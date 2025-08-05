কংগ্রেস বলসনারোর গ্রেপ্তারের পরে সংসদ সদস্যদের মধ্যে আড্ডার সাথে কাজ করে ফিরে আসে

বলসোনারবাদী সংসদ সদস্যরা প্রাক্তন রাষ্ট্রপতির গৃহবন্দী গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ঘরের কাজকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেন
2025
সংসদ সদস্য ও বিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে আড্ডার দ্বারা চিহ্নিত একটি উত্তেজনাপূর্ণ জলবায়ু ও শক্তিশালী রাজনৈতিক সংঘর্ষের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেস মঙ্গলবার, on তারিখে আইনসভা কাজ শুরু করে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জাইর বলসনারোর সাথে মিলিত প্রতিনিধিদের মুখের মধ্যে ফিতা সহ হাউস অফ রিপ্রেজেনটেটিভের পরিচালনা পর্ষদ দখল করে, সেশনগুলির অগ্রগতি রোধ করার প্রয়াসে কাজ বন্ধ করতে বাধ্য করে।
সতর্কতা ব্যবস্থা লঙ্ঘনের জন্য বোলসনারোর গৃহবন্দি গ্রেপ্তার করার জন্য ফেডারেল সুপ্রিম কোর্টের (এসটিএফ) মন্ত্রী আলেকজান্দ্রে ডি মোরেসের একদিন পরই এই বিভ্রান্তি ঘটে। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতিকে ২০২২ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অভ্যুত্থানের চেষ্টা এবং কথিত বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তদন্ত করা হয়।
যদিও ডেপুটি লিন্ডবার্গ ফারিয়াস (পিটি-আরজে) এক অহঙ্কারী সুরে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে বিরোধী সংসদ সদস্যরা পরিচালনা পর্ষদ ছেড়ে চলে যান, বিরোধীপন্থীরা অন্যান্য ডেপুটিগুলিকে যেমন এই বাক্যগুলি দিয়ে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন: “আসুন আমাদের তৈরি করুন।”
দূরবর্তী সংসদ সদস্যদের নেতৃত্বে বিরোধী আন্দোলনটি ৮ ই জানুয়ারী, ২০২৩ সালের স্ক্যামার আইনে জড়িতদের কাছে একটি সাধারণ ক্ষমা প্রকল্পে ভোট দেওয়ার লক্ষ্য নিয়েছিল – যা বলসনারোর বিরুদ্ধে এসটিএফের সিদ্ধান্তের পরে একটি নতুন শ্বাস অর্জন করেছিল।
অন্যদিকে, ক্ষমতাসীন ঘাঁটি এবং ডেমোক্র্যাটিক ফিল্ডের ডেপুটিরা বিরোধীদের চালচলনের অগ্রগতি রোধ করতে এবং হাউসের কার্যকারিতা নিশ্চিত করার জন্য পূর্ণাঙ্গ সময়ে গিয়েছিলেন। এই জলবায়ু দৃ strong ় উত্তেজনার ছিল, অভিযোগের বিনিময়, চিৎকার এবং হতাশার আলোচনার প্রচেষ্টা সহ।
পরিচালনা পর্ষদ দখলের ফলে বেস দলগুলিকে হাউসের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ডেপুটি হুগো মোত্তা (রিপাবলিকান-পিবি) এর তাত্ক্ষণিক প্রত্যাবর্তনের জন্য এই সংকট রয়েছে। প্রথম ভাইস প্রেসিডেন্ট, আল্টেনিউ কার্টেস (পিএল-আরজে), বলসোনারোর মিত্র, মোত্তা যদি দেশ থেকে অনুপস্থিত থাকে তবে সাধারণ ক্ষমার গাইড করার হুমকি দিয়েছিল। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, “যদি হুগো মোত্তা দেশ ছেড়ে চলে যায় তবে আমি সাধারণ ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি।”