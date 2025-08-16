ওলভস 0-4 ম্যান সিটি: টিজজানি রেইজেন্ডার্স ‘লাভলি গাই’ এবং ‘শীর্ষ সাইনিং’

বস গার্ডিওলা গত মৌসুমের হতাশা বজায় রেখেছেন যে তার পক্ষের ক্ষতি হয়েছে তার সংখ্যা কমে গিয়েছিল, বিশেষত প্রচারের বেশিরভাগ সময় ধরে হাঁটুতে গুরুতর আঘাতের জন্য ব্যালন ডি’অর বিজয়ী রদ্রিকে হারিয়েছিল।
স্পেনিয়ার্ডের অনুপস্থিতিতে একটি ফাঁক গর্ত ছেড়ে যায় এবং পার্কের কেন্দ্রে সত্যিকারের শক্তির অভাব ছিল, নিকো গঞ্জালেজ জানুয়ারিতে পোর্তো থেকে 50 মিলিয়ন ডলারে স্বাক্ষর করেছিলেন এবং রেইজেন্ডাররা এসি মিলান থেকে গ্রীষ্মে 42.5 মিলিয়ন ডলারে যুক্ত করেছিলেন।
ডাচম্যান ক্লাব বিশ্বকাপে তার দক্ষতার ঝলক দেখিয়েছিলেন তবে ইংল্যান্ডের ভক্তদের প্রিমিয়ার লিগে কী প্রত্যাশা করা উচিত তার সত্যিকারের স্বাদ দিয়েছেন।
রেইজেন্ডার্স বলেছিলেন: “আমি তীব্রতা দেখেছি এবং এটি বেশ শক্ত, তবে প্রিমিয়ার লিগে খেলতে ভাল লাগল এবং আমার আত্মপ্রকাশের স্কোর করা সর্বদা দুর্দান্ত।
“আমি সবসময় বাক্সে জায়গা সন্ধান করার চেষ্টা করি এবং সহায়তা দেওয়ার জন্য কাজ করি। আমার ধরণের খেলাটি বক্স-টু-বক্স প্লেয়ার হওয়া এবং দলকে লক্ষ্য এবং সহায়তা দিয়ে সহায়তা করা।”
উদ্বোধনী গোলের জন্য রেইজেন্ডার্সের পাদদেশ এবং চিপড পাসটি ছিল সাব্লাইম, অন্যদিকে হোসে সা তার প্রথমার্ধের গোলের জন্য কিছুই করতে পারেনি যা গোলটি জুড়ে এবং নীচের কোণে ক্লিপ করা হয়েছিল।
তার ছদ্মবেশী পাসটি নরওয়েজিয়ানকে তার দ্বিতীয় গোলটি জিততে দেয় বলে তারকা স্ট্রাইকার এরলিং হাল্যান্ডের সাথে একটি বোঝাপড়া তৈরির প্রথম লক্ষণও ছিল।
পাশাপাশি তার লক্ষ্য অবদানের পাশাপাশি, রেইজেন্ডার্সের প্রভাবশালী পারফরম্যান্সটি হাইলাইট করা হয়েছে যে তিনি বলের 82 টি স্পর্শ পেয়েছিলেন এবং তার 57 টি পাসগুলির মধ্যে 52 টি সম্পূর্ণ করেছেন।
রেইজেন্ডার্সও চূড়ান্ত তৃতীয়টিতে 22 টি পাস শেষ করেছেন – নিকো গঞ্জালেজের (24) পিছনে সিটি দলের দ্বিতীয় সর্বাধিক – তাকে 91% সাফল্যের হার দিয়েছে।
তারা পুরো ফিটনেসে ফিরে আসার সাথে সাথে রদ্রি বা ফিল ফোডেন উভয়ই উপলভ্য না হওয়ায়, সিটির মিডফিল্ডটি একবারে ফিরে আসার পরে গণনা করা একটি শক্তি হবে।
বিবিসি রেডিও 5 লাইভে ইংল্যান্ডের প্রাক্তন পূর্ণ-ব্যাক ক্রিস পাওয়েল বলেছেন, “টিজজানি রেইজেন্ডার্স আমার জন্য তারকা মানুষ।”
“আপনি একটি নতুন চেহারার ম্যান সিটি মিডফিল্ড দেখতে পাবেন এবং আপনার কাছে এখনও ফিল ফোডেন এবং রদ্রি ফিরে আসতে পারেন – তারা একটি ছোট চিহ্নিতকারীকে নীচে রেখেছেন।
“সিটির পক্ষে, এটি গত বছর তাদের জন্য একটি হতাশাজনক মরসুম ছিল, তাই তারা এই বছরের জন্য অনেক খেলতে পেরেছে।”