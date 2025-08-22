You are Here
কইনবেসের সিইও ব্যাখ্যা করেছেন যে তিনি কেন ইঞ্জিনিয়ারদের বরখাস্ত করেছেন যারা তাত্ক্ষণিকভাবে এআই চেষ্টা করেননি

আজকাল প্রোগ্রামারদের খুঁজে পাওয়া শক্ত যারা কিছু ক্ষমতাতে এআই কোডিং সহকারীদের ব্যবহার করছেন না, বিশেষত পুনরাবৃত্তিমূলক, জাগতিক বিটগুলি লিখতে।

তবে যারা কইনবেস গিথুব কোপিলট এবং কার্সারের জন্য এন্টারপ্রাইজ লাইসেন্স কিনেছিলেন তখন যারা সরঞ্জামগুলি চেষ্টা করতে অস্বীকার করেছিলেন তারা তাত্ক্ষণিকভাবে বরখাস্ত হয়ে গেলেন, সিইও ব্রায়ান আর্মস্ট্রং এই সপ্তাহে জন কলিসনের পডকাস্টে বলেছিলেন “চটকদার পিন্ট।” (কলিসন হলেন পেমেন্টস কোম্পানির স্ট্রাইপের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি।)

প্রতিটি ইঞ্জিনিয়ারকে কভার করার জন্য লাইসেন্স পাওয়ার পরে, ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জের কেউ কেউ আর্মস্ট্রংকে সতর্ক করেছিলেন যে দত্তক গ্রহণ ধীর হবে, ভবিষ্যদ্বাণী করে এআই ব্যবহার করে অর্ধেক ইঞ্জিনিয়ারদের পেতে কয়েক মাস সময় লাগবে।

আর্মস্ট্রং চিন্তায় হতবাক হয়ে গেল। “আমি দুর্বৃত্ত হয়ে গিয়েছিলাম,” তিনি বলেছিলেন, এবং সংস্থার মূল ইঞ্জিনিয়ারিং স্ল্যাক চ্যানেলে একটি ম্যান্ডেট পোস্ট করেছিলেন। “আমি বলেছিলাম, ‘এআই গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সবাই এটি শিখতে হবে এবং কমপক্ষে জাহাজে আমাদের প্রয়োজন। আমরা কিছু প্রশিক্ষণ না দেওয়া পর্যন্ত আপনাকে প্রতিদিন এটি ব্যবহার করতে হবে না, তবে সপ্তাহের শেষের দিকে কমপক্ষে জাহাজে উঠে পড়ুন।

আর্মস্ট্রং বলেছিলেন, বৈঠকে কিছু লোকের এআই সহকারী অ্যাকাউন্টগুলি সপ্তাহে ছুটিতে থাকার মতো না করার জন্য যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ছিল।

“আমি শনিবার এই আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম এবং এমন কয়েকজন লোক ছিল যারা এটি করেনি। তাদের মধ্যে কারও কারওর পক্ষে একটি ভাল কারণ ছিল, কারণ তারা কেবল কিছু ট্রিপ বা কিছু থেকে ফিরে আসছিল, এবং তাদের মধ্যে কিছু কিছু ছিল না (ভাল কারণ নেই)। এবং তারা বরখাস্ত হয়ে যায়।”

আর্মস্ট্রং স্বীকার করেছেন যে এটি একটি “ভারী হাতের দৃষ্টিভঙ্গি” ছিল এবং সংস্থায় এমন লোক ছিল যারা “এটি পছন্দ করেন না।”

যদিও এটি খুব বেশি লোককে বরখাস্ত করার মতো শোনাচ্ছে না, আর্মস্ট্রং বলেছিলেন যে এটি একটি স্পষ্ট বার্তা পাঠিয়েছে যে এআই al চ্ছিক নয়। তবুও, সেই গল্পটি সম্পর্কে সমস্ত কিছুই বন্য: এমন ইঞ্জিনিয়াররা ছিলেন যারা তাদের সপ্তাহের কয়েক মিনিট এআই সহকারীকে সাইন আপ করতে এবং পরীক্ষা করতে ব্যয় করেন না – কোডারদের জন্য সবচেয়ে হাইপড প্রযুক্তি – এবং আর্মস্ট্রং তাদের উপর তাদের বরখাস্ত করতে রাজি ছিল।

কয়েনবেস মন্তব্যের জন্য কোনও অনুরোধের জবাব দেয়নি।

তার পর থেকে আর্মস্ট্রং প্রশিক্ষণের দিকে আরও ঝুঁকে পড়েছে। তিনি বলেছিলেন যে সংস্থাটি মাসিক সভাগুলির আয়োজন করে যেখানে এআই ব্যবহার করার সৃজনশীল উপায়গুলিতে দক্ষতা অর্জনকারী দলগুলি যা শিখেছে তা ভাগ করে নেয়।

মজার বিষয় হল, কলিসন, যিনি ছিলেন শৈশব থেকেই প্রোগ্রামিংএআই-উত্পাদিত কোডের উপর কতটা সংস্থাগুলি নির্ভর করা উচিত তা নিয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে।

“এটি স্পষ্ট যে এআই আপনাকে কোড লিখতে সহায়তা করা খুব সহায়ক It’s আপনি কীভাবে এআই-কোডেড কোড বেস চালান তা পরিষ্কার নয়,” তিনি মন্তব্য করেছিলেন। আর্মস্ট্রং জবাব দিল, “আমি সম্মত।”

প্রকৃতপক্ষে, টেকক্রাঞ্চ যেমন পূর্বে রিপোর্ট করেছে, প্রাক্তন ওপেনএআই ইঞ্জিনিয়ার সেই সংস্থার কেন্দ্রীয় কোড সংগ্রহস্থলটিকে “কিছুটা ডাম্পিং গ্রাউন্ড” হিসাবে বর্ণনা করেছেন। প্রকৌশলী বলেন, পরিস্থিতি উন্নতির জন্য পরিচালন প্রকৌশল সংস্থান উত্সর্গ করা শুরু করেছে।

