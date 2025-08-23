ওলুরেমি টিনুবু এক হাজার মহিলাকে ক্ষমতায়িত করেছেন, লাগোসে শিল্প চামড়ার কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছেন

… লেগোস লেদার হাব থেকে বার্ষিক $ 250 মিলিয়ন উপার্জন করতে হবে-সানওয়ো-ওলু
প্রথম মহিলা, সিনেটর ওলুরেমি টিনুবু, যিনি পুনর্নবীকরণ হোপ ইনিশিয়েটিভের (আরএইচআই) জাতীয় চেয়ারম্যানও রয়েছেন, শনিবার তিনি লোগোসে এক হাজার নারীকে ক্ষমতায়িত করার কারণে নারী ক্ষমতায়ন ও উদ্যোগের উন্নয়নের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পুনরায় নিশ্চিত করেছেন এবং রাজ্যের মুশিন অঞ্চলে একটি নতুন শিল্প চামড়ার কেন্দ্রও কমিশন করেছিলেন।
প্রথম মহিলা, আইকেজে লেগোস হাউসে অনুষ্ঠিত পুনর্নবীকরণ হোপ ইনিশিয়েটিভ ক্ষমতায়ন কর্মসূচিতে কথা বলার সময় থিমযুক্ত: ‘স্বনির্ভরতা এবং এসডিজিএস ত্বরণের জন্য নারীদের ক্ষমতায়ন করা’, লোগোসের তুলনায় অতিরিক্ত 500 টি ক্ষমতায়নের আইটেমগুলির সাথে এই কর্মসূচী বৃদ্ধির জন্য এই প্রোগ্রামটিকে বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য গভর্নর বাবাজাইড সানওয়ো-ওলুকে প্রশংসা করেছেন।
এটি ঠিক যেমনটি তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে নাইজেরিয়ার ছয়টি ভূ -রাজনৈতিক অঞ্চল জুড়ে 18,500 জনেরও বেশি মহিলা এই উদ্যোগ থেকে শেষ পর্যন্ত উপকৃত হবেন।
শনিবারের ক্ষমতায়ন দক্ষিণ-পশ্চিম ভূ-রাজনৈতিক, যেমন একিটি, ওগুন, ওন্ডো, ওসুন, ওয়ো এবং লোগোসের প্রতিটি রাজ্যের মহিলাদের জন্য একই সাথে করা হয়েছিল, রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু প্রশাসনের পুনর্নবীকরণ, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য অগ্রাধিকার, বিশেষত উন্নয়নের জন্য অগ্রাধিকার দেয় এবং নারীদেরকে অগ্রাধিকার দেয়।
সিনেটর টিনুবুর মতে, সমস্ত এসডিজি অর্জনের জন্য জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রের মহিলাদের ক্ষমতায়নও বলেছিল যে এই উপলক্ষে যে আইটেমগুলি গ্যাস কুকার, নাকাল মেশিন, বুক ফ্রিজার, জেনারেটর এবং হেয়ার ড্রায়ার সহ এই উপলক্ষে বিতরণ করা হচ্ছে, তাদেরকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলির সাথে সজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি সজ্জিত করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামগুলি এবং সংস্থানগুলি সজ্জিত করার জন্য ছিল।
“আমি জানতে পেরে সন্তুষ্ট যে আমাদের মায়াময় গভর্নর বাবাজাইড ওলুসোলা সানওয়ো-ওলু এই প্রোগ্রামটিকে অতিরিক্ত ৫০০ ক্ষমতায়নের আইটেম দিয়ে সমর্থন করেছেন, যা লাগোস রাজ্যে মোট সুবিধাভোগীদের সংখ্যা এক হাজার মহিলার কাছে নিয়ে আসে। আমি মিঃ গভর্নরকে এই অঙ্গভঙ্গি এবং লোগোস রাজ্যে মহিলাদের বিকাশ ও বিকাশের প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য প্রশংসা করি।
“দেশ গঠনে নারীরা যে সমালোচনামূলক ভূমিকা পালন করে তা স্বীকৃতি দিয়ে এই প্রোগ্রামটি মহামান্য রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ তিনুবুর পুনর্নবীকরণের আশা এজেন্ডার সাথে একত্রিত হয়েছে, যা অন্তর্ভুক্তি, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং সমস্ত নাইজেরিয়ান, বিশেষত মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য টেকসই উন্নয়নের অগ্রাধিকার দেয়।
“একইভাবে, জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রে নারীদের ক্ষমতায়ন সমস্ত এসডিজি অর্জনের জন্য কেন্দ্রীয়, বিশেষত এসডিজি -5” লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সমস্ত নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়িত করা “এবং এসডিজি -8” শালীন কাজ এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি “, যা এই সমস্ত সমাবেশের উদ্দেশ্যে প্রাসঙ্গিক।
তিনি বলেন, “আজ যে আইটেমগুলি বিতরণ করা হচ্ছে তা হ’ল আমাদের মহিলাদের সফল ব্যবসা তৈরি করার জন্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং সংস্থানগুলি সজ্জিত করা এবং আমাদের মহান জাতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার জন্য,” তিনি বলেছিলেন।
প্রথম মহিলা, সুবিধাভোগীদের তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য ন্যায়বিচারের সাথে সংস্থানগুলি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়ার সময় বলেছিলেন যে আইটেমগুলি নিজের এবং তাদের পরিবারের জন্য আরও ভাল জীবন তৈরির ভিত্তি হিসাবে কাজ করেছিল।
টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য (এসডিজি) সম্পর্কিত রাষ্ট্রপতির সিনিয়র বিশেষ সহকারী, প্রিন্সেস অ্যাডিজোক ওরেলোপ-অ্যাডফুলায়ার তার বক্তৃতায় বলেছেন, এসডিজিএস 1, 2, 5, 6, এবং 10 এর সাথে একত্রিত এই প্রোগ্রামটি জোর দিয়েছিল যে আর্থিকভাবে ক্ষমতায়িত নারীরা কেবল তাদের পরিবারের ‘কল্যাণকে উন্নত করবে না তবে জাতীয় প্রবৃদ্ধি ও সম্প্রদায়ের বিকাশকেও ত্বরান্বিত করবে।
গভর্নর সানওয়ো-ওলু টিনুবুকে সুশাসন ও নারী উন্নয়নের প্রতি কয়েক দশক দীর্ঘ প্রতিশ্রুতির জন্য প্রশংসা করেছিলেন, সুবিধাভোগীদের তাদের ক্ষমতায়নের আইটেমগুলি বিক্রির প্রলোভনকে প্রতিহত করার আহ্বান জানিয়েছেন।
গভর্নর বলেছিলেন যে অনুষ্ঠানটি এক হাজার মহিলাকে সমর্থন বিতরণের চেয়ে অনেক বেশি ছিল, তবে বীজ বপন করে যে “সম্ভাবনার বনে পরিণত হবে।
“আপনার শ্রেষ্ঠত্ব, আমাদের মা, আমাদের প্রিয় প্রথম মহিলা, শব্দগুলি অবশ্যই আমাদের দেশ জুড়ে নারীদের ক্ষমতায়নের প্রতি আপনার নিরবধি প্রতিশ্রুতির জন্য আপনার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার গভীরতা অর্জন করতে যথেষ্ট নয়।
“কয়েক দশক ধরে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ শুনবে এবং আমরা আপনাকে দেখেছি, আমরা আপনার কণ্ঠস্বর, আপনার সাহসের কণ্ঠস্বর শুনেছি, আপনি শক্তির স্তম্ভ এবং মহিলা এবং শিশুদের জন্য আশার বাতিঘর হয়ে গেছেন।
“আপনার জীবনের শব্দগুলি দেখিয়েছে যে এই ক্ষমতায়নটি কেবল দাতব্য নয়, এটি ন্যায়বিচার, এটি সুযোগ এবং এটি জাতি বিল্ডিং। দেশ জুড়ে আপনি ক্রসক্রস করেছেন, আপনি বেশ কয়েকটি অংশে গেছেন এবং আমরা যে হস্তক্ষেপগুলি করছেন তার প্রভাবগুলি দেখতে শুরু করেছি।
সানওয়ো-ওলু বলেছিলেন, “এই অনুষ্ঠান যা এক হাজার মহিলার ক্ষমতায়ন, এটি সমর্থন বিতরণের চেয়ে অনেক বেশি, এটি বীজ বপন করছে যা সম্ভাবনার বনে পরিণত হবে,” সানওয়ো-ওলু বলেছিলেন।
সম্পর্কিত বিকাশে, সিনেটর টিনুবু মোশিনের ম্যাটোরিতে লাগোস রাজ্য সরকারের শিল্প চামড়ার কেন্দ্রের উদ্বোধন করেছিলেন, এটিকে একটি মাইলফলক প্রকল্প হিসাবে বর্ণনা করেছেন যা ছোট ও মাঝারি উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে, স্থানীয় উত্পাদনকে প্রসারিত করবে এবং লোগোসকে আফ্রিকার শীর্ষস্থানীয় চামড়ার কেন্দ্র হিসাবে অবস্থান করবে।
লেগোসের রাজ্য গভর্নর, বাবাজিদ সানওয়ো-ওলু, যিনি সিনেটর ওলুরেমি টিনুবুর নামানুসারে শিল্প চামড়ার কেন্দ্রটির নাম রেখেছিলেন, তিনি উল্লেখ করেছেন যে প্রকল্পটি পুরোপুরি চালু থাকাকালীন বছরে 250 মিলিয়ন ডলারের বেশি রফতানি উপার্জন সরবরাহ করবে।
গভর্নর সানওয়ো-ওলু, কমিশনিংয়ের পরে, লুকিয়ে থাকা এবং চামড়াগুলি যে একসময় দেশের তীরে তীর ছাড়িয়ে যায় তা রাজ্যে বিশ্বমানের পাদুকা, পোশাক এবং আনুষাঙ্গিকগুলিতে গর্বের সাথে স্ট্যাম্পড “নাইজেরিয়ায় তৈরি লাগোসে তৈরি করা হয়।”
তাঁর মতে, এর মাধ্যমে, প্রথম তিন বছরে ১০,০০০ এরও বেশি প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ কাজ তৈরি করা হবে, যার মধ্যে% ০% নারী ও যুবকদের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে, তিনি আরও বলেছেন: “১৫০,০০০ এরও বেশি কারিগর কাটিং-এজ প্রশিক্ষণ এবং স্টার্ট-আপ সমর্থন থেকে উপকৃত হবেন, নিশ্চিত করে যে কোনও প্রতিভা পিছনে নেই।”
“হাবটি পুরোপুরি কার্যকর হয়, যখন লোগোসকে পশ্চিম আফ্রিকার চামড়া লজিস্টিক রাজধানী হিসাবে অবস্থান করে, তখন প্রতি বছর 250 মিলিয়ন ডলারের বেশি রফতানি আয় করা হয়।
“তবে সংখ্যার বাইরেও গভীর প্রতিশ্রুতি রয়েছে, এই প্রতিশ্রুতি যে একটি পরিমিত পটভূমির একটি যুবতী এখন আরও বড় স্বপ্ন দেখতে পারে, তা জেনে যে সরঞ্জামগুলি, পরামর্শদাতা এবং বাজার তার নাগালের মধ্যে রয়েছে,” গভর্নর বলেছিলেন।
