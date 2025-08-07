ওহতানি গো-ইয়াড হোমারের সাথে এক হাজারতম ক্যারিয়ারের হিট পেয়েছে, 8 টি আউট হয়েছে

নিবন্ধ সামগ্রী
লস অ্যাঞ্জেলস-শোহেই ওহতানি তার এক হাজার তম ক্যারিয়ারের জন্য একটি গো-সামনের দিকে, দুই রানের হোমারকে আঘাত করেছিলেন এবং লস অ্যাঞ্জেলেস ডজজার্সের দ্বি-মুখী সুপারস্টারের পক্ষে এই মৌসুমে এখনও দীর্ঘতম ound িবিতে আউটিংয়ে বুধবার চারটি ইনিংসে একটি মৌসুমের উচ্চ আটটি আটকে রেখেছিলেন।
কনুই সার্জারি থেকে সুস্থ হয়ে 2024 সালে পিচিং না করার পরে ডানহাতি তার মৌসুমের অষ্টম ound িবি শুরু করেছিলেন। তিনি চতুর্থ দিকে দলটি আউট করে সেন্ট লুই কার্ডিনালসের বিপক্ষে তার আউটিং বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং 32 সি দিনে মুখ মুছতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে হাঁটতে শুরু করেছিলেন। ম্যাসিন উইন দোলায় নামার পরে হতাশায় তার ব্যাট ছুঁড়ে মারলেন।
ওহতানি একজন অনুবাদকের মাধ্যমে বলেছিলেন, “আমি ভেবেছিলাম ব্যক্তিগতভাবে চতুর্থ ইনিংসে আমার পক্ষে এটি একটি বড় দিন।”
ওহতানি 54 টি পিচ ছুঁড়েছিল, স্ট্রাইকগুলির জন্য 37, এবং একটি রান এবং দুটি হিট ছেড়ে দিয়েছে। ডজগাররা ৫-৩ গোলে হেরেছে।
ওহতানির 39 তম হোমার 440 ফুট কেন্দ্রে ভ্রমণ করেছিলেন এবং অ্যালেক্স কলকে স্কোর করেছিলেন, যিনি তৃতীয় স্থানে দ্বিগুণ হয়ে ডডজার্সকে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে নিয়ে যান। প্রথমটিতে, ওহতানি প্রথম পিচে দুলছিল এবং প্রথম বেসম্যান অ্যালেক বার্লসন যখন কোনও ত্রুটির জন্য বলটি বুট করেছিলেন তখন পৌঁছেছিলেন।
ওহতানি বলেছিলেন, “আমি যে দিনগুলিতে পিচ করি সেগুলিতে আমি খুব আলাদাভাবে ভাবার চেষ্টা করি না।”
ওহতানি প্রথম এবং দ্বিতীয় ইনিংসে দলটি অবসর নিয়েছিল। তিনি ইভান হেরেরার কাছে একটি চার-সিম ফাস্টবলে 100 মাইল প্রতি ঘন্টা স্পর্শ করেছিলেন, যিনি তৃতীয় স্থানে দুলতে আঘাত করেছিলেন। জর্ডান ওয়াকার একাকী হয়ে নেতৃত্ব দিয়েছিল এবং এই মৌসুমে ওহতানির বিপক্ষে প্রথম সোয়াইপ করা ব্যাগ দ্বিতীয় চুরি করেছে।
“এটি সত্যিই ভাল অনুভূত হয়েছিল, ফাস্টবলের কমান্ড,” ওহতানি বলেছিলেন। “সামগ্রিকভাবে, স্লাইডার এবং কার্ভবল সত্যিই ভাল ছিল।”
ব্রেন্ডন ডোনভানের বুট একক ওয়াকারকে স্কোর করেছিল, কার্ডিনালগুলিকে ১-০ ব্যবধানে লিড দিয়েছে।
30 জুলাই ডান হিপ ক্র্যাম্পগুলি দিয়ে সিনসিনাটিতে ওহতানি তার শেষ শুরুটি ছেড়ে যেতে হয়েছিল।
ডজজার্স ম্যানেজার ডেভ রবার্টস বলেছেন, “তিনি ফিরে আসবেন এবং সত্যিই আজ বেসবলটি ভালভাবে নিক্ষেপ করবেন।” “পিচিং, ফাস্টবল কমান্ড, চমত্কার। সত্যিই চিত্তাকর্ষক। আক্রমণাত্মকভাবে, দ্য ওয়াক, হোমার, সত্যিই খুব ভাল লাগছিল।”
রবার্টস খেলার আগে বলেছিলেন যে ওহতানি তার পরবর্তী কয়েকটি সূচনার সময় পাঁচ ইনিংসের বাইরে যাবেন না।
“আমাদের তাঁর দরকার নেই,” তিনি বলেছিলেন। “পাঁচ-ইনিংস থ্রেশহোল্ড এমন একটি বিষয় যা আমরা অনুভব করি যে আপনাকে কোনও গেমের মাধ্যমে পেতে পারে এবং রিলিভারগুলি ব্যবহার করতে পারে We আমরা দেখব যে এটি পরিবর্তন হয়েছে কিনা।”
ডডজার্স ওহতানিকে দ্বি-মুখী খেলোয়াড় হিসাবে ফিরে আসার জন্য একটি সতর্কতা অবলম্বন করেছেন, যা তিনি লস অ্যাঞ্জেলেস অ্যাঞ্জেলসের সাথে ছয়টি মরশুমের জন্য ছিলেন।
রবার্টস গেমের আগে বলেছিলেন, “তিনি এটি সম্পন্ন করার দু’বছর হয়ে গেছে, তাই তিনি এখনও দিন অবধি এই জীবনযাত্রায় সামঞ্জস্য হয়ে যাচ্ছেন।” “আমি মনে করি না তিনি এখনও সেখানে আছেন। আমার মনে হয় তিনি আরও বেশি সময় পাওয়ার সাথে সাথে এটি আরও ভাল হতে চলেছে।”
মঙ্গলবার রাতে কার্ডিনালসের বিপক্ষে 12-6 জয়ে তিনটি রান করার কয়েক ঘন্টা পরে ওহতানির শক্তিশালী পারফরম্যান্স এসেছিল।
রবার্টস বলেছিলেন, “আমি মনে করি না যে কোনও সুপারলিটিভ এটি কোনও ন্যায়বিচার করতে পারে।” “তিনি স্পষ্টতই শারীরিকভাবে মেধাবী, তবে তিনি তাঁর প্রস্তুতিতে খুব শৃঙ্খলাবদ্ধ। তিনি মনের দৃ strong ়। তিনি কেবল একজন দুর্দান্ত প্রতিযোগী এবং স্পষ্টতই উবার-প্রতিভাবান।”
