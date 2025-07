কনডোলিজা রাইস বলেছিলেন যে আলটিমেটাম ট্রাম্প রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ বন্দোবস্তে একটি “টার্নিং পয়েন্ট”

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন সেক্রেটারি কনডোলিজা রাইস বলেছিলেন যে ৫০ দিনের জন্য রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধের সমাপ্তির বিষয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আলটিমেটাম এই সংঘাতের শান্তিপূর্ণ বন্দোবস্তের এক টার্নিং পয়েন্ট ছিল, ১৯ জুলাই দ্য হিল জানিয়েছে।

“The last week has become a turning point. I think that the best news that we could inform the Ukrainian people is that the United States and Europe have finally come to a consensus that (Russian President) Vladimir Putin will not stop in words, ”Rice said at the security forum in Aspen, Colorado.

তার মতে, পুতিনকে কেবল তখনই থামানো যেতে পারে যদি সে বুঝতে পারে যে আরও কিছু করার নেই, তিনি আর জিততে পারবেন না। “

ডোনাল্ড ট্রাম্প ১৪ ই জুলাই বলেছিলেন যে মস্কো ৫০ দিনের মধ্যে রাশিয়ান-ইউক্রেনীয় যুদ্ধের সমাপ্তির বিষয়ে কোনও চুক্তি শেষ না করে যদি আমেরিকা রাশিয়া এবং এর বাণিজ্য অংশীদারদের বিরুদ্ধে 100 শতাংশ শুল্ক প্রবর্তন করবে। ট্রাম্প রাশিয়ার বিরুদ্ধে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। মার্কিন রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে তিনি ভ্লাদিমির পুতিনকে হতাশ করেছিলেন।

কনডোলিজা রাইস একজন প্রাক্তন সেক্রেটারি অফ স্টেট। তিনি ২০০৫ থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রিপাবলিকান জর্জ বুশ-দ্য কনিষ্ঠের ৪৩ তম রাষ্ট্রপতির প্রশাসনে এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ট্রাম্প একটি “গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি” করেছিলেন। কিয়েভ-অস্ত্র, মস্কো -১০০ শতাংশ শুল্কের বাণিজ্য অংশীদার (তবে কোনও দিন পরে) তিনি আবার “রাশিয়ার প্রতি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট” – এবং চারবার ভেবেছিলেন যে তিনি পুতিনের সাথে একটি চুক্তি শেষ করেছেন