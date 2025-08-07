নিবন্ধ সামগ্রী
কলম্বাস, ওহিও (এপি) – ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্সের সুরক্ষা বিশদটি গত সপ্তাহান্তে ওহিও নদীর জলের স্তর উত্থাপন করেছিল এবং তার 41 তম জন্মদিন উদযাপন করতে তিনি এবং তাঁর পরিবার নিয়েছিলেন এমন একটি কায়াকিং ট্রিপকে সামঞ্জস্য করার জন্য।
নিবন্ধ সামগ্রী
ইউএস সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে যে তারা গার্ডিয়ান কর্তৃক প্রথমে রিপোর্ট করা লিটল মিয়ামি নদীর জন্য বর্ধিত জলপ্রবাহকে অনুরোধ করেছে, যাতে মোটর চালিত জলছবি এবং জরুরি কর্মীরা “নিরাপদে কাজ করতে পারে” তা নিশ্চিত করার জন্য রিপাবলিকান ভাইস প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার সময়, যার বাড়ি সিনসিনাটিতে রয়েছে।
নিবন্ধ সামগ্রী
তবে সমালোচকরা তত্ক্ষণাত্ এই পদক্ষেপকে ভাইস প্রেসিডেন্টের এনটাইটেলমেন্টের চিহ্ন হিসাবে বিস্ফোরিত করেছিলেন, বিশেষত ট্রাম্প প্রশাসনের সরকারী ব্যয়কে কমিয়ে দেওয়ার বিষয়ে ফোকাস দেওয়া।
প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লু বুশের অধীনে চিফ হোয়াইট হাউস এথিক্স আইনজীবী হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী রিচার্ড ডব্লিউ পেইন্টার এক্স -তে বলেছিলেন যে, “আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের পক্ষে একটি নদীতে জলের প্রবাহ বাড়ানোর জন্য করদাতাদের অর্থ ব্যয় করা আপত্তিজনক তাই vp ভিপি যখন জাতীয় পার্ক পরিষেবাতে বাজেট কাটগুলি অন্য সবার জন্য পারিবারিক অবকাশকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করেছিল।”
নিবন্ধ সামগ্রী
ইঞ্জিনিয়ারদের কর্পস নদী উত্থাপনের কোনও আর্থিক প্রভাবের সমাধান করতে অস্বীকার করেছে। মুখপাত্র জিন পাভালিক বলেছেন, এজেন্সিটির লুইসভিলে জেলা সাময়িকভাবে দক্ষিণ -পশ্চিম ওহিওর সিজার ক্রিক লেক থেকে ছোট মিয়ামিতে প্রবাহ বাড়িয়েছে “মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস কর্মীদের নিরাপদ নেভিগেশনকে সমর্থন করার জন্য।” তিনি বলেছিলেন যে এই পদক্ষেপটি অপারেশনাল মানদণ্ড পূরণ করেছে এবং স্বাভাবিক অনুশীলনের মধ্যে পড়ে।
“এটি নির্ধারিত ছিল যে অপারেশনগুলি প্রবাহ বা প্রবাহের জলের স্তরগুলিকে বিরূপ প্রভাবিত করবে না,” তিনি এক বিবৃতিতে বলেছিলেন। “ডাউন স্ট্রিম স্টেকহোল্ডারদের সামান্য বহির্মুখের বৃদ্ধির আগেই অবহিত করা হয়েছিল, যা আগস্ট 1, 2025 সালে ঘটেছিল।” ভ্যানসের জন্মদিন ছিল ২ আগস্ট।
ভ্যান্সের মুখপাত্র পার্কার ম্যাজিদ বলেছেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট নদী উত্থাপন করা হয়নি তা অসচেতন ছিলেন।
নিবন্ধ সামগ্রী
“সিক্রেট সার্ভিস প্রায়শই ভাইস প্রেসিডেন্ট বা তার কর্মীদের জ্ঞান ছাড়াই প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে, যেমনটি গত সপ্তাহান্তে ছিল,” তিনি পাঠ্যের মাধ্যমে বলেছিলেন।
ওহিও প্রাকৃতিক সম্পদ বিভাগের ওয়েবসাইট অনুসারে বিস্তৃত 2,830-একর সিজার ক্রিক লেকের একটি সীমাহীন অশ্বশক্তি উপাধি এবং পাঁচটি লঞ্চ র্যাম্প রয়েছে। একটি মেরিনা, ক্যাম্পগ্রাউন্ড এবং লজও সাইটে অবস্থিত। ভ্যানস ইভেন্টে সিক্রেট সার্ভিসে সহায়তা করার জন্য বিভাগটি দুটি প্রাকৃতিক সম্পদ অফিসার সরবরাহ করেছিল, মুখপাত্র কারিনা চেউং জানিয়েছেন।
ভ্যানস পরিবার ইতিমধ্যে বিশ্বকে নিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে নির্দিষ্ট কিছু আবাসন করতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক ইতালিতে ভ্রমণের সময়, রোমান কলসিয়াম জনসাধারণের কাছে বন্ধ ছিল যাতে তার স্ত্রী উসা এবং তাদের সন্তানরা কিছু পর্যটকদের মধ্যে ক্রোধকে ছড়িয়ে দিতে পারে। ভ্যানস পরিবারের ভারত সফরকালে তাজমহলও দর্শনার্থীদের জন্য বন্ধ ছিল।
এই জাতীয় বিশেষ চিকিত্সা একটি রাজনৈতিক দলের জন্য সংরক্ষিত নয়।
তত্কালীন রাষ্ট্রপতি প্রার্থী ডেমোক্র্যাটিক ভাইস প্রেসিডেন্ট আল গোর ১৯৯৯ সালে একটি ছবির সুযোগের জন্য কানেক্টিকাট নদীকে প্যাডেল করেছিলেন, তখন ইউটিলিটি কর্মকর্তারা একটি বাঁধ খুলেছিলেন এবং নদীর স্তর বাড়ানোর জন্য ৪ বিলিয়ন গ্যালন জল প্রকাশ করেছিলেন। এই অনুরোধটিও সিক্রেট সার্ভিস দ্বারা এই অঞ্চলটি পর্যালোচনার পরে এসেছিল – এবং গোরও রাজনৈতিক ধাক্কাও পেয়েছিল।
গোরের প্রচারণা এ সময় বলেছিল যে তিনি জল ছেড়ে দেওয়ার জন্য বলেননি।
এই নিবন্ধটি আপনার সামাজিক নেটওয়ার্কে ভাগ করুন