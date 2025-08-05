ওসমার ওলভেরা শেইনবাউমের অভ্যর্থনার প্রশংসা করেছেন; ‘আমি আমাকে অভিনন্দন জানাই, আমি খুব খুশি।’

সিঙ্গাপুরে সাম্প্রতিক ওয়ার্ল্ড সাঁতার চ্যাম্পিয়নশিপে সাতটি পদক জিতেছে রাষ্ট্রপতি ক্লাউডিয়া শেইনবাউম জাতীয় প্রাসাদে ন্যাশনাল টিম পেয়েছিলেন।
প্রতিনিধি দলটি অন্যদের মধ্যে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ওসমার ওলভেরা, লিয়া এবং মিয়া কিউভাস, এবং জিয়ানিয়া ইউনুয়েন পাররা, আলেজান্দ্রা এস্তুডিলো, র্যান্ডাল উইলার্স, গ্যাব্রিয়েলা আগান্দেজ এবং জুয়ান সেলায়া দ্বারা গঠিত হয়েছিল।
ওলভেরা, যিনি তিন বছরের ট্রামপোলিনে চীনা নখকে পরাজিত করেছিলেন, এটি একটি পরীক্ষা যা ২০ বছর ধরে আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে, তিনি বলেছিলেন যে তিনি রাষ্ট্রপতির অভ্যর্থনা এবং কর্তৃপক্ষের আরও সহায়তার জন্য অপেক্ষা করার জন্য কৃতজ্ঞ ছিলেন।
“এটি মেক্সিকোয়ের জন্য অত্যন্ত গর্ব, আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছে এবং আমি খুব, খুব খুশি।
আরও সমর্থন, কেবল আমাদের জন্য নয় সাধারণভাবে খেলাধুলার জন্য, পাশাপাশি পেরেকগুলিতে ভাল ফলাফল রয়েছে, সমস্ত খেলাধুলায় খুব ভাল অ্যাথলিট রয়েছে এবং মেক্সিকোকে শীর্ষে রেখে যান, “শেইনবাউমের সাথে বৈঠকের পর ওলভেরা বলেছিলেন।
কংডের প্রধান রোমেল পাচেকো শেইনবাউমের সমর্থনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং বলেছিলেন যে তিনি মেক্সিকোয় এই ক্রীড়াটির জন্য কাজ চালিয়ে যাবেন।
পাচেকো বলেছিলেন, “রাষ্ট্রপতির পক্ষে সমর্থনকে ধন্যবাদ জানাতে, কারণ আমরা খেলাধুলাকে একটি রূপান্তর সরঞ্জাম হিসাবে ভিত্তিতে খেলাধুলাকে সমর্থন করতে পারি।”
-কি জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল? তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।
“কৌশল, বাজেট, আমরা সেই লাইন এবং দিকনির্দেশে আছি এবং খেলাধুলাকে সমর্থন অব্যাহত রাখতে আমাদের রাষ্ট্রপতির সমস্ত সমর্থন রয়েছে,” তিনি বলেছিলেন।
এছাড়াও তারা মেক্সিকান স্কার্ট ফেডারেশনের সভাপতি জাতীয় প্রাসাদে বৈঠকে ছিলেন এবং অলিম্পিক পদকপ্রাপ্ত, ফার্নান্দো প্ল্যাটাস; এবং চীন থেকে মা জিন দলের কোচ, যিনি কাজের অবস্থার উন্নতি করবেন, পাচেকো বলেছিলেন।
