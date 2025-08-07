কনের মর্মান্তিক মৃত্যুর পরে রেকর্ড হোস্ট উচ্চারণ: ‘তিনি আপনাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গিয়েছিলেন’

রেকর্ড হোস্ট মার্কাস মেরিনহো তার বাগদত্তা হারানোর পরে সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে একটি কঠোর প্রতিবেদন করেছিলেন; কি হয়েছে জানুন
মার্কাস মেরিনরেকর্ডের ‘আরজে না এয়ার’ প্রোগ্রামের জন্য দায়ী, একটি বড় ক্ষতি হয়েছে। কারণ আপনার কনে, লুয়ানা ডি পাওলামর্মান্তিক গাড়ি দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। বুধবার ()) বুধবার দু: খিত সংবাদ ঘোষণা করে তিনি সামাজিক নেটওয়ার্কগুলিতে উত্সাহে তাঁর হৃদয় খুলেছিলেন।
তাঁর সরকারী ইনস্টাগ্রামের মাধ্যমে, সাংবাদিক 11 বছর যারা একসাথে কাটিয়েছেন তাদের প্রিয়তমের পাশে অসংখ্য ছবি প্রকাশ করেছিলেন। তবে তিনি আফসোস করেছিলেন যে দুর্ঘটনার পরে দম্পতির স্বপ্নগুলি বাধাগ্রস্ত হয়েছিল। তাঁর প্রতিবেদনে অনুসারী এবং নেটিজেনদের সরানো হয়েছিল।
“হাই, মো … গত 11 বছর তার পাশে আশ্চর্যজনক ছিল। আমরা পড়ে গেলাম, উঠে এসেছি, চিৎকার করেছিলাম … একসাথে হেসে … এটি এতটা ছাড়িয়ে গেছে … এবং এটি আপনার হাসি এবং আমি যে ভাল সময় রাখব। বিবাহটি ইতিমধ্যে অক্টোবরের জন্য নির্ধারিত ছিল। এটি কেবল আমন্ত্রণগুলি অনুপস্থিত ছিল … জাপানের ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল … এটি ছিল আমাদের স্বপ্ন”তিনি শুরু করলেন।
এবং শেষ, অত্যন্ত দুঃখের সাথে: “তবে ট্র্যাফিকের এক বেপরোয়া ব্যক্তি আপনাকে আমার কাছ থেকে নিয়ে গেছে … আপাতত কোলে বাবার মধ্যে বিশ্রাম নিন। একদিন আমরা আবার দেখা করি। অবশ্যই। সব কিছুর জন্য ধন্যবাদ। এটি দুর্দান্ত ছিল! আমি আপনাকে ভালবাসি। এবং আমি আপনার সাথে আছি!”।
ক্যারিওকা শ্রোতাদের ওয়েবসাইট অনুসারে, লুয়ানা তিনি একটি পতনের সময় একটি মোটরসাইকেল যাত্রী করার সময় একটি পতনের শিকার হয়েছিলেন। দুর্ঘটনাটি বারা দা টিজুকায় আভেনিদা আবাসাদোর আবেলার্ডো বুয়েনোতে ঘটেছিল। তাকে উদ্ধার করা হয়েছিল এবং দু’দিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন, তবে দুর্ভাগ্যক্রমে আঘাতের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে পারেননি।