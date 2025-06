কনান ও’ব্রায়েন ডঃ ওজ ‘লেট নাইট’ রিটার্নে তার স্টুডিও গ্রহণ করার বিষয়ে রসিকতা করেছেন

কনান ও’ব্রায়েন প্রশংসায় পূর্ণ ছিল এবং তার ফিরে আসার জন্য হাসল গভীর রাতে।

ওব্রায়েন শোটি হোস্ট করতেন, যা এখন শেঠ মায়ার্স দ্বারা হোস্ট করা হয়েছে, 16 বছর ধরে এবং তিনি চলে যাওয়ার পর প্রথমবারের মতো গত রাতে ফিরে এসেছিলেন।

তিনি চলে যাওয়ার পরে এনবিসি তার স্টুডিওতে কী পরিণত করেছিলেন তা নিয়ে তিনি কৌতুক করেছিলেন। “আমার শোয়ের মধ্যে, দ্য গভীর রাতে আমি লেটারম্যানের কাছ থেকে গ্রহণ করেছি এবং তারপরে দেখান Snlআপনি যদি এগুলি যুক্ত করেন তবে আমি এই বিল্ডিংয়ে প্রায় 20 বছর এখানে ছিলাম এবং তারপরে আমি এখানে দীর্ঘ সময় আসিনি। তারপরে আমি সংক্ষেপে ফিরে এসেছি এবং তারা আমাকে আমার পুরানো স্টুডিও দেখিয়েছিল এবং এটি ডাঃ ওজ ছিল, “তিনি বলেছিলেন।

মায়াররা জবাব দিয়েছিল, “আমরা ভেবেছিলাম এটি একটি দুর্দান্ত শ্রদ্ধাঞ্জলি।”

“আপনি জানেন যে এটি কী ‘আমি যে বাড়িটি বড় হয়েছি সেখানে দেখতে যাচ্ছি, সেই ছোট্ট জিনজারব্রেড… এবং এটি একটি জিফাই লুব। তারা বলেছিল,’ আপনি ডাঃ ওজ মিস করেছেন ‘এবং আমি’ না, আমি না ‘। আমি নিশ্চিত নই যে তিনি একজন সত্যিকারের ডাক্তার,” ওব্রায়েন যোগ করেছেন।

ও’ব্রায়েন, যিনি সংক্ষিপ্তভাবে আজ রাতের শোতে হোস্ট করেছিলেন, তিনি ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া, শোয়েভারিন এবং সর্বদা হতাশার ফেডেক্স পোপ সহ তাঁর গভীর রাতে সংস্করণ থেকে বিভাগগুলি সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন।

“আমি সবসময়ই খুব হাস্যরসের খুব কার্টুনিশ বোধ করি,” তিনি বলেছিলেন।

তিনি তাঁর লেখক এবং মায়ার্স লেখকদেরও শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে দ্বিতীয়টি তার শোয়ের সাথে একটি “সুন্দর” কাজ করে।

“আপনি সেই পপটি করতে সত্যিই পছন্দ করেছেন এমন জিনিসগুলি আপনি খুঁজে পেয়েছেন We আমরা এই খুব গভীর রাতে সময় স্লটে আছি There সেখানে একটি বিশাল অর্কেস্ট্রা রয়েছে, সেখানে প্রচুর আওয়াজ রয়েছে এবং আমি কেবল আমার ত্রিভুজটি বেঁধে রাখছি you আপনি যদি কেবল বিশ্বাস করেন যে আপনি বিশ্বাস করেন এবং আপনি কেবল এটিই করতে থাকেন তবে তারা সেখানে প্রচুর পরিমাণে শুনবেন, সেখানে আপনারা এবং আপনার কর্মীরা রয়েছে, সেখানে আপনার এবং আপনার কর্মীরা রয়েছে- এই সমস্ত আওয়াজ যা আমার সাথে প্রতিযোগিতা করতে হবে না তবে আপনি কেবল তীক্ষ্ণ, স্মার্টে দ্বিগুণ করে চলেছেন, আমরা এটি করতে চাই এবং অন্য কেউ যা করে তা করার চেষ্টা করি না এবং এটি কুয়াশার মধ্য দিয়ে কেটে যায়।