ওসগুড পার্কিন্সের লংগলস ফলোআপ হাইপ পর্যন্ত বাঁচতে পারে না

যে কেউ কখনও প্রিয়জনকে হারিয়েছে সে জানে যে, এমনকি এমন একটি শোকের প্রক্রিয়াটির মধ্যেও দেখা যায় যা দেখে মনে হয় যে চোখের শেষ নেই, যখন কমপক্ষে প্রত্যাশা করা হয় তখন অশ্রু হাসির পথ দিতে পারে। ওসগুড পার্কিনস তার ট্র্যাজেডির ন্যায্য অংশের চেয়ে বেশি সহ্য করেছেন এবং প্রত্যেকেই এই ট্র্যাজেক্টোরিটিকে রূপ দিতে সহায়তা করেছিল যা শেষ পর্যন্ত “বানর” তৈরি করেছিল। কখনও কখনও, তাঁর অযৌক্তিক স্ক্রিপ্টটি তর্ক করে বলে মনে হয়, আমাদের সবচেয়ে অস্তিত্বের আশঙ্কার মুখে আমরা কেবল যা করতে পারি তা হ’ল হাসি। হ্যাঁ, এর অর্থ এটি প্রত্যেকের প্রিয় “টি” শব্দ – ট্রমা – সম্পর্কে হরর মুভিগুলির দীর্ঘ লাইনে সর্বশেষতম, তবে এর অফবিট পদ্ধতির একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক যা এটিকে কমপক্ষে তার ভুলে যাওয়া প্রতিদ্বন্দ্বীদের অনেক থেকে পৃথক করে।

এ সম্পর্কে আর যা কিছু বলা যায়, “বানর” কখনই ভুলে যায় না। That much is clear right from the early portions of the film, which opens with a zany, bloody prologue (featuring an oddly perfect Adam Scott in a glorified cameo) establishing everything we need to know about the film’s main threat. এটি হাস্যকরভাবে এর বিরুদ্ধেও কাজ করে, যেহেতু এটি নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলার জন্য একটি উচ্চ বার সেট করে যা চলচ্চিত্রের বাকি অংশগুলি মেলে না। আপনি যদি নিওনের নেতৃত্বাধীন একেবারে ত্রুটিহীন বিপণন প্রচারের সাথে অনুসরণ করে চলেছেন তবে আপনি এখনই বেসিক গিস্টটি জানেন। The story begins in 1990s New England and follows quarrelsome twins Hal and Bill Shelburn (both played by Christian Convery as kids), the unfortunate souls who end up stuck with that creepy monkey toy and its accompanying murderous curse. As if its habit of popping up in inexplicable places weren’t bad enough, its ability to go full “Final Destination” on anyone (except the person who actually turns the key on the monkey’s back, notably) adds a much-needed dose of অন্যথায় সোজাসাপ্টা সম্পর্কে অনির্দেশ্যতা।

আপনি যদি ক্লানকি কথোপকথনটি পেরিয়ে যেতে পারেন, ভয়াবহভাবে অবিশ্বাস্য অভিনয়, এবং এই প্রথম 30 মিনিট বা তারও বেশি সময় ধরে আইরল-যোগ্য ট্রপগুলির একটি সারফিট, ভাল, জিনিসগুলি সেখান থেকে কমপক্ষে প্রান্তিকভাবে উন্নত হয়। 25 বছর পরে বাছাই করে, আমরা হালকে অনুপস্থিত এবং তালাকপ্রাপ্ত বাবা (বর্তমানে থিও জেমস অভিনয় করেছেন) হিসাবে আবার যোগদান করি যিনি তার এখনকার উচ্চমানের ভাই বিল (জেমস দ্বারা চিত্রিত) এবং তার দূরবর্তী পুত্র পেটি (কলিন ও’ব্রায়েন) সহ সবাইকে এড়িয়ে যান , তার পরিবারকে সুরক্ষিত রাখার মরিয়া প্রয়াসে। অতীতের আমাদের কাছে ধরা দেওয়ার একটি মজার উপায় রয়েছে, তবে এটি হাল, পেটি এবং হালের পুরো শৈশব শহরটি এই অতিপ্রাকৃত সিরিয়াল কিলারের প্রেক্ষিতে ধরা পড়ার আগে এটি কেবল সময়ের বিষয়।