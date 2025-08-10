কভার্ট এলিটরা যারা সত্যই আমেরিকা নিয়ন্ত্রণ করে: শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব (আপনি কখনও শুনেন নি) চুপচাপ আমাদের সমস্ত জীবনকে চালিত করে … এবং তারা পরবর্তী কী পরিকল্পনা করে

কয়েক শতাব্দী ধরে, গোপনীয় অভিজাতদের বিরুদ্ধে মখমলের পর্দার পিছনে থেকে বিশ্ব ইভেন্টগুলি হেরফের করার অভিযোগ করা হচ্ছে – মধ্যযুগীয় ইউরোপের ফ্রিম্যাসন থেকে শুরু করে 18 তম শতাব্দীর ইলুমিনাতি, অধরা বিল্ডারবার্গ গ্রুপ এবং বিলিয়নেয়ার -স্টাডেড ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম।
এই গোষ্ঠীগুলি দীর্ঘকাল ধরে প্যারানিয়া, বিক্ষোভ এবং অশ্লীল এজেন্ডাগুলির ফিসফিসকে জ্বালিয়ে দিয়েছে – ছায়াময় পুতুল – মাস্টার্স স্টিয়ারিং ওয়ার্স, মুদ্রা, মহামারী এবং মন।
তবে এখন, 2025 সালে, এখানে একটি নতুন শ্রেণি রয়েছে গোপন শক্তি – কাতরা।
তারা পোশাক পরে না বা মোমবাতি চেম্বারে জড়ো হয় না। তারা বোর্ডরুম চালায়, ডিজিটাল বাস্তুতন্ত্রকে প্রাধান্য দেয় এবং অ্যালগরিদম, মিডিয়া এবং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাথে জনসাধারণের চিন্তাকে রূপ দেয়।
তারা বলেছে যে তারা আরও উন্নতির জন্য বিশ্বকে পরিবর্তন করছে – তবে সমালোচকরা সতর্ক করেছেন যে তারা আমাদের সম্মতি ছাড়াই এটি পুনরায় আকার দিচ্ছেন।
এটি কোনও ষড়যন্ত্র তত্ত্ব নয়। এটি প্রযুক্তি এবং সংস্থাগুলির উপর অতুলনীয় প্রভাব সম্পন্ন ব্যক্তিদের একটি অতি-বাস্তব তালিকা যা আমরা কীভাবে বেঁচে থাকি, কাজ করি, চিন্তাভাবনা করি এবং সামনের বছরগুলিতে মারা যাই তা নির্ধারণ করে।
তাদের গোপন হ্যান্ডশেকগুলির দরকার নেই – তাদের বিলিয়ন বিলিয়ন তহবিল, এআই মডেলগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ এবং সরকারগুলির উপর প্রভাব রয়েছে।
তারা ‘2025 এর নতুন ইলুমিনাতি’ – এবং তারা ইতিমধ্যে আপনার মাথার ভিতরে রয়েছে।
বেলা বাজারি – নেটফ্লিক্সের গ্লোবাল কন্টেন্ট জজার
বিনোদনের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি আপনি কখনও শুনেন নি। নেটফ্লিক্সের চিফ কন্টেন্ট অফিসার হিসাবে, ৫৫ বছর বয়সী বাজারি একটি বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যের আদেশ দেয় যা বিলিয়নস কীভাবে শিথিল করে, চিন্তা করে এবং স্বপ্ন দেখে তা আকার দেয়। ব্রিটিশ ভারতীয় – আমেরিকান মিডিয়া মোগুল সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে কোন সংস্কৃতিগুলি প্রশস্ত করা হয় এবং কোনটি অস্পষ্ট হয়ে যায়। সমালোচকরা বলছেন যে তার অ্যালগরিদম -চালিত পদ্ধতির গভীরতার চেয়ে বিশ্বব্যাপী পৌঁছনাকে অগ্রাধিকার দেয় – মানব সংস্কৃতিকে অগভীর, দ্বিপাক্ষিক – যোগ্য মুশে পরিণত করে। বাজরিয়ার সাম্রাজ্যের বেশিরভাগ সরকারের তুলনায় প্রতিদিনের প্রভাব বেশি – এবং তবুও তিনি রাডারের নিচে পিছলে যান। তার সিদ্ধান্তগুলি কেবল তারা তৈরি করে না – তারা 190 টি দেশে সাংস্কৃতিক নিয়মগুলি পুনর্লিখন করে।
সাফরা ক্যাটজ – ওরাকল সিইও এবং পেন্টাগন ইনসাইডার
মার্কিন প্রতিরক্ষা ও গোয়েন্দাগুলির সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এক বিলিয়নেয়ার, সাফরা ক্যাটজ, 63৩ বছর বয়সী ওরাকল -এর শীর্ষে বসে আছেন – বিশ্বব্যাপী সামরিক ও সরকারগুলির সাথে ক্লাউড কম্পিউটিংয়ের অন্যতম বৃহত্তম সরবরাহকারী। ইস্রায়েলি – আমেরিকান বিলিয়নেয়ার একটি কম প্রোফাইল রাখে, তবে তিনি নজরদারি প্রযুক্তি, ডেটা গুদাম এবং যুদ্ধক্ষেত্র এআইয়ের সাহসের মধ্যে গভীর। ক্যাটজের অধীনে, ওরাকল আমেরিকার যুদ্ধ মেশিনের সাথে আরও বেশি জড়িয়ে পড়েছে। খাতের সমালোচকরা ভবিষ্যতের বিষয়ে সতর্ক করে যেখানে বড় প্রযুক্তি এবং বড় যুদ্ধের একীভূত হয়, বেসামরিক নাগরিকদের ধ্রুবক অ্যালগরিদমিক ঘড়ির আওতায় ফেলে।
আর। মাইকেল অ্যান্ডারসন – ‘মাইন্ড হ্যাকার’
হাসিখুশি প্রাক্তন সফটওয়্যার এক্সিকিউটিভ ‘নেতৃত্বের গুরু’ পরিণত হয়েছে বিশ্বের শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়িক প্রশিক্ষকদের মধ্যে, সিলিকন ভ্যালি এলিটস এবং ন্যাটো কর্মীদের মধ্যে ক্লায়েন্টদের সাথে। তাঁর বইগুলি ‘মাইন্ডসেট পরিবর্তন’ এবং ব্যক্তিগত বৃদ্ধির একটি গল্প বিক্রি করে। সমালোচকরা বলছেন এটি বেশিরভাগ হোগওয়াশ, কঠোর অধ্যয়নের দ্বারা অসমর্থিত। সবচেয়ে খারাপ সময়ে, এটি কর্পোরেট ব্রেইন ওয়াশিং মাইন্ডফুলেন্স পোশাক পরিহিত – সিইও এবং সরকারী কর্মকর্তাদের কীভাবে দলগুলিতে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে এবং সিউডো -স্পিরিটুয়াল ক্ল্যাপট্র্যাপের সাথে আনুগত্য জিততে হবে তা শেখানো।
আশীশ আদভানি – এনজিও হুইস্পেরার
তিনি কোনও পরিবারের নাম নন, তবে তিনি নিঃশব্দে বিশ্বের করণীয় কমপ্লেক্সকে নিয়ন্ত্রণ করেন। জুনিয়র অ্যাচিভমেন্টের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে, লক্ষ লক্ষ শিশু কীভাবে পুঁজিবাদ, উদ্যোক্তা এবং সাফল্য সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে, 45 বছর বয়সী অ্যাডভানি ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের সাথে কাজ করে। সমালোচকরা তার কর্মসূচিগুলি যৌবনের একটি হাইপার -ক্যাপিটালিস্ট ওয়ার্ল্ড ভিউতে জড়িত – সমস্ত দাতব্য শিক্ষা হিসাবে পোজ দেওয়ার সময় যুক্তি দিয়েছেন। তিনি হলেন সেই ব্যক্তিটি আপনার বাচ্চাদের কীভাবে ভাবতে শেখায়।
গুইন শটওয়েল – স্পেসএক্সের সভাপতি এবং চূড়ান্ত সীমান্তের ছায়া কমান্ডার
এলন কস্তুরী শিরোনাম পেয়েছে, তবে শটওয়েল রকেটগুলি চালায়। স্পেসএক্সের সভাপতি হিসাবে, তার স্যাটেলাইট ডেটা, সামরিক পে -লোড এবং মহাকাশ অবকাঠামোতে অতুলনীয় অ্যাক্সেস রয়েছে। তিনি স্টারলিংককে, 000,০০০+ উপগ্রহ দিয়ে পৃথিবীকে ঘিরে সহায়তা করেছিলেন – বিশাল সামরিক এবং নজরদারি সম্ভাবনার সাথে একটি নিয়ন্ত্রিত ডিজিটাল গোলক তৈরি করে। শটওয়েল, 61, বলেছেন তিনি বিশ্বকে সংযুক্ত করতে চান। তবে সমালোচকরা আশঙ্কা করছেন যে তিনি কর্পোরেট -নিয়ন্ত্রিত আকাশ তৈরি করছেন যা সরকারগুলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না এবং নাগরিকরা পালাতে পারে না।
অ্যালেক্স কার্প – পালান্টিরের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা এবং ‘সওরনের চোখ’
তার বুনো চুল এবং ব্রুডিং চোখের সাথে কার্পকে বন্ড ভিলেনের মতো মনে হচ্ছে – এবং কেউ কেউ বলে যে সে একজনের মতো কাজ করে। তাঁর সংস্থা প্যালান্টিয়ার, সিআইএ বীজের অর্থ দিয়ে নির্মিত, পুলিশ, গুপ্তচর, সেনাবাহিনী এবং অন্যদের জন্য ডেটা ক্রাঞ্চ করে। তিনি গণতন্ত্রকে রক্ষার দাবি করেছেন – তবে সমালোচকরা তাকে একটি টেকনো -সারভিলেন্স স্টেটের স্থপতি হিসাবে অভিহিত করেছেন যেখানে প্রতিটি ফোন কল, আন্দোলন এবং ক্রয় ট্র্যাক করা, পতাকাযুক্ত এবং অস্ত্রযুক্ত করা হয়। 2025 সালে, প্যালান্টির ন্যাটো, ওয়াল স্ট্রিট এবং ব্রিটেনের জাতীয় স্বাস্থ্যসেবাতে এম্বেড করা হয়েছে – এবং কার্পকে সেভাবে পছন্দ হয়েছে বলে মনে হয়। এবং, হ্যাঁ, প্যালান্টিরের নামটি জেআরআর টলকিয়েনের দ্য লর্ড অফ দ্য রিংসে দেখা পাথর থেকে এসেছে।
অ্যাবিগাইল জনসন – $ 4.5 ট্রিলিয়ন উত্তরাধিকারী
ফিডেলিটি ইনভেস্টমেন্টের সিইও হিসাবে, জনসন, 63, বেশিরভাগ জাতির চেয়ে বেশি সম্পদ নিয়ন্ত্রণ করেন। বৈশ্বিক অবসর গ্রহণের তহবিল, পেনশন এবং শেয়ার বাজারগুলির উপর তার প্রভাব তাকে পৃথিবীর সবচেয়ে চুপচাপ শক্তিশালী ব্যক্তি হিসাবে পরিণত করে। তিনি খুব কমই প্রকাশ্যে কথা বলেন, তবে তার ফার্মের শিফটগুলি মন্দা বা বুদবুদগুলি ট্রিগার করতে পারে। জনসনের ডিজিটাল অ্যাসেট পুশও তাকে ক্রিপ্টো নিয়ন্ত্রণের একটি প্রধান খেলোয়াড় হিসাবে পরিণত করে। সব সময়, আমেরিকার মধ্যবিত্ত সঙ্কুচিত হচ্ছে।
কার্ল আইকাহান – কর্পোরেট ওয়ার্লর্ড
তারা তাকে ‘দ্য অ্যাসেসিন’ বলে – এবং সঙ্গত কারণে। কার্ল আইকাহান সংস্থাগুলি ভেঙে, হাজার হাজার মানুষকে গুলি করে এবং চর্বি লাভের সাথে দূরে চলে যাওয়ার মাধ্যমে তার বিলিয়ন বিলিয়ন তৈরি করেছিলেন। 2025 সালে, 89 – বছর বয়সী – এখনও বোর্ডরুমগুলি সন্ত্রাস করছে। আধিপত্য ও ভেঙে দেওয়ার চেয়ে তিনি বিল্ডিংয়ে কম আগ্রহী বলে মনে করছেন। আমেরিকান পুঁজিবাদের উপর তাঁর প্রভাব ভূমিকম্প – সংস্থাগুলি এখন তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে যে আইকাহান চারপাশে শুকনো হতে পারে কিনা তার ভিত্তিতে তাদের ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে। তার নির্মমতা ওয়াল স্ট্রিটকে পুনরায় আকার দিয়েছে। সমালোচকরা বলছেন যে তিনি একজন – মানব মর্যাদার এক -লোক রেকিং বল।
বিনোদ খোসলা – আপনি যে জলবায়ু সিজার নির্বাচন করেননি
একজন উদ্যোগের পুঁজিবাদী যিনি গুরু, খোসলা, 70 এর মতো কথা বলেন, গ্রিন টেককে তহবিল দেয় যা সরকারগুলি ম্যান্ডেট করে। ভারতীয় – আমেরিকান কার্বন ক্যাপচার, মাংসের বিকল্প এবং এআই -রুন এনার্জি গ্রিডগুলিতে বিনিয়োগ করে। সমালোচকরা যুক্তি দিয়েছিলেন যে সবুজ ইউটোপিয়া সম্পর্কে খোসলার দৃষ্টি গভীরভাবে কর্তৃত্ববাদী প্রান্তটি লুকিয়ে রাখে – যেখানে টেকনোক্র্যাটরা আপনি কী খাবেন, আপনি কীভাবে আপনার বাড়িতে গরম করেন এবং আপনি কোথায় ভ্রমণ করেন তা সিদ্ধান্ত নেন। তিনি আপনার ভবিষ্যতের উপর বাজি ধরছেন – তবে আপনাকে টেবিলে আমন্ত্রিত করা হয়নি।
দারিও আমোদেই – এআই অ্যাপোক্যালাইপসের শান্ত স্থপতি
নৃতাত্ত্বিক প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসাবে, ডারিও অ্যামোডেই এআই সিস্টেমগুলি এত শক্তিশালী তৈরি করছেন তারা তাদের নিজস্ব নির্মাতাদের এমনকি ভয় দেখিয়েছেন। প্রাক্তন ওপেনএআই বিজ্ঞানী, তিনি স্যাম আল্টম্যানের গতি -চালিত পদ্ধতির সাথে একমত না হওয়ার পরে চলে গিয়েছিলেন। এখন তিনি নৃতাত্ত্বিক চালাচ্ছেন, যেখানে তিনি ক্লডের বিকাশের নেতৃত্ব দেন, এটি চ্যাটজিপিটি -র প্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর দল এআই প্রান্তিককরণ এবং ‘সাংবিধানিক এআই’ – মেশিন নীতিশাস্ত্র শেখানোর চেষ্টা করে কাজ করে। তবে সমালোচকরা বলছেন যে তিনি সুরক্ষার মায়ায় অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাভাবনা মেশিনগুলি প্রকাশ করছেন। কৃত্রিম সুপারিন্টেলিজেন্সের দিকে বিশ্বে রেসিংয়ে, অ্যামোডেই, 42, একটি কীগুলির একটি ধারণ করে।