সভা অর্ডার করতে কল করতে প্রস্তুত।

তার মাঝে মাঝে তার ঘাড়ে একটি ঘুমের মুখোশ ঝুলতে থাকে এবং প্রায়শই একটি পোশাক এবং একটি সাটিন ঘুমের পাগড়ি পরে থাকে। (যদি আপনি এটি পছন্দ না করেন তবে সে যত্ন করে না))

তারপরে তিনি তার হলুদ হাইলাইটারকে আনক্যাপ করেন, ঝুঁকির ইঙ্গিত সহ, এটি বলতে হবে, এবং মন্তব্যগুলিতে তাঁর অনুগামীদের দ্বারা ভাগ করে নেওয়া সমস্ত বিষয়গুলির নামকরণ করতে এগিয়ে যায়।

তার সমস্ত ভিডিও খুব সাধারণ ভিত্তি ব্যাখ্যা করে তার সাথে শুরু হয়। “আমি পেরিমেনোপজ এবং মেনোপজের মধ্য দিয়ে যাওয়া সমস্ত মহিলার জন্য ক্লাবটি শুরু করেছিলাম। আমরা বিশ্বকে নোটিশে রাখছি যে আমরা কেবল আর খুব বেশি যত্ন করি না।”

তিনি প্রথম আইটেমটি কল করেছেন, ঘোষণা করেছেন যে আমরা যত্ন করি না, তারপরে এটি তার তালিকা থেকে স্ক্র্যাচ করে। তিনি তার সম্পর্কে এই আন্তরিক চেহারা রয়েছে, যেমন তিনি গুরুতর ব্যবসায়।

এবং সে। আমি সম্প্রতি দেখেছি এমন একটি ভিডিওতে তার তালিকার একটি জিনিস হ’ল: “ট্যাগটি হ্যান্ড ওয়াশ বলে কিনা তা আমরা যত্ন করি না It এটি কীভাবে ধুয়ে ফেলা হচ্ছে তা ধুয়ে ফেলা হচ্ছে It’s এটি এখন প্রভুর হাতে রয়েছে” “

আরেকটি: “কিছু ‘ডিশওয়াশার নিরাপদ’ কিনা তা আমরা যত্ন করি না It এটি এখন।” হাসির জন্য আরও একটি: “আপনি যদি আমাদের শেষ মুহুর্তে কোথাও যেতে চান তবে আমরা যত্ন করি না Bra একবার ব্রাটি বন্ধ হয়ে গেলে, এটি ভুলে যান।”

তার ধীর, ডেডপ্যান ডেলিভারি কেবল উজ্জ্বল। এবং সত্যি কথা বলতে, এই ক্লাবটি আমাকে কিছুটা ভাল বোধ করে। কারণ, যদিও আমি আমার হরমোনীয় যাত্রার বাশিট-পাগল (মেডিকেল টার্ম) পর্যায়ে আছি, আমি এখনও পুরোপুরি যত্নশীল অংশটি পুরোপুরি দক্ষতা অর্জন করতে পারি নি।

অন্য দিন, আমি টেবিলে একটি ফলের বাটির অবস্থানের উপর কাঁদতে শুরু করলাম এবং বিড়ালটিকে বিভ্রান্তিতে স্লাইডিং কাচের দরজায় দৌড়াতে বাধ্য করলাম। তারপরে আমাকে আমার চেকলিস্টে ‘বিড়ালের উদ্বেগ সম্পর্কে উদ্বেগ’ যুক্ত করতে হয়েছিল।

আমি ডাব্লুডিএনসিসি সান্ত্বনার জন্য আছে তা জানতে পছন্দ করি। কোনও অংশীদারের দীর্ঘ দিন থাকলে যত্ন নেওয়া সম্পর্কে সম্প্রতি একটি ছিল।

“আমরা তাই করেছি,” মেলানিকে আঁকায়। “আমাদের দিনটিতে মস্তিষ্কের কুয়াশা, রাতের ঘাম, অনিদ্রা, হিমশীতল কাঁধ এবং ক্রোধ অন্তর্ভুক্ত ছিল।”

এই মুহুর্তে আমার ক্রোধকে স্টোক করা একটি জিনিস হ’ল সিঁড়িতে ছড়িয়ে থাকা আন্ডারপ্যান্টের জুটি। (সিডেনোট: কেন এটিকে জুটি বলা হয়?)

আমি 67% নিশ্চিত যে এটি পরিষ্কার এবং কেবল সিঁড়ি বেয়ে যাওয়ার পথে লন্ড্রি ঝুড়ি থেকে পড়ে গেছে। দুটি জিনিস আমি 100% সম্পর্কে নিশ্চিত, যদিও।

  • 1। এটা আমার নয়।
  • 2। আমি নই, আমি পুনরাবৃত্তি করি, পরিষ্কার -পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য এটি শুকনো করতে যাচ্ছি না।

যদিও এটি একটি জুয়া। এটি এখন কিছুক্ষণ হয়েছে, অন্য কেউ এটি লক্ষ্য করে বলে মনে হচ্ছে না। কখনও কখনও, আমার অন্ধকার দিনগুলিতে, আমি ভাবছি … এটি কি একটি মায়া? আমি কি কেবল এটিই দেখি – আমার ভঙ্গুর, কুয়াশাচ্ছন্ন মস্তিষ্কের একটি চিত্র? এটি কি আমার মনে জগাখিচুড়ি উপস্থাপন করে এমন রূপক প্রকাশ?

তবে তখন আমার মনে আছে রান্নাঘরের মেঝেতে খালি শপিং ব্যাগ। আমি স্থির করেছিলাম যে আমি এটি আমার সহকর্মী বাসিন্দারা বাড়ির চারপাশে এলোমেলো জিনিস নিয়ে কতটা বিজ্ঞপ্তি নেবেন তার ব্যারোমিটার হিসাবে এটি ব্যবহার করব।

এবং প্রতিবার আমি যখন ফ্রিজে গিয়েছিলাম তখন আমি কি সেই ব্যাগের উপরে পা রাখছিলাম না? এটি চার দিন অনন্ত অবধি অবধি চলত, আমি এটি একটি শহীদ দীর্ঘশ্বাস দিয়ে ভাঁজ করে রেখেছিলাম, এটি গাড়ির বুটে রেখে দিয়েছিলাম এবং গিয়ে নিজের জন্য ফলের বাটি দিয়ে কাঁদলাম।

হাস্যকর বিষয়টি হ’ল, আমি যাইহোক একজন অগোছালো ব্যক্তি, আমি জায়গাটির চারপাশে নিক্ষেপ করা কিছুটা সৃজনশীল শিট পছন্দ করি। আমার অফিস কার্বন ডেটিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

বাচ্চাদের কক্ষগুলি আমার চেয়েও পরিপাটি। সাম্প্রদায়িক অঞ্চলে এটি কেবল বাকি জিনিসগুলি আমার বাম চোখের ঝাঁকুনি শুরু করে। তবে আমি এটি নিয়ে কাজ করতে যাচ্ছি।

স্যান্ডার্স ক্লাব সম্পর্কে দুর্দান্ত জিনিসটি হ’ল এটি দ্রুত একটি আন্দোলন হয়ে উঠছে। তিনি সেখানকার সমস্ত মহিলাকে কণ্ঠ দিচ্ছেন যারা এই পরিবর্তনগুলি এবং চ্যালেঞ্জগুলির সাথে সনাক্ত করতে পারেন এবং যারা তাদের হাত এবং তাদের কণ্ঠস্বর উত্থাপন করে এবং বলে, ওএমজি, আমাকেও!

এর মধ্যে একটি বাস্তব শক্তি – এবং সান্ত্বনা রয়েছে। স্যান্ডার্স তার ক্লাবটি কী প্রভাব ফেলছে সে সম্পর্কে সম্প্রতি পোস্ট করেছে। “আপনি পাগল নন। আপনি একা নন,” তিনি লিখেছেন।

“আপনি এমন একটি উপজাতি দ্বারা ঘিরে আছেন যা আপনাকে দেখে, আপনাকে ভালবাসে এবং আমাদের কী লুকিয়ে রাখতে শেখানো হয়েছিল তা ফিসফিস করতে অস্বীকার করে। আমরা সবে শুরু করছি।”

কোনও সম্পর্কহীন বিষয়ে, কেউ কি ফলের বাটি একসাথে আঠালো করার সর্বোত্তম উপায় এবং একটি ভাল কিলাইন পশুচিকিত্সার নাম জানেন?

Source link

Share
Facebook Twitter Pinterest Linkedin

Related Posts