কংয়ের গ্র্যান্ড কাদা মসজিদটি কতক্ষণ ধরে চলেছে তা স্পষ্ট নয়, তবে এটি যে অঞ্চলে বসেছে তা 14 তম শতাব্দী থেকেই বাস করা হয়েছে। ইসলাম দ্রুত এই অঞ্চলে এটি চালু হওয়ার পরে ধরে নিয়েছিল এবং রেকর্ডগুলি ইঙ্গিত দেয় যে 18 শতকে অনেকগুলি মসজিদ নির্মিত হয়েছিল। যাইহোক, এই মসজিদটি সম্ভবত সুদানী স্টাইলের অন্যান্য মসজিদগুলির মতো আরও সাম্প্রতিক নির্মাণের ফলাফল।
কংয়ের গ্র্যান্ড কাদা মসজিদ এবং একটি ছোট বেসরকারী পরিবারের মসজিদটি কেবল একটি ছোট্ট পথ ধরে ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, যা সাহেলিয়ান বেকড-মুড স্টাইলে নির্মিত হয়েছে যা মালির জেনের মহান কাদা মসজিদ এবং বুর্কিনা ফাসো এবং ঘানার অনুরূপ মসজিদ থেকে সর্বাধিক বিখ্যাত।
অভ্যন্তরীণ সমর্থন বীমগুলি বিল্ডিংটিকে কাঠামোগতভাবে দৃ sound ় রাখতে সহায়তা করে এবং স্থানটি মেরামত করতে রাখতে বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য স্ক্যাফোল্ডিং সরবরাহ করে। উটপাখি ডিম ছাদ মিনারগুলিতে শোভিত করে, চিংগেটি থেকে সুদান থেকে শুরু করে জেনি পর্যন্ত মসজিদগুলির অনুরূপ é বাদুড়ের একটি ছোট্ট উপনিবেশও মসজিদটিকে বাড়িতে ডাকে।
সম্ভবত এই জায়গার সবচেয়ে বড় অঙ্কন হ’ল এর দূরবর্তী অবস্থান এবং পর্যটকদের অভাব – প্রতি মাসে কয়েকজন ছোট গ্রুপে এক বা দু’জন ব্যক্তিকে অনুমান করা।