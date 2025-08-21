কভেন্ট্রি রোডে ছয়-টাওয়ার হাউজিং প্রকল্পটি অটোয়া কমিটি দ্বারা ঠিক আছে

You are Here
অটোয়ার পরিকল্পনা ও হাউজিং কমিটি সিটি একটি ছয়-টাওয়ার হাইরাইজ কমপ্লেক্সের প্রস্তাবিত নির্মাণের অনুমোদন দিয়েছে যা সেন্ট লরেন্ট শপিং সেন্টার এবং ট্রানজিট স্টেশনের নিকটে কভেন্ট্রি রোড ধরে প্রায় 1,770 আবাসন ইউনিট তৈরি করবে। আরও পড়ুন

