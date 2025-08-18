কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায় কথায়

“স্কিবিডি”, “ট্রেডওয়াইফ” এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় জনপ্রিয় অন্যান্য অপবাদ শর্তাদি এই বছর কেমব্রিজ অভিধানে যুক্ত হওয়া হাজার হাজার নতুন শব্দের মধ্যে রয়েছে।
স্কিবিডি হ’ল ইউটিউবে ভাইরাল অ্যানিমেটেড ভিডিও সিরিজের স্রষ্টার দ্বারা তৈরি করা একটি গিব্বারিশ শব্দ, অন্যদিকে ট্রেডওয়াইফ “traditional তিহ্যবাহী স্ত্রী” এর সংক্ষিপ্তকরণ – একটি বিবাহিত মা যিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় রান্না করেন, পরিষ্কার করেন এবং পোস্ট করেন।
টেক জায়ান্টস এবং রিমোট ওয়ার্কিংয়ের সাথে সম্পর্কিত এমনগুলি সহ 6,000 টিরও বেশি নতুন শব্দ যুক্ত করা হয়েছে।
“ইন্টারনেট সংস্কৃতি ইংরেজি ভাষা পরিবর্তন করছে এবং অভিধানে পর্যবেক্ষণ ও ক্যাপচারের জন্য প্রভাবটি আকর্ষণীয়,” লেক্সিকাল প্রোগ্রামের ম্যানেজার কলিন ম্যাকিনটোস বলেছেন।
স্কিবিডিকে অভিধানে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে “এমন একটি শব্দ যা ‘শীতল’ বা ‘খারাপ’ এর মতো বিভিন্ন অর্থ থাকতে পারে, বা রসিকতা হিসাবে কোনও বাস্তব অর্থ ব্যবহার করা যায় না”। এর ব্যবহারের উদাহরণ হ’ল “আপনি কী করছেন স্কিবিডি?”
রিয়েলিটি টিভি তারকা কিম কারদাশিয়ান যখন “স্কিবিডি টয়লেট” – ইউটিউব সিরিজের নাম – “স্কিবিডি টয়লেট” দিয়ে খোদাই করা একটি নেকলেস দেখিয়েছেন তখন তিনি এই বাক্যাংশের সাথে তার পরিচিতি প্রকাশ করেছিলেন।
পাশাপাশি নতুন বাক্যাংশগুলির পাশাপাশি বিদ্যমান পদগুলির কয়েকটি সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যুক্ত করা হয়েছে, “ডেলুলু” সহ – “বিভ্রান্তিকর” শব্দের একটি নাটক, একই সংজ্ঞা সহ: “বিশ্বাস করা সত্য যা বাস্তব বা সত্য নয়, সাধারণত আপনি বেছে নেওয়ার কারণে”।
মহামারীটি “মাউস জিগ্লার” দেখেছে যেহেতু দূরবর্তী কাজ বৃদ্ধি – এমন একটি ডিভাইস বা সফ্টওয়্যারটির টুকরো যা দেখে মনে হয় যে আপনি যখন কাজ করছেন তখন আপনি কাজ করছেন – অভিধানে এর জায়গাটি অর্জন করুন।
কাটটিকে “কাজের স্ত্রী” এবং “ওয়ার্ক স্ত্রী” অন্তর্ভুক্ত করার জন্য অন্যান্য কাজের সাথে সম্পর্কিত শব্দগুলির মধ্যে রয়েছে যা কর্মক্ষেত্রের সম্পর্ককে স্বীকৃতি দেয় যেখানে দু’জন লোক একে অপরকে সহায়তা করে এবং বিশ্বাস করে।
“ব্রোলিগার্কি” এর মতো কিছু যৌগিক পদও যুক্ত করা হয়েছে। “ব্রো” এবং “অলিগার্কি” মার্জ করা, এর অর্থ “পুরুষদের একটি ছোট দল, বিশেষত পুরুষদের মালিকানাধীন বা প্রযুক্তিগত ব্যবসায়ের সাথে জড়িত, যারা অত্যন্ত ধনী এবং শক্তিশালী, এবং যারা রাজনৈতিক প্রভাব ফেলেছেন বা চান”।
এটি প্রযুক্তিগত নেতা জেফ বেজোস, এলন মাস্ক এবং মার্ক জুকারবার্গকে জানুয়ারিতে ডোনাল্ড ট্রাম্পের উদ্বোধনে অংশ নিয়ে বর্ণনা করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল।
মিঃ ম্যাকিনটোস বলেছেন, কেমব্রিজ অভিধানে কেবল শব্দ যুক্ত করা হয়েছে যা তারা বিশ্বাস করে যে সময়ের পরীক্ষায় দাঁড়াতে পারে।
তিনি বলেন, “এটি প্রতিদিন নয় যে আপনি ‘স্কিবিডি’ এবং ‘ডেলুলু’ এর মতো শব্দগুলি কেমব্রিজ অভিধানে প্রবেশ করেন,” তিনি বলেছিলেন।
“আমরা কেবল এমন শব্দ যুক্ত করি যেখানে আমরা মনে করি তাদের থাকার ক্ষমতা থাকবে” “