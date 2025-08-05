কংগ্রেসম্যান কে দেখুন যারা বলসনারোতে সাধারণ ক্ষমার সেশনগুলি প্রতিরোধ করে

প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির মিত্রদের দ্বারা করা আইনী কৌশলগুলি দাবি করে যে তিনটি শক্তির মধ্যে ‘ধীর’ সম্পর্কের জন্য ‘পিস প্যাক’ থেকে ‘ধীর’ সম্পর্কের জন্য বাড়িতে ভোট দেওয়া হয়েছে
জাতীয় কংগ্রেসে জায়ার বলসনারো (পিএল) ডেপুটি এবং সিনেটররা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন আইনসভা ঘরগুলিতে ভোটদানের নির্দেশিকাগুলি লক করুন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির পক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণের একটি প্যাকেজ প্রয়োজন, এই সোমবার গ্রেপ্তার, 4ভোট দেওয়া।
এই উদ্যোগটি সিনেটর ঘোষণা করেছিলেন ফ্ল্যাভিও বলসনারো (পিএল-আরজে) এবং অন্যান্য বলসোনারিস্ট সংসদ সদস্য এবং ডেপুটিগুলি চেম্বার অফ ডেপুটিস এবং সিনেটের পরিচালকদের দখল করে নিয়ে যাওয়া প্লেনারি সেশনগুলি শুরু হতে বাধা দেয়।
বাড়ির পিএল নেতার মতে, ক্যাভালক্যান্ট (আরজে), প্রত্যাশা এই সপ্তাহে কোনও কিছুর পক্ষে ভোট দেওয়ার নয়, তবে এটি প্রতিটি কমিটির রাষ্ট্রপতির উপর নির্ভর করবে কাজ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া বা না।
অবকাশের এই প্রত্যাবর্তনে কাজ শুরু করার বিনিময়ে, কংগ্রেসম্যানদের ৮ ই জানুয়ারী জড়িতদের “বিস্তৃত, সাধারণ এবং সীমাহীন” সাধারণ ক্ষমা প্রয়োজন, মন্ত্রীর অভিশংসন আলেকজান্দ্রে দে মোরেস, থেকে সুপ্রিম ফেডারেল কোর্ট (এসটিএফ)এবং সুবিধাবঞ্চিত ফোরামের শেষের জন্য সংবিধানের (পিইসি) প্রস্তাবিত সংশোধনী।
বাড়িতে, ডেপুটিরা এমনকি বলসনারোর গ্রেপ্তারের প্রতিবাদে টেপ দিয়ে মুখগুলি প্লাগ করেছিলেন। এস্তাদো যেমন দেখিয়েছিলমাঝেমধ্যে, তাদের মধ্যে কিছু অস্থায়ীভাবে আইটেমটি জল পান করতে বা ফোনে কথা বলতে নেয়। হাউস এবং সিনেটে কারা প্রতিবাদে অংশ নিয়েছে তা দেখুন:
ডেপুটিগুলি চেম্বারে আইনী কাজকে বাধা দেয়
- ক্যাভালক্যান্ট সোসথিনেস (পিএল-আরজে);
- মার্সেল ভ্যান হ্যাটেম (নভো-আরএস);
- উবিরতান স্যান্ডারসন (পিএল-আরএস);
- পাওলো বিলিনস্কিজ (পিএল-এসপি);
- মার্কো ফেলিসিয়ানো (পিএল-এসপি);
- ক্যাবো গিলবার্তো সিলভা (পিএল-পিবি);
- জুকো (পিএল-জিআরএস);
- খুলির প্রতিনিধি (পিএল-পিএ);
- রোডলফো নোগুইরা (পিএল-এমএস);
- ক্যারোলিন ডি টনি (পিএল-এসসি);
- ডোমিংগোস সাভিও (পিএল-এমজি);
- মারিও ফ্রিয়াস (পিএল-এসপি);
- কার্লোস জর্ডি (পিএল-আরজে);
- সার্জেন্ট গোনালভস (পিএল-আরজে)।
সিনেটরা সিনেটে আইনসভা কাজে বাধা দিচ্ছেন
- নভোচারী মার্কোস পন্টেস (পিএল-এসপি)
- কার্লোস পোর্টিনহো (পিএল-আরজে);
- ক্লিটিনহো আজেভেদো (রিপাবলিকান-এমজি);
- ডামারেস আলভেস (রিপাবলিকান-ডিএফ);
- এডুয়ার্ডো গিরো (নভো-সিই)
- ফ্ল্যাভিও বলসনারো (পিএল-আরজে)
- ইজালসি লুকাস (পিএল-ডিএফ);
- জাইম বাগাত্তোলি (পিএল-ও);
- জর্জি সেফ (পিএল-এসসি);
- দুর্দান্ত মাল্টা (পিএল-এস);
- মার্কোস রোগারিও (পিএল-রো);
- রোগারিও মেরিনহো (পিএল-আরএন)।