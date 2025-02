কমান্ডারদের জোশ হ্যারিস বজায় রাখে দলের নাম এখানে থাকার জন্য

দলের ডাক নাম পরিবর্তন করার আগের প্রশাসনের সিদ্ধান্তের ফলে ভক্তদের কাছ থেকে এক টন ব্লোব্যাক হয়েছিল। Daniel Snyder renamed the organization the Washington Football Team from the Washington Redskins amid a summer of racial tension in the US in 2020. Then the team was renamed the Commanders from there.

টিউবি জন্য সাইন আপ করুন এবং বিনামূল্যে স্ট্রিম সুপার বোল লিক্স

হ্যারিস পরিষ্কার করে দিয়েছিল দলের নাম রাখবে।

হ্যারিস বলেছিলেন, “আমি মনে করি এটি এখন আমাদের দল, আমাদের সংস্কৃতি দ্বারা, আমাদের কোচিং কর্মীদের দ্বারা আলিঙ্গন করছে, সুতরাং, আমরা এটি নিয়ে যাচ্ছি,” হ্যারিস বলেছিলেন। “এখন, এই বিল্ডিংয়ে নাম কমান্ডারদের অর্থ কিছু। এটি ফুটবলকে পছন্দ করে এমন খেলোয়াড়দের সম্পর্কে, ফুটবলে দুর্দান্ত, কঠোর, মানসিকভাবে শক্ত, দুর্দান্ত সতীর্থকে আঘাত করে। এটি সত্যই অর্থবহ যে এই নামটি অর্থে বাড়ছে।”

রেডস্কিনস ডাকনাম এবং লোগো ফিরিয়ে আনার বিষয়টি হ্যারিস দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে কয়েকবার প্রচারিত একটি বিষয় ছিল।

প্রধানদের মধ্যে সুপার বাউল লিক্স কীভাবে দেখতে পাবেন, ইগলস টুবিতে প্রবাহিত

সেন স্টিভ ডেইনস, আর-মন্ট। নভেম্বরে এই দলের ইতিহাসকে সম্মান জানানোর বিষয়ে “ভাল বিশ্বাসের আলোচনার” বলেছিলেন, ব্ল্যাকফিট চিফ লোগো সহ যে সংস্থাটি কয়েক দশক ধরে ব্যবহৃত হয়েছিল, আইন প্রণেতাদের এবং সংস্থাটি আরএফকে স্টেডিয়াম সাইটের একটি চুক্তি করতে সহায়তা করেছিল ডিসিতে

“যতক্ষণ না আমাদের অতীতকে পুনর্নির্মাণ এবং এনে দেওয়া (ফিরে), যা আমি স্পষ্টতই বড় হয়েছি এবং সমস্ত সুপার বোল চ্যাম্পিয়নশিপ এবং আমাদের ভবিষ্যতের সাথে একসাথে বেড়েছি, আপনি আমাদের অতীতকে সম্মান জানাতে এবং আমাদের ভবিষ্যতের সাথে একত্রিত করার দিকে ফিরে যেতে দেখবেন , “হ্যারিস বলল।

হ্যারিস বলেছিলেন যে মেরিল্যান্ড, ভার্জিনিয়া এবং ডিসি কর্মকর্তাদের সাথে একটি নতুন স্টেডিয়াম সম্পর্কে আলোচনা চলছে এবং 2030 এর উদ্বোধনের জন্য “যুক্তিসঙ্গত লক্ষ্য” হিসাবে রেখেছেন।

“আমি একটি দুর্দান্ত স্টেডিয়াম নিয়ে বড় হয়েছি, এবং আমি বুঝতে পারি যে স্টেডিয়ামে খেলতে কেমন লাগে যেখানে পরিদর্শনকারী দলের পক্ষে খেলতে খুব কঠিন,” হ্যারিস বলেছিলেন, ১৯61১-৯6 সাল থেকে ওয়াশিংটনে দলের প্রাক্তন বাড়ি আরএফকে স্টেডিয়ামকে উল্লেখ করে বলেছিলেন মেরিল্যান্ডের ল্যান্ডওভারে চলে যাওয়া। “আমাদের একটি দুর্দান্ত জায়গা থাকা দরকার যেখানে আমাদের ভক্তরা প্রদর্শিত হতে পারে এবং যতটা সম্ভব সম্ভব, আমরা চাই যে মাঠে জয়ের ক্ষেত্রে আমাদের দলের পক্ষে এটি একটি সুবিধা হতে পারে।”

এনএফএল কমিশনার রজার গুডেল বলেছেন, ডিসিতে একটি স্টেডিয়াম “বিশাল অর্থনৈতিক চালক” হতে পারে।

ফক্স নিউজ অ্যাপ্লিকেশন পেতে এখানে ক্লিক করুন

গুডেল বলেছিলেন, “আমি মনে করি এটি আমাদের জাতির পক্ষে দুর্দান্ত হতে পারে।” “আমি মনে করি যে একটি বাচ্চা বড় হওয়ার সাথে সাথে এর শক্তি। যদি এটি সর্বোত্তম বিকল্প হয় তবে আমি মনে করি এটি দুর্দান্ত জিনিস হবে।”

অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস এই প্রতিবেদনে অবদান রেখেছিল।