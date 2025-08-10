কখন এবং কোথায় এএফসি ইউ 20 মহিলা এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার সংঘর্ষ দেখতে পাবেন?

ভারত মিয়ানমারের বিপক্ষে জয়ের সাথে এএফসি ইউ -২০ মহিলা এশিয়ান কাপে তাদের জায়গাটি নিশ্চিত করতে দেখবে
ইন্ডিয়া ইউ -২০ মহিলা দল এএফসি ইউ -২০ মহিলা এশিয়ান কাপ বাছাইপর্বে মিয়ানমারের বিপক্ষে তৃতীয় ম্যাচে কাজ শেষ করতে দেখবে। ম্যাচটি রবিবার, 10 আগস্ট, 2025, মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনের থুওয়ুনা স্টেডিয়ামে খেলা হবে।
ভারত এবং মায়ানমার উভয়েরই দখলের জন্য যোগ্যতা স্পট আপের সাথে সামঞ্জস্য রেখে গর্ব রয়েছে। এই ফিক্সচারটি গ্রুপ ডি -তে গ্রুপ টোপার সিদ্ধান্ত নেবে, এখন পর্যন্ত, তাদের ব্যাগে 4 পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে বসে আছে, তবে মজার বিষয় হল, মায়ানমারেরও একই সংখ্যক পয়েন্ট রয়েছে। এটি আরও ভাল লক্ষ্য পার্থক্য যা দুটি দলের মধ্যে একটি ব্যবধান তৈরি করেছে।
2006 এর পরে প্রথমবারের জন্য যোগ্যতার সুযোগ
তরুণ বাঘগুলি রবিবার এএফসি ইউ -২০ মহিলা এশিয়ান কাপে প্রথমবারের মতো প্রথমবারের মতো তাদের জায়গাটি সিল করার জন্য মাঠে নেবে। তরুণ বাঘের জন্য প্রায় দুই দশকের দীর্ঘ অপেক্ষা করা হয়েছে, এবং মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এই শীর্ষ সম্মেলনের সংঘর্ষ সেই অপেক্ষা এবং ইতিহাস তৈরি করার সুযোগ হবে।
টিম ইন্ডিয়া যখন ইন্দোনেশিয়ার বিপক্ষে কোনও গোল করতে ব্যর্থ হয়েছিল তখন তারা একটি স্বচ্ছল নোটে টুর্নামেন্টটি শুরু করেছিল এবং ওপেনার একটি গোলহীন ড্রতে শেষ হয়েছিল। যাইহোক, সেই ফলাফলটি তুর্কমেনিস্তানের বিপক্ষে পরের খেলায় দলকে শেকলগুলি ভাঙতে অনুপ্রাণিত করেছিল। তরুণ বাঘগুলি কোনও মেনে না নিয়ে অবাক করে 7 টি গোল করতে গিয়েছিল। এই চূড়ান্ত গ্রুপ পর্যায়ের ফিক্সিংয়ে এসে স্কোয়াডের মনোবল বাড়ানোর জন্য এই ফলাফলটি ছিল।
মায়ানমারকে জোরালোভাবে উত্সাহিত করবে এমন একটি বুয়েড এবং প্রতিকূল ভিড়ের বিরুদ্ধে খেললে, এই তরুণ, চূড়ান্ত প্রতিভাবান মেয়েদের কেরিয়ারের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এটি হবে। যদি তারা মিয়ানমারকে পরাজিত করার ব্যবস্থা করে তবে তারা এই টুর্নামেন্টে আসার প্রত্যাশা করত না। দুই দশকের হতাশা ও হতাশার পরে, এটি ভারতে মহিলা ফুটবলের নতুন যুগের সূচনা হবে, সিনিয়র মহিলা দল ইতিমধ্যে ২০২26 এএফসি মহিলা এশিয়ান কাপের জন্য যোগ্যতা অর্জন করেছে।
ভারতে ভারতের এএফসি ইউ -২০ মহিলা এশিয়ান কাপ কোয়ালিফায়ার কোথায় দেখবেন?
তরুণ বাঘের দল রবিবার গ্রুপ ডি ডেসিডারে মিয়ানমারের সাথে লড়াই করবে। ম্যাচটি মায়ানমারের ইয়াঙ্গুনের থুওয়ুনা স্টেডিয়ামে খেলা হবে, 16:00 আইএসটি থেকে শুরু হবে।
ভক্তরা তরুণ বাঘকে কর্মে দেখতে পারেন লাইভ স্ট্রিমিংয়ের মাধ্যমে পিয়োন প্লে স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল বা এআইএফএফ ওয়াইটি চ্যানেলে।
ভারত বনাম মিয়ানমার ইউ 20 ম্যাচের কী ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে?
বিজয়ী এই গ্রুপে শীর্ষে থাকবে এবং থাইল্যান্ডে এএফসি ইউ -20 মহিলা এশিয়ান কাপ 2026 এর জন্য যোগ্যতা অর্জন করবে। এটি ২০০ 2006 সালের পর থেকে ভারতের প্রথম যোগ্যতা হবে।
কখন এবং কোথায় ভারত বনাম মিয়ানমার ইউ 20 ম্যাচ খেলবে?
ম্যাচটি রবিবার, 10 আগস্ট 2025, মিয়ানমারের ইয়াঙ্গুনের থুওয়ানা স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। কিক-অফটি 16:00 ইস্টে রয়েছে।
ভক্তরা কীভাবে ভারত বনাম মিয়ানমার ইউ 20 ম্যাচটি সরাসরি দেখতে পারে?
গেমটি পিয়োন প্লে স্পোর্টস ইউটিউব চ্যানেল বা বা এআইএফএফ ইউটিউব চ্যানেলে সরাসরি স্ট্রিম করা হবে।
