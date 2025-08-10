কনসোল যুদ্ধে নিন্টেন্ডোর আশ্চর্য বিজয়

এটি 15 নভেম্বর, 2001, এবং মাইক্রোসফ্ট সবেমাত্র তার প্রথম হোম গেমিং সিস্টেম, এক্সবক্স প্রকাশ করে তথাকথিত কনসোল যুদ্ধগুলিতে প্রবেশ করেছে। টেক কংগ্রোমেরেটর চিফ প্রতিযোগিতা হ’ল প্লেস্টেশন 2, সোনির দ্বিতীয় কনসোল (যা সর্বকালের সর্বাধিক বিক্রিত কনসোল হতে পারে) এবং একইভাবে বক্সি-নামযুক্ত গেমকিউব থেকে নিন্টেন্ডোমূলত 19 শতকের একটি খেলানো কার্ড সংস্থা যা একটি ঘরের নাম হয়ে ওঠে এবং প্রযুক্তি-নিরপেক্ষ দাদা-দাদিদের কাছে, বৃহত্তর ভিডিও গেমগুলির জন্য মনিকার।
এটিই কনসোল যুদ্ধ যা দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে গেমিং শিল্পে আধিপত্য বিস্তার করেছে, তবে এটি 2025 সালের আগস্টে সবেমাত্র শেষ হতে পারে। এখানে আমি আপনাকে বলছি যে “কনসোল ওয়ার্স” পুঁজিবাদী চালচলন ছাড়া আর কিছুই নয়, ভোক্তাদের মধ্যে উপজাতিদের পক্ষপাতিত্বকে উত্সাহিত করার জন্য স্থায়ী করা হয়েছে এবং ব্র্যান্ড তৈরি করতে পারে যে তারা অনুভব করতে পারে যে তারা একটি অংশ। তবে নামটি সত্যিই দুর্দান্ত শোনাচ্ছে এবং বিশ্লেষণের জন্য বৈধ শিল্প প্রতিযোগিতা রয়েছে – এমন একটি প্রতিযোগিতা যা নিন্টেন্ডো জয়ী বলে মনে হচ্ছেকমপক্ষে খুব নির্দিষ্ট দ্বারা, তবে তবুও অর্থবহ, মেট্রিকগুলি।
প্লেস্টেশন কনসোল এক্সক্লুসিভিটির উপর একটি প্রাথমিক ফোকাস “থেকে দূরে সরানো”
দুঃখিত পনি, প্লেস্টেশন এখন একটি “প্ল্যাটফর্ম”
২০২৫ অর্থবছরের প্রথম প্রান্তিকে সোনির উপার্জনের বিষয়ে ২০২৫ সালের August ই আগস্ট একটি প্যানেলে সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট সাদাহিকো হায়াকাওয়া বলেছিলেন, “গেমিং ব্যবসায়ে, আমরা একটি হার্ডওয়্যার-কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক মডেল থেকে আরও একটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবসায়ে চলে যাচ্ছি যা সম্প্রদায়কে প্রসারিত করে এবং ব্যস্ততা বাড়ায়।“অনুবাদ থেকে আসে জেনকিজাপানি গেমিং শিল্পের একজন প্রতিবেদক, এবং আপনি যদি সত্যিই ডুব দিতে চান তবে এখানে থেকে একটি পিডিএফ রয়েছে সনি প্রচুর বুলেট পয়েন্ট এবং গ্রাফ সহ প্যানেলটি প্রতিলিপি করা।
অনেকে লক্ষ্য করবেন যে এটি প্লেস্টেশন 5 প্রজন্মের সময়কালে সনি ইন্টারেক্টিভ এন্টারটেইনমেন্টের কৌশলটির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তবে এটি কতটা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তার কারণে এটি উল্লেখযোগ্য। “একটি হার্ডওয়্যার-কেন্দ্রিক ব্যবসায়িক মডেল থেকে দূরে সরে যাওয়া“মানে সনি শিপিং কনসোল এবং গেমসের সাথে কম উদ্বিগ্নএবং উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয় “একটি প্ল্যাটফর্ম ব্যবসা“অর্থাত্ ব্যবহারকারীদের বিনোদনের বিস্তৃত অ্যারে খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি গন্তব্য।
এটি প্রজন্মের অতীতের তুলনায় প্রথম পক্ষের এক্সক্লুসিভগুলির লক্ষণীয় অভাবের সাথে মিলে যায়। পিডিএফ 2025 সালে মাত্র দুটি প্রকাশের উল্লেখ করেছে: ডেথ স্ট্র্যান্ডিং 2: সৈকতে (আমার পর্যালোচনা অনুসারে একটি মাস্টারপিস) এবং আসন্ন ইয়টেই ঘোস্ট। আসলে, আপনি যদি পিডিএফের 11 পৃষ্ঠায় কোনও গ্রাফের দিকে তাকান-একইভাবে কাইল-নামক দ্বারা আমার নজরে নিয়ে এসেছেন কাইল বোসম্যানএর সাপ্তাহিক বিলম্বিত ইনপুট শো – “নেটওয়ার্ক পরিষেবা“অর্থ প্লেস্টেশন প্লাস, এই অর্থবছরের এসআইইয়ের আয়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।
প্লেস্টেশন প্লাস দীর্ঘদিন ধরে এক্সবক্স গেম পাসের জন্য দ্বিতীয় ফিডল খেলছে, আসুন আমরা বলি, সাবস্ক্রিপশন যুদ্ধগুলি, তবে পিএস 5 বিক্রয় খুব সফল প্লেস্টেশন 4 এর আগে ট্র্যাকিং করার সময় খুব কম পরিণতি হয়। তবে হায়াকাওয়ার কথাগুলি কী বোঝায় তা হ’ল সনি মাল্টি-প্ল্যাটফর্মে যাবে। এই বিশ্লেষণের একমাত্র সমস্যা হ’ল প্লেস্টেশন গেমগুলি ইতিমধ্যে মাল্টি-প্ল্যাটফর্ম।
হেলডাইভারস 2 এক্সবক্সে কেবল অর্ধেকের জন্য গণনা করা হয়েছে কারণ বিকাশকারী অ্যারোহেড গেম স্টুডিওগুলি প্লেস্টেশন স্টুডিওগুলির অংশ নয়, তবে এটি পিসিতেও রয়েছে। যুদ্ধের God শ্বর, দিগন্ত, মার্ভেলের স্পাইডার ম্যান, সুশিমার ঘোস্ট, আমাদের শেষ, আনচার্টেড, র্যাচেট এবং ক্ল্যাঙ্ক (আমার প্রিয়তম, অপরাধমূলকভাবে আন্ডাররেটেডকে ভুলে যাবেন না প্রত্যাবর্তন) … প্লেস্টেশনের সমার্থক এই সমস্ত নাম প্লেস্টেশন এক্সক্লুসিভ নয়এবং তারা বছরের পর বছর ধরে ছিল না। ওহ হ্যাঁ, এবং লেগো হরিজন অ্যাডভেঞ্চারস নিন্টেন্ডো স্যুইচটিতে রয়েছে।
এক্সবক্স ইতিমধ্যে একটি গৌরবময় তৃতীয় পক্ষের প্রকাশক
দুঃখিত এক্সবটস, এক্সবক্স ইতিমধ্যে কিছুক্ষণের জন্য একটি “প্ল্যাটফর্ম” হয়েছে
সনি আরও সতর্কতার সাথে মাইক্রোসফ্টের সাথে একই রকম ট্যাক গ্রহণ করছে, যা আমরা যদি কনসোল যুদ্ধের কথা বলি তবে এটি হ’ল বড় ক্ষতিগ্রস্থ। প্রিফেসে: গেম পাস একটি বিশাল রাজস্ব প্রবাহ, এবং মাইক্রোসফ্ট গেমিং শিল্পে একটি প্রধান শক্তি হিসাবে অব্যাহত থাকবে এমনকি এক্সবক্স কনসোলগুলির হ্রাস উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও এবং নির্মমভাবে হাজার হাজার শ্রমিককে রেখে এবং কার্যত এটি সম্পর্কে বড়াই করার পরে।
যাইহোক, কনসোল বিক্রয় প্রচুর পরিমাণে নিচে রয়েছে, এবং এক্সবক্সটি একটি দীর্ঘ কৌশলগত পরিবর্তনে জড়িত হয়েছে যুক্তিযুক্তভাবে এক্সবক্স ওয়ানটির যথাযথভাবে উন্মোচিতভাবে উন্মোচন দ্বারা প্ররোচিত – এবং পরবর্তীকালে জখমের পরে লবণ প্লেস্টেশনএর ব্যবহৃত গেম নির্দেশমূলক ভিডিও। দীর্ঘ সময় এক্সবক্স এক্সক্লুসিভস হয়নিযেহেতু সমস্ত এক্সবক্স গেম স্টুডিওগুলি শিরোনাম একই দিন পিসিতে প্রকাশ করে।
এক্সবক্স দীর্ঘকাল হয়েছে “প্ল্যাটফর্ম ব্যবসা যা সম্প্রদায়কে প্রসারিত করে এবং ব্যস্ততা বৃদ্ধি করে“সেই প্লেস্টেশনটি এখন স্পষ্টভাবে এড়ছে। যেহেতু এটি কনসোল যুদ্ধগুলিতে প্রবেশ করেছে, এক্সবক্স ধারাবাহিকভাবে হেরে গেছে। প্লেস্টেশন 2 ষষ্ঠ প্রজন্মের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল, এমনকি মাইক্রোসফ্টের সবচেয়ে সফল সিস্টেম, এক্সবক্স 360, চূড়ান্তভাবে সপ্তম প্রজন্মের সাথে প্লেস্টেশন 3 দ্বারা এসএস 4 এর বিপরীতে (মাত্র কয়েক মিলিয়ন ইউনিট বিক্রয় দ্বারা) ছাড়িয়ে গেছে এবং এক্সবক্স ওয়ান ট্র্যাং ওয়ান ট্র্যাং ওয়ানকে ট্রাইং করা হয়েছিল।
তবে আমি তর্ক করব কনসোল যুদ্ধগুলি কেবল হার্ডওয়্যার বিক্রয় সম্পর্কে নয়; বিবেচনা করার মতো কম স্পষ্ট ডেটা রয়েছে। অষ্টম প্রজন্মের সময়, যদি আমাকে কোনও বিজয়ীর মুকুট দিতে হয় তবে এটি প্রথম পক্ষের ব্যতিক্রমের সম্পদের কারণে এটি প্লেস্টেশন হত যা পিএস 4 কে এত জনপ্রিয় করে তুলেছিল। প্লেস্টেশন এবং এক্সবক্স উভয়ের জন্য একটি পোস্ট-এক্সক্লুসিভ যুগে, যদিও, প্রতিযোগিতাটি এত সহজে মূল্যায়ন করা শক্ত।
নিন্টেন্ডো খুব নির্দিষ্ট উপায়ে কনসোল যুদ্ধগুলি জিতেছে
নিন্টেন্ডো ভক্তদের জন্য কি কোনও ছদ্মবেশী আছে?
আপনি যদি খেলতে চান হ্যালোআপনার অগত্যা একটি এক্সবক্সের দরকার নেই। আপনি যদি খেলতে চান যুদ্ধের God শ্বরআপনার অগত্যা কোনও প্লেস্টেশন দরকার নেই। আপনি যদি খেলতে চান মারিওবা জেলদাবা পোকেমনবা প্রাণী ক্রসিংবা মেট্রয়েডবা স্প্লাটুনবা জেনোব্লেডবা ফায়ার প্রতীকবা পিকমিনআপনার একটি নিন্টেন্ডো কনসোল দরকার। এটি বেশ লক্ষণীয় যে, গেমকিউবের হতাশা এবং Wii U এর আপেক্ষিক ব্যর্থতার পরে, নিন্টেন্ডো হ’ল হার্ডওয়্যার প্রস্তুতকারক যা একগুঁয়েভাবে তার গেমগুলিকে তার নিজস্ব সিস্টেমে একচেটিয়া রেখেছে।
ডিএস এবং স্যুইচটি ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় ছিল এবং স্যুইচ 2 অন্যটি হিট হওয়ার পথে ভাল বলে মনে হচ্ছে, তবে আমি কনসোল যুদ্ধগুলি কমবেশি ফিজল হয়ে যাওয়ার তর্ক করব এবং আমি তর্ক করব এবং নিন্টেন্ডো কেবল শেষটি ধরে রাখা, প্রায় ডিফল্টরূপে জিতেছে। এক্সবক্স আপনাকে গেম পাসটি বিক্রি করার চেষ্টা করছে, এবং প্লেস্টেশন এখনও আপনাকে গেমগুলি বিক্রি করার চেষ্টা করছে, তবে এখন আরও জায়গায়, কনসোলে কাটিয়া-এজ এএএ গেমগুলির জন্য সবচেয়ে জনপ্রিয় গন্তব্য হিসাবে কনসোলগুলি চালিয়ে যাওয়ার জন্য সামগ্রী।
এক পর্যায়ে, এটি মনে হয়েছিল যে নিন্টেন্ডো কেবল কনসোল যুদ্ধগুলি থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, গেমপ্লেটি সন্তুষ্ট করার জন্য লেজার ফোকাসের জন্য গ্রাফিকাল বিশ্বস্ততার সর্বশেষতম ট্রেড করে। স্যুইচ এবং স্যুইচ 2 পুরানো উপায়ের শেষ স্টালওয়ার্ট ডিফেন্ডার হয়ে উঠতে দেখা এখন অদ্ভুত। আপনার যদি কোনও পিসি থাকে তবে আপনি এক্সবক্স গেমস খেলতে পারেন এবং সম্ভবত শেষ পর্যন্ত প্লেস্টেশন গেমগুলি পাবেন; আপনি খেলতে পারবেন না গাধা কং কলা আপনি যদি একটি স্যুইচ 2 না কিনে থাকেন।
যদি কনসোল ওয়ার্সের লক্ষ্যটি শেষ সংস্থা হতে পারে যা অন্য যে কোনও প্ল্যাটফর্মে তার প্রথম পক্ষের গেমগুলি রাখতে অস্বীকার করে, তবে হ্যাঁ, নিন্টেন্ডো জিতেছে। নিন্টেন্ডো হ’ল শেষ সংস্থাটি প্রায় পুরোপুরি প্রথম পক্ষের এক্সক্লুসিভগুলিতে ঝুঁকছে। একটি এক্সবক্স আবেদন করছে কারণ আপনি গেম পাস পেতে পারেন। একটি প্লেস্টেশন আবেদন করছে কারণ সোনির প্রথম পক্ষের গেমস সেখানে প্রথমে প্রকাশ করেছে এবং আপনি বেশিরভাগ আধুনিক তৃতীয় পক্ষের শিরোনাম পেতে পারেন। ক নিন্টেন্ডোযেহেতু প্রযুক্তি-নিরক্ষর দাদা-দাদি এখনও এটিকে কল করতে পারেন, এটি আকর্ষণীয় কারণ এটি কনসোল যুদ্ধের সর্বশেষ যোদ্ধা, যেহেতু সংস্থার বোনা ফাইড সিস্টেম বিক্রেতাদের খেলার আর কোথাও নেই।
- তারিখ প্রতিষ্ঠিত
-
23 সেপ্টেম্বর, 1889
- সহায়ক সংস্থা
-
নিন্টেন্ডো ইপিডি, নিন্টেন্ডো এসপিডি, নিন্টেন্ডো ইড
- কনসোল
-
নিন্টেন্ডো ডিএস, নিন্টেন্ডো থ্রিডিএস, নিন্টেন্ডো ওয়াই, নিন্টেন্ডো সুইচ, নিন্টেন্ডো গেমকিউব, নিন্টেন্ডো 64, সুপার নিন্টেন্ডো এন্টারটেইনমেন্ট সিস্টেম, নিন্টেন্ডো এন্টারটেইনমেন্ট সিস্টেম, নিন্টেন্ডো ওয়াই ইউ, নিন্টেন্ডো গেম বয়, নিন্টেন্ডো গেম বয় কালার, নিন্টেন্ডো গেম বয় অ্যাডভান্স, নিন্টেন্ডো গেম বয় অ্যাডভান্স, নিন্টেন্ডো গেম বয় অ্যাডভান্স
- পরিষেবাদি
-
নিন্টেন্ডো অনলাইনে স্যুইচ করুন
- সিইও
-
Satori iwata
- মূল সংস্থা
-
নিন্টেন্ডো
নিন্টেন্ডো বিশ্বের অন্যতম সফল এবং জনপ্রিয় ভিডিও গেম সংস্থা। এটি 1889 সালে ফুসাজিরো ইয়ামুচি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যিনি জাপানি খেলতে কার্ড তৈরি করে সংস্থাটি শুরু করেছিলেন। যখন নিন্টেন্ডো ভিডিও গেম শিল্পে প্রবেশ করেছিল, তখন এটি জনপ্রিয়তায় বিস্ফোরিত হয়েছিল। নিন্টেন্ডো বছরের পর বছর ধরে বেশ কয়েকটি কনসোল প্রকাশ করেছে, যেমন নিন্টেন্ডো এন্টারটেইনমেন্ট সিস্টেম (এনইএস), নিন্টেন্ডো 64, গেমবয়, ওয়াই এবং নিন্টেন্ডো স্যুইচ। সংস্থাটি মারিও, দ্য লেজেন্ড অফ জেলদা, অ্যানিমাল ক্রসিং এবং পোকেমন এর মতো বেশ কয়েকটি আইকনিক ফ্র্যাঞ্চাইজিও তৈরি করেছে।