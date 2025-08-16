ওসুনে 16 বছর বয়সের অণ্ডকোষ কাটা

ওসুনের পুলিশ কমান্ড জানিয়েছে যে তারা আইরিওল স্থানীয় সরকার অঞ্চলে ইকিরে ১ 16 বছর বয়সী ছেলের অণ্ডকোষকে বিবৃত করার অভিযোগে মামলা করার জন্য আটজন সন্দেহভাজনকে আটক করেছে।
কমান্ডের মুখপাত্র ডিএসপি অ্যাবিওডুন ওজেলাবি সোমবার ওসোগোতে এক বিবৃতিতে এটি পরিচিত করেছেন।
ওজেলাবি বলেছিলেন যে অপোমুতে বসবাসরত তিন সন্দেহভাজন ব্যক্তি ২ July জুলাই প্রায় ৪ টার দিকে ইকিরের আরাদেমি এলাকায় খামার জমি চাষের জন্য গিয়েছিলেন।
তিনি বলেছিলেন যে ঘাস কাটার পরে, সন্দেহভাজনদের মধ্যে দু’জন তাদের শিকারকে প্রত্যন্ত গুল্মের কাছে প্রলুব্ধ করে এবং তার দেহ থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ অপসারণের জন্য তার পেট খুলে দেয়।
“তারা অবশ্য তার অণ্ডকোষটি সরিয়ে পালিয়ে যায় এবং যখন ভুক্তভোগী একটি অ্যালার্ম উত্থাপন করে।
“পুলিশ, যখন যোগাযোগ করা হয়, সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে চলে আসে, শিকারটিকে চিকিত্সার জন্য একটি হাসপাতালে নিয়ে যায় এবং পরে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ হাসপাতালে উল্লেখ করা হয়,” তিনি বলেছিলেন।
তিনি বলেন, পরবর্তী তদন্তের ফলে এই ঘটনার ঘটনায় আটজন সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
ওজেলাবির মতে, ওসুন স্টেট পলিটেকনিক, আইআরআই -তে কাজ করার অভিযোগে দু’জন সন্দেহভাজন কাল্ট সদস্যকে স্কুল ক্যাম্পাসের সামনে সকাল ১১ টা ৪৫ মিনিটে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
তিনি আরও যোগ করেছেন যে জুলাইয়ে অন্যান্য গ্রেপ্তারের মধ্যে এমন একজন সন্দেহভাজনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল যিনি ওকে বেলে, ওসোগবোতে আইফোন ১১ এর কাউকে ছিনতাই করেছিলেন এবং অন্য একজনকে তার মোটরসাইকেলটি সেডোনায়, এডে থামানোর পরে একটি কাট-টু-সাইজের বন্দুকের সাথে পাওয়া যায়।
ওজেলাবি আরও বলেছিলেন যে একটি সন্দেহভাজনকে মসজিদে মোটরসাইকেল চুরি করা একজন সন্দেহভাজনকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, উল্লেখ করে যে সমস্ত সন্দেহভাজনকে তদন্তের সমাপ্তির পরে আদালতে অভিযুক্ত করা হবে।