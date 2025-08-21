কনসার্টের স্বাদ নিয়ে মোহাম্মদ রেজা আরফের সমালোচনা; এই আচরণগুলি ইরানের বহু -হাজার -বছরের সভ্যতার নিপীড়ন

কনসার্টের জন্য কয়েকটি শহরের স্বাদ উল্লেখ করে মোহাম্মদ রেজা আরফ যোগ করেছেন: “আমরা উত্সব এবং বিশেষত কনসার্টগুলিতে খারাপভাবে কাজ করেছি।” একটি শহরে, এক ব্যক্তি দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, দেশের প্রবীণদের মতামত এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব কাউন্সিলের অনুমোদনের বিপরীতে, এবং বাকিগুলি সমাধান করা হবে যে এই জাতীয় সমস্যাগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করা উচিত এবং আমরা সংস্কৃতি ও শিল্প কাউন্সিলকে বিধি ও বিধিগুলির পথের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেব না।
যুদ্ধের পরে পোস্ট -ওয়ার্ট ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত সমস্যা এবং সক্ষমতা সভায় এআরএফের বক্তব্যগুলির সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিবৃতি পড়ুন;
* আমরা সংস্কৃতি এবং শিল্প প্রচারে সহায়তা করার ক্ষেত্রে পশ্চাদপদ ছিলাম এবং এই সেক্টরটিকে আমাদের বাস্তব ও যথাযথ অবস্থানে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।
* ছয় দিনের যুদ্ধের সময় দেশে বিশাল সামাজিক মূলধন তৈরি ও তৈরি করতে সংস্কৃতি ও শিল্প খাতের অবদান উল্লেখযোগ্য ছিল এবং কেউ ভাবেননি যে জনগণ এই পথে আসবে, যখন গত বছরের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ব্যালট বাক্সে অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছিল।
* দেশের সামাজিক অবস্থান এবং 6 -দিনের যুদ্ধের পরে তৈরি রূপান্তর, মূলধন এবং সামাজিক সংহতি প্রচারের জন্য সংস্কৃতি ও শিল্প খাতের অবদান দেখা এবং পরীক্ষা করা উচিত।
* এটি শিল্প ও সংস্কৃতির একটি সাধারণ প্যাথলজি দিয়ে পরীক্ষা করা উচিত যেখানে আমরা যে সেক্টরগুলি আরও ভাল করতে পারি বা ভাল করতে পারি না বা এমনভাবে কাজ করতে পারি না যে শিল্পের সংস্কৃতি এবং শিল্পকে দেশের কোনও জায়গায় অপসারণ এবং অভাব ছিল।
* সংস্কৃতি এবং প্যাথলজির শিল্প তাদের কর্মক্ষমতা সম্পাদন করে এবং একটি sens কমত্যে পৌঁছায় কারণ এই অংশটি নিপীড়িত, এবং এটি ইরানের হাজার হাজার বছরের সভ্যতার নিপীড়ন।
* সংস্কৃতির অর্থনীতি অবশ্যই পদ্ধতিগতভাবে এবং আইনী হতে হবে যাতে এটি স্বাদ এবং পরিচালনার পরিবর্তনের পার্থক্যের সাথে ক্ষতি না করে।
* শিল্পীদের মর্যাদার প্রচারে সরকার, জনগণ এবং অভিজাতদের অংশটি চিহ্নিত করা উচিত কারণ একজন শিল্পী এমন একটি অভিজাত, যার বক্তৃতা এবং মন্তব্য দেশে একটি বড় প্রভাব ফেলে এবং সরকার সুবিধাগুলি অনুসারে শিল্পীদের প্রতি তার দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত। অবশ্যই এটি লক্ষ করা উচিত যে বর্তমান চেহারাটি দ্রুত পরিবর্তন করা যায় না, তবে আমাদের এই পথটি সংশোধন করতে হবে।
* 6 -দিনের যুদ্ধের পরে, দেশে বিশেষত সংস্কৃতি এবং শিল্পের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতির পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে।
* আমরা শিল্পীদের সমস্যা এবং সংস্কৃতি ও শিল্পের অর্থনীতি সমাধানের জন্য সংস্কৃতি মন্ত্রক এবং ইসলামিক গাইডেন্সের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা আইনগুলি স্থায়ী ব্যবস্থা এবং আইন প্রণয়ন করছি।
* {আমরা উত্সবগুলি এবং বিশেষত কনসার্টগুলিতে খারাপভাবে করেছি, কিছু শহরে কনসার্টের জন্য স্বাদগুলি উল্লেখ করে। একটি শহরে, এক ব্যক্তি দেশের সংস্কৃতি ও শিল্পের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেন, দেশের প্রবীণদের মতামত এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লব কাউন্সিলের অনুমোদনের বিপরীতে, এবং বাকিগুলি সমাধান করা হবে যে এই জাতীয় সমস্যাগুলি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সমাধান করা উচিত এবং আমরা সংস্কৃতি ও শিল্প কাউন্সিলকে বিধি ও বিধিগুলির পথের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে দেব না।
