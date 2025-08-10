কনসার্টের জন্য পুয়ের্তো রিকোতে উড়েছিল এমন পর্যটককে মারাত্মক গুলি করা হয়েছিল

নিবন্ধ সামগ্রী
সান জুয়ান, পুয়ের্তো রিকো (এপি) – একজন মার্কিন পর্যটক যিনি ব্যাড বুনির আবাসের জন্য পুয়ের্তো রিকোতে গিয়েছিলেন, রবিবার ভোরে লা পার্লায় জনপ্রিয় সমুদ্র উপকূলের শান্টিটাউনে মারাত্মকভাবে গুলি করা হয়েছিল, পুলিশ জানিয়েছে।
পুলিশ এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, নিউইয়র্কে বসবাসকারী 25 বছর বয়সী কেভিন মার্স নামে ভুক্তভোগী ছিলেন।
উপকূলীয় সম্প্রদায়, যে অন্ধকার খ্যাতি ছড়িয়ে দিতে লড়াই করেছে, তাতে উপকূলীয় সম্প্রদায়ের লা পার্লায় “আশ্রয়প্রাপ্ত পুরুষদের জন্য আশ্রয়” নামক একটি নাইটস্পটে পূর্বনির্ধারিত সময়ে শুটিং ঘটেছিল।
হত্যাকাণ্ড গোয়েন্দা সার্জেন্ট। আর্নাল্ডো রুইজ একটি ফোনের সাক্ষাত্কারে বলেছিলেন যে ম্যারেসের নিকটবর্তী বেশ কয়েকজন লোক বিতর্ক শুরু করে এবং একজন বন্দুক টেনে মার্স সহ কমপক্ষে তিনজনকে গুলি করে গুলি করে শুটিং হয়েছিল। লা পার্লায় বসবাসরত আরও দু’জন লোক আহত হয়েছিলেন এবং হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।
রুইজ বলেছিলেন যে মার্স ছিলেন একজন নির্দোষ বাইস্ট্যান্ডার। তিনি আরও তিনজন বন্ধুর সাথে ছিলেন যারা পুলিশকে বলেছিলেন যে তারা খারাপ বানির 30 টি কনসার্টের জন্য পুয়ের্তো রিকোতে ছিলেন, যা মার্কিন অঞ্চলে কয়েক হাজার দর্শকদের আকর্ষণ করেছে।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মার্সকে তার পেটের বাম দিকে গুলি করা হয়েছিল এবং তাকে পুয়ের্তো রিকোর বৃহত্তম পাবলিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, সেখানে তিনি মারা গিয়েছিলেন, কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে।
রুইজ বলেছিলেন যে পুলিশ এখনও জানে না যে লোকেরা কী নিয়ে তর্ক করছে এবং শ্যুটারের কোনও বিবরণ নেই। “আমাদের খুব কম তথ্য আছে,” তিনি বলেছিলেন।
রুইজ যোগ করেছেন যে মারেসের তিন বন্ধুও নিউ ইয়র্ক থেকে এসেছিলেন। তার শহর শহর ছিল না।
লা পেরেলা ওল্ড সান জুয়ান নামে পরিচিত পর্যটকদের কাছে জনপ্রিয় একটি historic তিহাসিক জেলার উপকণ্ঠে অবস্থিত। কয়েকশো মানুষ শ্যানটিউনে বাস করেন, যা একসময় পুয়ের্তো রিকোর হেরোইনের জন্য সবচেয়ে বড় বিতরণ পয়েন্ট হিসাবে কাজ করেছিল এবং এর সহিংসতার জন্য পরিচিত ছিল।
পুলিশ সম্প্রদায়কে এড়াতে ব্যবহার করত, যার একটি চিহ্ন ছিল যে ঘোষণা করত, “দর্শনার্থীদের জন্য উন্মুক্ত নয়। প্রবেশ করবেন না।”
তবে কয়েকশো ফেডারেল এজেন্টস যখন ২০১১ সালে এই বস্তিতে অভিযান চালিয়েছিল এবং কয়েক ডজন মানুষকে গ্রেপ্তার করেছিল, একজন সুপরিচিত সম্প্রদায়ের নেতা সহ পরে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিল।
পুয়ের্তো রিকান গায়ক লুইস ফনসি এবং ড্যাডি ইয়াঙ্কি তাদের হিট, “ডেস্পাসিটো” এ এটি বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার পরে পাড়াটি আরও নিরাপদ এবং আরও স্বাগত হয়ে উঠেছে।
তবে বিচ্ছিন্ন, সহিংস ঘটনা অব্যাহত রয়েছে।
২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে পুলিশ জানিয়েছে যে একজন ব্যক্তি তাদের সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরে চিত্রগ্রহণ বন্ধ করতে বলেছিল বলে তিনজন পর্যটককে ছুরিকাঘাত করা হয়েছিল।
তারপরে ২০২৪ সালের এপ্রিলে ডেলাওয়্যার থেকে আসা ২৪ বছর বয়সী পর্যটক নিহত হন এবং তার লাশ আগুনে লিপ্ত হয়েছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছে যে মাদক কেনার পরে তাকে এবং এক বন্ধুকে আক্রমণ করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, ভুক্তভোগীরা তা না করার সতর্ক করার পরে লা পারলার ছবি তোলার চেষ্টা করছে।
গত বছরের একই সময়ে 325 হত্যার তুলনায় এই বছর এ পর্যন্ত 3.2 মিলিয়ন লোক দ্বীপটি এ পর্যন্ত 277 হত্যার কথা জানিয়েছে।
