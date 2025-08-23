কথিত সিরিয়াল বাট স্নিফার $ 100K জামিনের পরে আবারও বুস্টেড

সিরিয়াল বাট স্নিফার
পুলিশ ক্ষেত্রে ক্র্যাক হয়
… $ 100k জামিনের পরে আবার সন্দেহ হয়
প্রকাশিত
পুলিশ চালু ছিল ক্যালিজ ক্যারন ক্রোডার কথিত পরে একটি টারডে উড়ে যাওয়ার মতো টিএমজেড শিখেছে, বাট স্নিফার তার পুরানো বম স্নিফিং অ্যান্টিক্সের উপর আপাতদৃষ্টিতে ছিল, টিএমজেড শিখেছে।
বারব্যাঙ্ক পুলিশ টিএমজেডকে নিশ্চিত করেছে … কারওর পিছনের প্রান্তটি স্নিগ্ধ করার অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার পরে তারা 38 বছর বয়সী ক্রোডারকে গ্রেপ্তার করেছে-এমন একটি কাজ যা তাকে একাধিক অনুষ্ঠানে বুক করা হয়েছিল।
পুলিশরা বলছেন, বুধবার রাতে ক্যালিফোর্নিয়ার বারব্যাঙ্কের একটি দোকানে ঘটনাটি ঘটেছিল।
ক্রোডারের সাম্প্রতিক গ্রেপ্তার সিসিসি হওয়ার মাত্র কয়েক সপ্তাহ পরে আসে অনুরূপ ঘটনার জন্য বারব্যাঙ্কে গ্রেপ্তারযখন নজরদারি ফুটেজে তাকে এম্পায়ার শপিং সেন্টারের একটি দোকানে একটি মহিলা ক্রেতার বাটকে স্নিগ্ধ করে “অশ্লীল আচরণ” এ জড়িত দেখানো হয়েছিল বলে অভিযোগ করা হয়েছিল।
সেই সময়, ক্রোডারকে প্রসিকিউটররা একটি অপরাধ করার অভিপ্রায় নিয়ে এক গণনা হিসাবে অভিযুক্ত করেছিলেন … এবং তার মুক্তির শর্ত হিসাবে $ 100,000 জামিন দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন।
আগস্ট 2023
টিকটোক / @মিচেলা.উইটার
জুলাইয়ের মামলার সময় পুলিশরা ভাগ করে নিয়েছিল যে ক্রোডার সক্রিয় প্যারোলে ছিলেন এবং একজন নিবন্ধিত যৌন অপরাধী ছিলেন … ছিলেন অনুরূপ ঘটনার জন্য আবদ্ধ বছরের পর বছর ধরে।
ক্রোডারের বর্তমান গ্রেপ্তারের জন্য কোনও অতিরিক্ত বিশদ নেই – প্রথম দ্বারা রিপোর্ট করা কেটিলা 5 – তবে আশ্বাস দিন, আমরা তাদের শুকনো করে দেব !!!