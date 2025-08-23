ওরাল সেক্স করার জন্য দম্পতির পক্ষে এটি পাপ নয় – প্রেরিত জনসন সুলেমান

জনপ্রিয় নাইজেরিয়ান আলেম, প্রেরিত জনসন সুলেমান বলেছেন যে এক দম্পতি, একজন পুরুষ এবং তাঁর স্ত্রী দ্বারা ওরাল সেক্স পাপ নয়।
সুলেমান এডো স্টেটে সদর দফতর ওমেগা ফায়ার মন্ত্রনালয় ইন্টারন্যাশনাল যখন একটি প্রশ্নোত্তর অধিবেশন আয়োজন করেছিল তখন তাঁর গির্জা যখন এটি বলেছিলেন।
চার্চের জেনারেল অধ্যক্ষ (জিও) যে ভিডিও ক্লিপটিতে মন্তব্য করেছেন তা ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছিল, ২০২৫ সালের ২২ আগস্ট ইউটিউবে আপলোড করা হয়েছিল, একজন মহিলা সুলেম্যানের উত্তরটি সরিয়ে নিয়ে প্রশ্নটি পড়তে দেখেছিলেন।
“বাবা, স্যার, ওরাল সেক্স কি পাপ?” মহিলা প্রেরিত সুলেমানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যিনি কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়ার আগে ছিটকে পড়েছিলেন।
“আমি বাইবেল থেকে উত্তর দেওয়া উচিত?” সুলেমান জিজ্ঞাসা করলেন। “আপনি আপনার স্ত্রীর সাথে বাড়ির ভিতরে যা কিছু করেন তা পাপ নয়। যতক্ষণ সে আপনার স্ত্রী এবং আপনি উভয়ই এটি করতে সম্মত হন (এটি পাপ নয়),” তিনি বলেছিলেন।
“আমি আপনাকে (বাইবেল থেকে) দেখাতে পারি। বাইবেল যখন আপনার যৌবনের স্ত্রী সম্পর্কে কথা বলছিল, তখন এটি ‘আপনার দেয়ালের মধ্যে যাও, আপনার হাতগুলি তার জলাশয়ের মধ্য দিয়ে যেতে দিন’ সম্পর্কে কথা বলছিলেন।
“আপনি কি মনে করেন বাইবেল কী বলছিল? যতক্ষণ না এটি ফেটিশ নয়, একটি আচার, এটি ডায়াবলিক নয় (এটি পাপ নয়)।”