ওহতানি রকিজের বিরুদ্ধে ভয় দেখায়, সবচেয়ে খারাপ শুরুগুলির মধ্যে একটি লগ করে

ডেনভার-কোরস ফিল্ডে প্রথমবারের নিয়মিত মরসুমের শুরুতে বুধবার রাতে শোহেই ওহতানি আক্ষরিক অর্থে উঠে এসেছিলেন।
লস অ্যাঞ্জেলেস ডজজার্সের জন্য তার মরসুমের দশম শুরু করে, ওহতানি হিট (নয়) এ মরসুমের উচ্চতার অনুমতি দিয়েছিল এবং কলোরাডো রকিস পরিসংখ্যানগতভাবে এবং শারীরিকভাবে উভয়ই বেদনাদায়ক বেদনাদায়ক ound
চতুর্থ ইনিংসের সময় রকিস যখন আট ব্যাটারকে প্লেটে পাঠিয়েছিল, কলোরাডোর তৃতীয় বেসম্যান অরল্যান্ডো আরকিয়া এট-ব্যাটের প্রথম পিচটি ওহতানিতে ফিরে এসে তাকে পায়ে আঘাত করেছিল। বলটি যখন তার পা থেকে এবং বাজে অঞ্চলে চলে গেল, মিকি মনিয়াক কলোরাডোকে 4-0 ব্যবধানে এগিয়ে নিয়ে গেলেন।
ম্যানেজার ডেভ রবার্টস সহ ডডজার্সের প্রতিনিধিরা ওটানিকে চেক করতে ound িবিতে ছুটে এসেছিলেন, যিনি নাটকটি শেষ হওয়ার পরে ound িবিতে ফিরে এসেছিলেন। পা পরীক্ষা করার জন্য কিছু পিচ পরে, ওহতানি খেলায় রয়েছেন।
রকিস অবশ্য ছাড়েনি। টাইলার ফ্রিম্যানের দুই-আউট আরবিআই একক স্কোরকে ৫-০ ব্যবধানে উন্নীত করেছে, ওহতানি ইজেকুইল তোভারকে আউট করে ইনিংস থেকে পালিয়ে যাওয়ার আগে।
এটি তার রাতের চূড়ান্ত ব্যাটার হবে। তিনি অবশ্য খেলায় মনোনীত হিটার হিসাবে থাকতেন, পায়ে আঘাত করার পরে পরবর্তী অর্ধ-ইনিংসে হাঁটতে টানতেন।
ওহতানির চূড়ান্ত লাইনে তিনটি স্ট্রাইকআউট এবং কোনও পদচারণা অন্তর্ভুক্ত ছিল না, তার 66 টি পিচগুলির মধ্যে 49 টি স্ট্রাইকের জন্য গিয়েছিল, তর্কযোগ্যভাবে তার এমএলবি ক্যারিয়ারের সবচেয়ে খারাপ সূচনাগুলির মধ্যে একটি।
ডডজার্স ম্যানেজার ডেভ রবার্টস গেমের আগে বলেছিলেন যে ওহতানি 5.0 ইনিংসে “হার্ড স্টপ” রাখবেন, যোগ করেছেন, “আমরা উচ্চতায় আছি এবং কেবল তার শরীরের প্রতিক্রিয়া নিশ্চিত করতে চাই।”
কলোরাডো অবশ্য ওহতানিকে সেই পঞ্চম ইনিংসে উঠতে দেয়নি, দুই রানের দ্বিতীয় ইনিংস এবং তিন রানের চতুর্থ ইনিংস ব্যবহার করে একটি স্বাক্ষর মুহূর্ত তৈরি করতে 36-90 রকিজের পক্ষে একটি কঠিন মৌসুম ছিল, যিনি বুধবার 36.0 গেমস ন্যাশনাল লিগ ওয়েস্টে প্রবেশ করেছিলেন।
এমনকি লাইন ড্রাইভে ওহতানিকে পায়ে আঘাত করার পরেও রবার্টস বুধবারের খেলার আগে বলেছিলেন যে বৃহস্পতিবার রকিজ এবং ডজার্স তাদের চার-গেমের সিরিজটি শেষ করার সময় তিনি দ্বিমুখী সুপারস্টারকে দিনের ছুটির দিনে (চিমটি-হিট করার সম্ভাবনা সহ) দেওয়ার পরিকল্পনা করেছিলেন।
