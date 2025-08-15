কব্জিতে চড় মারছেন? এনসিএএ কেলেঙ্কারির জন্য মিশিগানকে শাস্তি দেয়

এনসিএএ মিশিগানের প্রাক্তন কর্মী কনর স্ট্যালিয়েন্সের সাথে জড়িত সাইন-চুরির কেলেঙ্কারির তদন্ত সম্পন্ন করেছে এবং বেশিরভাগই স্কুলের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞাগুলি কব্জির উপর চড় মারার বর্ণনা দেবে।
এনসিএএ শুক্রবার ঘোষণা লঙ্ঘন প্যানেল সম্পর্কিত একটি বিভাগ প্রথম কমিটি মিশিগানে একটি অবৈধ স্কাউটিং স্কিমের “অপ্রতিরোধ্য প্রমাণ” খুঁজে পেয়েছিল যা স্ট্যালিয়েন্স দ্বারা অর্কেস্ট্রেটেড ছিল। ওয়ালভারাইনদের প্রধান কোচ শেরোন মুরের জন্য তিন-গেম সাসপেনশন সহ বেশ কয়েকটি জরিমানা হস্তান্তর করা হয়েছে।
এই বছরের শুরুর দিকে, মিশিগান মুরের জন্য একটি দ্বি-গেম সাসপেনশন স্ব-চাপানো 2025 মরসুমের তৃতীয় এবং চতুর্থ গেমের জন্য। এনসিএএ মুরের স্থগিতাদেশে একটি খেলা যুক্ত করেছে, তবে ২০২26 মৌসুমে অতিরিক্ত নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হবে।
এই সময় মিশিগানের আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী মুর মুরের পরে এই সিদ্ধান্তটি এসেছিল, দেখা গেছে যে তারা স্ট্যালিয়ন সহ 52 টি পাঠ্য বার্তার একটি থ্রেড মুছে ফেলেছে। মুরের বার্তাগুলি মুছে ফেলা এনসিএএ দ্বারা একটি স্তর 2 লঙ্ঘন হিসাবে বিবেচিত হয়েছিল এবং তদন্তকে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা হিসাবে দেখা হয়েছিল।
ইএসপিএন -এর পিট থ্যামেলের মতে মিশিগান বেশ কয়েকটি জরিমানাও পেয়েছে যা প্রায় 20 মিলিয়ন ডলার হিসাবে প্রত্যাশিত। জরিমানার মধ্যে 2025 এবং 2026 এর জন্য পোস্টসেশন ফুটবল আয়ের প্রত্যাশিত অংশের ক্ষতি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।