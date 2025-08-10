কনর জিলিশ ওয়াটকিন্স গ্লেনে পড়ার পরে আঘাতের আপডেট সরবরাহ করে

কনর জিলিশ ওয়াটকিন্স গ্লেনে শনিবারের ন্যাসকার এক্সফিনিটি সিরিজের রেস জিতেছিলেন, তবে তাঁর উদযাপনটি বশীভূত হবে বলে নিশ্চিত।
দৌড়ের পরে ভিক্টোরি লেনে কঠোর পতনের পরে, জিলিশকে মূল্যায়নের জন্য একটি স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যেখান থেকে তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে।
“আজ পৌঁছানোর জন্য আপনাকে সবাইকে ধন্যবাদ,” জিলিশ একটি সোশ্যাল মিডিয়ায় বলেছিলেন পোস্ট। “আমি হাসপাতালের বাইরে আছি এবং ইতিমধ্যে আরও ভাল হয়ে যাচ্ছি। ধন্যবাদ, আমার মাথার জন্য সিটি স্ক্যানগুলি পরিষ্কার, আমার কেবল একটি ভাঙা কলারবোন রয়েছে। দ্রুত মনোযোগের জন্য সমস্ত চিকিত্সকের জন্য ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞ যে এটি কোনও খারাপ ছিল না।”