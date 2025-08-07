You are Here
কখন এবং কোথায় এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারগুলি ভারতে আঁকবে?
কখন এবং কোথায় এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারগুলি ভারতে আঁকবে?

ইতিমধ্যে 9 টি দল এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ 2026 এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে, বাকি স্লটগুলি 38 টি দল দ্বারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ারস অঙ্কনটি কুয়ালালামপুরে 7 আগস্ট, 2025 এ অনুষ্ঠিত হবে। 38 টি দেশ 2026 এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপে প্রবেশের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে বাছাইপর্বে অংশ নেবে। টুর্নামেন্টটি পরের বছর 9 থেকে 23 আগস্ট সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত হবে।

এটি পরপর দ্বিতীয় সময় সৌদি আরব টুর্নামেন্টের আয়োজন করবে। তারা এই বছরও 3-20 এপ্রিল থেকে এই টুর্নামেন্টটি হোস্ট করেছে। ফাইনালে উজবেকিস্তানের কাছে শিরোনাম স্বীকার করার পরে হোস্ট রানার-আপ হিসাবে শেষ করেছেন।

এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে 6 টি পটগুলিতে 38 টি দল

কোয়ালিফায়ারদের দৌড়ানোর জন্য ব্লু কল্টস প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ক্রেডিট: এআইএফএফ মিডিয়া

মহাদেশ জুড়ে 38 টি দেশকে এফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে 6 টি পাত্রে রাখা হয়েছে একটি পয়েন্ট সিস্টেম অনুসারে যা মূল টুর্নামেন্টের শেষ সংস্করণ জুড়ে তাদের চূড়ান্ত র‌্যাঙ্কিং থেকে প্রাপ্ত হয়েছিল।

পট 1 এর থাইল্যান্ড, চীন, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, ইয়েমেন, ওমান এবং ইরানের মতো দল রয়েছে। আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, ইরাক, লাওস এবং কুয়েতের পাশাপাশি দ্বিতীয় পাত্রে ভারতীয় দল রয়েছে। পট 3 মিয়ানমার, কিরগিজস্তান, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, ফিলিপাইন, তুর্কমেনিস্তান এবং ফিলিস্তিন নিয়ে গঠিত।

পট 4 জর্ডান, সিরিয়া, মঙ্গোলিয়া, কম্বোডিয়া, হংকং, চাইনিজ তাইপেই এবং ব্রুনাইয়ের গর্বিত। পঞ্চম পাত্রটিতে নেপাল, ভুটান, উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াম, মালদ্বীপ, তিমুর-লেস্টে এবং লেবানন রয়েছে। পট 6 এর মধ্যে ম্যাকাও, শ্রীলঙ্কা এবং পাকিস্তানে কেবল 3 টি দল রয়েছে।

ভারত যখন পট 2 -এ রয়েছে, তখন সমস্ত হোস্ট পৃথক গ্রুপে আঁকা তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের ড্রয়ের উদ্দেশ্যে একটি অতিরিক্ত হোস্ট পটে স্থাপন করা হবে। চীন পিআর, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র এবং জর্ডান অন্য ছয়টি হোস্ট যা ভারতের গ্রুপে আঁকতে পারে না।

  • পট 1: থাইল্যান্ড, চীন, ভিয়েতনাম, অস্ট্রেলিয়া, ইয়েমেন, ওমান, ইরান
  • পাত্র 2: ভারত, আফগানিস্তান, মালয়েশিয়া, বাংলাদেশ, ইরাক, লাওস এবং কুয়েত
  • পাত্র 3: মিয়ানমার, কিরগিজস্তান, সিঙ্গাপুর, বাহরাইন, ফিলিপাইন, তুর্কমেনিস্তান, ফিলিস্তিন
  • পাত্র 4: জর্দান, সিরিয়া, মঙ্গোলিয়া, কম্বোডিয়া, হংকং, চাইনিজ তাইপেই, ব্রুনেই
  • পাত্র 5: নেপাল, ভুটান, উত্তর মারিয়ানা দ্বীপপুঞ্জ, গুয়াম, মালদ্বীপ, তিমুর-লেস্টে, লেবানন
  • পাত্র 6: ম্যাকাও, শ্রীলঙ্কা, পাকিস্তান
  • হোস্ট পট: চীন পিআর, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, ভারত, মিয়ানমার, কিরগিজ প্রজাতন্ত্র, জর্দান।

2026 ফিফা U17 বিশ্বকাপের দাগগুলি দখল করার জন্য

2026 এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপে কাতারে 2026 ফিফা ইউ 17 বিশ্বকাপের জন্য আটটি স্পট রয়েছে। এশিয়ার সেরা কয়েকটি দল মূল টুর্নামেন্টে পৌঁছানোর জন্য বাছাইপর্বে কঠোর লড়াই করবে, কারণ এটি ইউ 17 বিশ্বকাপের জন্য যোগ্যতা অর্জনের জন্য আজীবন সুযোগ দেবে।

কখন এবং কোথায় এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ বাছাইপর্ব আঁকতে হবে?

ড্রটি লাইভ স্ট্রিম হবে এএফসি এশিয়ান কাপ ইউটিউব চ্যানেল August আগস্ট ১৩:৩০ থেকে আইএসটি থেকে চোখ ২ in ভারতীয় দলের দিকে থাকবে, যা পট ২ -এ স্থাপন করা হয়েছে। ভারতীয় পক্ষ তাদের বিরোধীদের বিরক্ত শ্বাসের সাথে জানার জন্য অপেক্ষা করবে।

এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ 2026 কোয়ালিফায়ারগুলি কখন আঁকবে?

এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ 2026 কোয়ালিফায়ার ড্র অনুষ্ঠিত হবে আগস্ট 7, 2025মধ্যে কুয়ালালামপুর, মালয়েশিয়া

ভক্তরা কোথায় এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বগুলি ভারতে সরাসরি আঁকতে পারে?

ভারতীয় ভক্তরা ড্র দেখতে পারেন অফিসিয়াল এএফসি এশিয়ান কাপ ইউটিউব চ্যানেলে লাইভ

এএফসি ইউ 17 এশিয়ান কাপ 2026 কোয়ালিফায়ার কখন খেলবে?

বাছাইপর্বের জন্য নির্ধারিত হয় নভেম্বর 2025যদিও সঠিক গ্রুপ-ভিত্তিক তারিখগুলি পোস্ট ড্রয়ের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে।

