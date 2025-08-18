You are Here
ওরেগনের বাসিন্দা দাদীর লাইব্রেরি বইটি 82 বছরের ওভারডিউ ফেরত দেয়
ওরেগনের বাসিন্দা দাদীর লাইব্রেরি বইটি 82 বছরের ওভারডিউ ফেরত দেয়

৮২ বছর আগে চেক আউট একটি লাইব্রেরি বই শেষ পর্যন্ত জুনে টেক্সাসের সান আন্তোনিওর একটি লাইব্রেরিতে ওরেগনের বাসিন্দা দ্বারা ফিরে এসেছিল – একটি নোট সহ: “দাদী আর এর জন্য অর্থ প্রদান করতে পারবেন না।”

লাইব্রেরি অনুসারে, 1943 সালের জুলাই মাসে ফ্রান্সেস ব্রুস স্ট্রেনের “আপনার শিশু, তার পরিবার এবং বন্ধুরা” বইটি ধার করা হয়েছিল।

“আমার বাবার সাম্প্রতিক মৃত্যুর পরে, আমি তার পিছনে ফেলে যাওয়া কয়েকটি বাক্স উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি them তাদের মধ্য দিয়ে গিয়ে আমি 1943 সাল থেকে মিসেস ফ্রান্সেস ব্রুস স্ট্রেনের ‘আপনার সন্তান, তার পরিবার এবং বন্ধুবান্ধব’ এর অন্তর্ভুক্ত ভলিউমটি পেয়েছি,” চিঠিতে লেখা আছে।

সেই সময়, প্রেরকের বাবা 11 বছর বয়সী ছিলেন। কেবল প্যাগ হিসাবে চিহ্নিত করে লেখক বলেছিলেন যে তাদের দাদি, মারিয়া ডেল সোকোরো অ্যালড্রিট ফ্লোরস (কর্টেজ) অবশ্যই এটি পরীক্ষা করে দেখেছেন।

সান আন্তোনিও লাইব্রেরি থেকে 1943 সালে চেক আউট করা একটি বই 2025 সালের জুনে ফিরে আসে। (সান আন্তোনিও লাইব্রেরি)

“সেই বছর, তিনি মেক্সিকো সিটি থেকে মার্কিন দূতাবাসে কাজ করার জন্য স্থানান্তরিত করেছিলেন। তিনি অবশ্যই তাঁর সাথে বইটি নিয়ে গিয়েছিলেন এবং প্রায় 82 বছর পরে এটি আমার দখলে শেষ হয়েছিল,” চিঠিটি আরও বলেছিল। “যখন আমি লক্ষ্য করেছি যে এটি সান আন্তোনিও পাবলিক লাইব্রেরি থেকে এসেছে, তখন আমি এটি আপনার কাছে ফেরত পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি I

লাইব্রেরিটি ফেসবুকে ছবিগুলি পোস্ট করেছে বইয়ের 28 দিনের চেকআউট সময়কালের জন্য, অতিরিক্ত দিনে তিন সেন্ট জরিমানা সহ।

মার্কিন শ্রম পরিসংখ্যান ব্যুরো অনুসারে 1943 সালে তিনটি সেন্ট আজ প্রায় 56 সেন্টের সমান।

সান আন্তোনিও লাইব্রেরি থেকে 1943 সালে চেক আউট করা একটি বই 2025 সালের জুনে ফিরে আসে।

এটি মোটামুটি ফিগুলিতে মোটামুটি 900 ডলার যোগ করে – বা মুদ্রাস্ফীতি সহ 16,000 ডলারেরও বেশি।

তবে দাদী বিলটি নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে চিন্তা করার দরকার ছিল না।

“আমরা অবশ্যই লেখককে সেখানে স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে পারি, কারণ আমরা ২০২১ সাল থেকে ভাল মুক্ত রয়েছি,” গ্রন্থাগারটি ফেসবুকে একটি পোস্টে বলেছিল।

সান আন্তোনিও লাইব্রেরি থেকে 1943 সালে চেক আউট করা একটি বই 2025 সালের জুনে ফিরে এসেছিল।

1943 সালে প্রকাশিত, “আপনার শিশু, তার পরিবার, এবং বন্ধুরা” পিতামাতাকে শিশু বিকাশ এবং স্বাস্থ্যকর সম্পর্কের দিকে পরিচালিত করে।

1943 সালে, সিনসিনাটি এনকায়ার এটিকে “তার পরিবার এবং বাইরের বিশ্বের সাথে সন্তানের ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য একটি সম্পূর্ণ গাইডবুক” বলে অভিহিত করেছেন।

গ্রন্থাগারটি জানিয়েছে যে বইটি ভাল অবস্থায় ছিল এবং এখন কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার লবিতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

বইটি প্রদর্শন বন্ধ হয়ে গেলে, এটি সান আন্তোনিও পাবলিক লাইব্রেরির ফ্রেন্ডসকে দান করা হবে এবং বিক্রয়ের জন্য রাখা হবে।

