ওসমান ডেম্বেলে, ক্লো কেলি ব্যালন ডি’অর জন্য মনোনীত

প্যারিস সেন্ট-জার্মেইনের ফরোয়ার্ড ওসমান ডেম্বেলে এবং ইংল্যান্ডের ফরোয়ার্ড ক্লো কেলি পুরুষদের এবং মহিলাদের ব্যালন ডি’অর পুরষ্কার জয়ের প্রতিযোগীদের মধ্যে রয়েছেন।
২২ সেপ্টেম্বর প্যারিসে একটি অনুষ্ঠানে বিজয়ীদের ঘোষণা করার সাথে সাথে ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিন বৃহস্পতিবার ৩০ জন পুরুষ এবং ৩০ জন মহিলা মনোনীত প্রার্থী প্রকাশ করেছেন।
২৮ বছর বয়সী ডেম্বেল পিএসজিকে তার প্রথম চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা অর্জনের ক্ষেত্রে অনুপ্রেরণামূলক ছিল এবং কয়েক বছর ধরে সংক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়ার পরে এবং ফরাসী ক্লাবকে একটি ত্রিগুণ সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছিল। তিনি গত মৌসুমে পিএসজির হয়ে সামগ্রিকভাবে ক্যারিয়ারের সর্বোচ্চ 35 টি গোল করেছিলেন।
কিশোর তারকা ল্যামাইন ইয়ামাল, যার মন্ত্রমুগ্ধকর পারফরম্যান্স চ্যাম্পিয়ন্স লিগকে আলোকিত করে এবং বার্সেলোনাকে স্প্যানিশ লিগের শিরোপা জিততে সহায়তা করেছিল, অন্য পুরুষদের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছে।
কেলি ইউরোতে ইংল্যান্ডের হয়ে অভিনয় করেছিলেন
গত মাসে যখন ইংল্যান্ড মহিলাদের ইউরোপীয় চ্যাম্পিয়নশিপ জিতেছিল, তখন ২ 27 বছর বয়সী কেলি বিশ্বকাপের বিজয়ী স্পেনের বিপক্ষে ফাইনালে সিদ্ধান্তের পেনাল্টিটি বিস্ফোরিত করেছিল। তিনি উত্তেজনাপূর্ণ নকআউট পর্যায়ে এর আগেও মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন।
গত মৌসুমে, কেলি ডান দিকের অংশে খেলেন কারণ আর্সেনাল পাওয়ার হাউস বার্সেলোনার বিপক্ষে আরেক-ও-এর বিপক্ষে জয়ের সাথে মহিলা চ্যাম্পিয়ন্স লিগ জিতেছিল।
তিনি ডিফেন্ডার লুসি ব্রোঞ্জ এবং গোলরক্ষক হান্না হ্যাম্পটন – তার ইংল্যান্ডের সতীর্থ যারা উভয়ই চেলসির হয়ে খেলেন – এবং বার্সেলোনা মিডফিল্ডার আইটানা বনমাতীর কাছ থেকে, অতীত দুটি পুরষ্কারের বিজয়ী থেকে প্রতিযোগিতার মুখোমুখি।
বার্সেলোনার খেলোয়াড়রা গত চারটি মহিলা পুরষ্কার জিতেছে। ব্রোঞ্জ 2019 সালে আমাদের ফরোয়ার্ড মেগান রাপিনোকে রানার-আপ করেছিলেন।
স্পটলাইটে পিএসজি প্লেয়ার
গোলরক্ষক জিয়ানলুইগি ডোনারুম্মা, ফরোয়ার্ড ডিজায়ার ডু, যিনি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের ফাইনালে ইন্টার মিলানের ৫-০ রুটে দু’বার গোল করেছিলেন, এবং জানুয়ারীর ট্রান্সফার উইন্ডোতে নেপোলি থেকে যোগদানকারী উইঙ্গার খাভিচা কভরাতস্কেলিয়া সহ দুবার গোলরক্ষক পুরষ্কারের জন্য মনোনীত নয় জন পিএসজি খেলোয়াড়ের মধ্যে একজন ছিলেন ডেম্বেল।
অন্যান্য পুরুষদের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে মিশর স্ট্রাইকার মো সালাহ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার ২৯ টি লিগের গোল লিভারপুলকে প্রিমিয়ার লিগে জিততে সহায়তা করেছিল এবং গত মৌসুমে মাদ্রিদের হয়ে ৪৪ বার জালিয়াতি করা রিয়াল মাদ্রিদের স্ট্রাইকার কাইলিয়ান এমবাপ্পে রয়েছে।
মিডফিল্ডার রডরি ম্যানচেস্টার সিটি এবং স্পেনের সাথে মুগ্ধ করার পরে গত বছর ব্যালন ডি’অর জিতেছিলেন তবে গত মৌসুমের বেশিরভাগ সময় হাঁটুর ইনজুরিতে মিস করেছিলেন।
রিয়াল মাদ্রিদ গত বছর আপাত প্রতিবাদে তারকা-স্টাডেড অনুষ্ঠানটি ছুঁড়ে ফেলেছিল কারণ এর ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়াস জুনিয়র দ্বিতীয় স্থান অর্জন করেছে। দূরে থাকার পরে, মাদ্রিদ এবং এর খেলোয়াড়রা তখন সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের অনুভূতিগুলি সরিয়ে দেয়।
ভোটিং সিস্টেম
ব্যালন ডি’অর ফ্রান্স ফুটবল ম্যাগাজিন দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল এবং এটি পুরুষদের জন্য 1956 সাল থেকে এবং মহিলাদের জন্য 2018 সাল থেকে পুরষ্কার দেওয়া হয়েছে। এটি পুরুষদের পুরষ্কারের জন্য ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষস্থানীয় ১০০ টি দেশের সাংবাদিকরা এবং মহিলা পুরষ্কারের জন্য শীর্ষ ৫০ ফিফা-র্যাঙ্কড দেশগুলির পক্ষে ভোট দিয়েছেন।
প্রতিটি সাংবাদিক, প্রতি দেশে একজন, প্রতিটি অবস্থানের সাথে দায়ী পয়েন্ট সহ র্যাঙ্কড ক্রমে খেলোয়াড়দের নির্বাচন করে। বিজয়ী হলেন সেই খেলোয়াড় যিনি সর্বাধিক পয়েন্ট পান।
অন্যান্য মনোনয়ন
পিএসজি কোচ লুইস এনরিক সেরা পুরুষদের কোচ এবং ইংল্যান্ডের সারিনা উইগম্যান সেরা মহিলা কোচের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে ছিলেন।
ডোনারুম্মা, যার নকআউট পর্যায়ে শট-স্টপিং পিএসজির সাফল্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছিল, তিনি সেরা পুরুষদের গোলরক্ষকের জন্য লেভ ইয়াসিন পুরষ্কার জয়ের পক্ষে ছিলেন, এবং এই পুরষ্কারের জন্য পাঁচ জন মহিলা প্রার্থীর মধ্যে হ্যাম্পটন রয়েছেন।
