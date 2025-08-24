You are Here
ওরিওলসের ক্যাড পোভিচ দরিদ্র আউটিংয়ের পরে স্ত্রীর দিকে পরিচালিত হুমকি ডেকে আনে
ওরিওলসের ক্যাড পোভিচ দরিদ্র আউটিংয়ের পরে স্ত্রীর দিকে পরিচালিত হুমকি ডেকে আনে

মেজর লীগ বেসবল তার খেলোয়াড় এবং তাদের পরিবারগুলিতে নির্দেশিত অনলাইন হুমকির সাথে মারাত্মক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মুখোমুখি হচ্ছে।

বাল্টিমোর ওরিওলস পিচার ক্যাড পোভিচ এই সপ্তাহে দ্বিতীয় এমএলবি খেলোয়াড় ছিলেন যা সোশ্যাল মিডিয়ায় একজন অসন্তুষ্ট অনুরাগীর কাছ থেকে তাঁর স্ত্রীর দিকে পরিচালিত এক ভয়াবহ হুমকি প্রকাশ করেছিলেন। বাম-হাতের কলসটি বার্তার একটি স্ক্রিনশট পোস্ট করেছে, যার মধ্যে পোভিচের স্ত্রীর বিরুদ্ধে যৌন সহিংসতার একটি আপাত হুমকি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

ওরিওলস শুরু করা কলস ক্যাড পোভিচ বাল্টিমোরের শুক্রবার, 22 আগস্ট, 2025, হিউস্টন অ্যাস্ট্রোসের বিরুদ্ধে সরবরাহ করে। (এপি ফটো/স্টেফানি স্কারব্রু)

“আমি বুঝতে পারি যে আমি, আমার দল বা অনেক ভক্ত যে ফলাফলগুলি সম্পাদন বা অর্জন করতে পারি নি বা পেয়েছি না তাই আমি হতাশার বিষয়টি পেতে চাইছিলাম,” এক্স রিডে পোভিচের পোস্ট। “এই বিষয়ে আপনি আমার সম্পর্কে যা চান তা বলুন However তবে, আমার স্ত্রীকে ডিএম করার পথে চলে যাওয়া অগ্রহণযোগ্য এবং এই চিত্রটিতে যা দেখানো হয়েছে তা লাইনটি অতিক্রম করছে” “

“আমি বা বিশেষত আমার স্ত্রীকে জনসাধারণের মধ্যে আমাদের সুরক্ষার বিষয়ে চিন্তা করার দরকার নেই, তবুও গির্জা, কারণ আমি কীভাবে ound িবিতে পারফর্ম করি।”

শুক্রবার রাতে ওরিওলসের বিপক্ষে হিউস্টন অ্যাস্ট্রোসের 10-7 জয়ের পঞ্চম ইনিংসে পোভিচকে দুটি আউট দিয়ে টেনে নেওয়ার পরে এই বার্তাটি পাঠানো হয়েছিল।

“আমি এখানে এ সম্পর্কে কিছু বলতে আসছি কারণ আমি জানি আমার পরিবার একা নয়,” তার বার্তা অব্যাহত রয়েছে। “এই জিনিসগুলি গেমের অন্তর্ভুক্ত নয়” “

এবং পোভিচ দুর্ভাগ্যক্রমে, হয়রানির মোকাবেলায় একা ছিলেন না।

মেরিনার্স কলস খারাপ পারফরম্যান্সের পরে তিনি পেয়েছিলেন জঘন্য বার্তা

বাল্টিমোর ওরিওলস শুরু কলস ক্যাড পোভিচ হিউস্টনে শনিবার, 16 আগস্ট, 2025, অ্যাস্ট্রোসের বিরুদ্ধে ছুড়ে ফেলেছে। (এপি ফটো/এরিক খ্রিস্টান স্মিথ)

বৃহস্পতিবার, সিয়াটেল মেরিনার্স পিচার টেইলার সউসিডো তাকে এবং তার বান্ধবীকে লক্ষ্য করে একটি উদ্বেগজনক হুমকি ভাগ করেছেন। বুধবার সিয়াটেলের বিপক্ষে ফিলাডেলফিয়া ফিলিসের ১১-২ ব্যবধানে জিতে চারটি হিট এবং একটি ব্যাটার হেঁটে যাওয়ার পরে সওসেডো চারটি হিটকে অনুমতি দিয়েছিল এবং একটি ব্যাটারকে হেঁটে যাওয়ার পরে এই বার্তাটি এসেছে।

অশ্লীলতাযুক্ত বার্তায় একটি হুমকি অন্তর্ভুক্ত ছিল যে সউসোর “মাথা টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো টুকরো

“আমি বুঝতে পেরেছি যে আমাকে আজকের পরে এবং এই বছরটি পুরোপুরি চলে গেছে। এই বছরটি আমার চেয়ে আমার চেয়ে আমার পক্ষে কীভাবে চলে গেছে তা নিয়ে কেউ হতাশ হয় না। আমার উপর বিশ্বাস করুন, আমি এখানে থাকুক বা না থাকাকালীন আপনারা যতটা জিততে চাই। তবে আমাকে এই বুলস — এবং আমার গার্লফ্রেন্ডকে পাঠানো বেসবলের বাইরেও নয়,” সউসডো ওয়েট মি। ” তবে এক পর্যায়ে আমরা একটি গ্রিপ পেতে চাই। ”

মেরিনার্স কলস টেইলার সউসিডো সিয়াটলে 31 মার্চ, 2025-এ টি-মোবাইল পার্কে ডেট্রয়েট টাইগারদের বিরুদ্ধে ছুড়ে ফেলেন। (জন ফ্রসচাউয়ার/ইমেজন চিত্র)

এই ঘটনাগুলি বিচ্ছিন্ন নয়।

গত মাসে, বোস্টন রেড সোক্স পিচার লুকাস জিওলিটো বলেছিলেন যে তিনি এমএলবি কমিশনার রব ম্যানফ্রেডকে অনলাইন বুলিংয়ের বিষয়ে মুখোমুখি করেছেন। তিনি বলেছিলেন যে তিনি বিশ্বাস করেন যে অনলাইন স্পোর্টস বাজি এবং সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্সেস অ্যাথলিটদের যে হয়রানিগুলির মুখোমুখি হয়।

“এটি কেবল এতদূর যায়,” তিনি বলেছিলেন। “এটি কি কোনও খেলোয়াড়কে তাদের অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের সামনে কিছু অসন্তুষ্ট লোক দ্বারা লাঞ্ছিত করা হচ্ছে যা সত্যিকারের পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য একটি বাজি হারিয়েছিল?”

