ওরিওলসের ফেলিক্স বাউটিস্তা অস্ত্রোপচারের পরে দীর্ঘ পুনরুদ্ধারের মুখোমুখি

বাল্টিমোর – ওরিওলস নিকটবর্তী ফেলিক্স বাউটিস্টার আরও একটি বড় অপারেশন হয়েছে, এবার একটি ছেঁড়া রোটেটর কাফ এবং ছেঁড়া ল্যাব্রামটি মেরামত করার জন্য।
দলটি বলেছে যে লস অ্যাঞ্জেলেসে ডাঃ নিল ইলাট্রাচের সাথে মঙ্গলবার বাউটিস্তার অস্ত্রোপচার হয়েছিল। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থাপক টনি ম্যানসোলিনো 6 ফুট -8 ডানহাতি “উল্লেখযোগ্য” কাঁধের আঘাতের কারণে মরসুমের বাকি অংশটি মিস করবেন বলে ঘোষণা করার এক সপ্তাহের মধ্যে এই উন্নয়নটি এসেছে।
বাউটিস্তা সম্ভবত পরের মরসুমের বেশিরভাগ অংশই মিস করতে পারে, ২০২৩ সালে অল স্টার দল তৈরি করার পর থেকে তাকে সীমাবদ্ধ করে দেওয়া স্বাস্থ্য সমস্যার একটি অংশ।
বাউটিস্তা সে বছর বেসবলের অন্যতম চাপানো রিলিভার ছিলেন, 33 টি সেভ এবং একটি 1.48 ইআরএ পোস্ট করেছিলেন। তবে সঠিক ইউসিএল -এর আঘাতের কারণে তিনি সেই মরসুমের শেষ মাসটি, প্লে অফগুলি মিস করেছেন। টমি জন সার্জারির পরে, তিনি 2024 এর জন্য বাইরে ছিলেন।
বাউটিস্তা এই বছর এটি ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিল, ২.60০ ইআরএ এবং ১৯ টি সাশ্রয় নিয়ে ১-১ গোলে এগিয়ে গেছে, তবে ৩৪ ২/৩ ইনিংসের পরে তিনি আবারও উল্লেখযোগ্য সময় মিস করবেন।
বুধবার ওরিওলস বন্ধ ছিল। তারা হিউস্টনের বিপক্ষে বৃহস্পতিবার রাতে একটি চার-গেমের হোম সিরিজ শুরু করে। বাল্টিমোর আল ইস্টে শেষ স্থানে রয়ে গেছে তবে শেষ সাতটির মধ্যে ছয়টি জিতেছে, সমস্ত পোস্টসেশন প্রতিযোগীদের বিপক্ষে।
