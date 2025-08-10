ওশান পার্কের যাত্রা “রোড টর্নেডো”, আজ (10 আগস্ট) অপারেশন মিডওয়ে সন্দেহজনক দোষ বন্ধ করে দেওয়া, প্রাথমিক জানিয়েছে যে 17 জন লোক আটকা পড়েছে, পুলিশ বরখাস্ত করা ঘটনাস্থলে উদ্ধার করার জন্য একটি প্রতিবেদন পেয়েছিল। রাত ৮ টা পর্যন্ত, সমস্ত আটকা পড়া লোককে মাটিতে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং কেউ আহত হয়নি। ওশান পার্কে একটি ক্লিপ ছিল, জনসাধারণ এবং পর্যটকরা এই ঘটনাটি গুলি করে দেখিয়েছিল যে বুনো টর্নেডো 6 বাহু বসেছিল, তবে আধা-বাতাসে কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছে। কিছু লোক অর্ধ-খালি অবস্থায় আটকা পড়েছিল এবং পাগুলি “ঝুলন্ত ঝুলন্ত”। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, দৃশ্যটি তখন বিভ্রান্ত ছিল না, বা আটকা পড়া ব্যক্তির কাছ থেকে চিৎকারও করছিল না। তিনি স্বীকার করেছেন যে দুর্ঘটনাটি দেখলে তিনি “ভয় পেয়েছিলেন”, তবে ঠিক আছে
ওশান পার্কের “ফাস্ট টর্নেডো” প্রাসাদটি পা সাসপেন্সে আটকা পড়ে “হ্যাং হ্যাঙ্গিং” দমকলকর্মীরা উদ্ধার করতে ছুটে গেল
