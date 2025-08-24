কমান্ডারদের ত্রুটিগুলি রেভেনসকে ব্লাউট প্রিসন লোকসানের ক্ষতির মধ্যে উন্মুক্ত

ওয়াশিংটন কমান্ডারদের বিশেষ দলগুলিতে একটি সম্ভাব্য উল্লেখযোগ্য সমস্যা রয়েছে।
শনিবারের 30-3 প্রিসন সপ্তাহ 3 বাল্টিমোর রেভেনসের কাছে হেরে, কিকার ম্যাট গে ওয়াশিংটনের প্রথম আক্রমণাত্মক দখলের শেষে একটি 53-গজের মাঠের গোলটি বিস্তৃত মিস করেছেন।
সমকামী মাঠের গোলের প্রচেষ্টায় 3-অফ -5 প্রিসন শেষ করেছে। তিনি নিউ ইংল্যান্ড প্যাট্রিয়টসের বিপক্ষে প্রিসন সপ্তাহ 1-এ একটি 49-গজের প্রশস্ত বাম দিকও মিস করেছেন।
গে এর সংগ্রামগুলি কিকারদের কমান্ডারদের জন্য বিশৃঙ্খল যাত্রা চালিয়ে যায়।
গত মৌসুমের সপ্তাহের 1 স্টার্টার, ক্যাড ইয়র্ক ওপেনারে 0-অফ -2 গিয়েছিল এবং তাত্ক্ষণিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর প্রতিস্থাপন, অস্টিন সাইবার্ট, 9 সপ্তাহের মধ্যে একটি দুর্দান্ত মৌসুমের মধ্যে ছিলেন, মাঠের গোলে 25-অফ -27 এবং 22-অফ -22-এ 22-অফ -22-এ হিপ ইনজুরিতে দুই সপ্তাহ মিস করার আগে। পরে ডালাস কাউবয়দের কাছে হেরে তিনটি কিক হারিয়ে যাওয়ার পরে তাকে আহত রিজার্ভে রাখা হয়েছিল, এক মিনিটের অবশিষ্টাংশের সাথে বুনো 86-গজের টাচডাউন করার পরে অতিরিক্ত পয়েন্ট বেঁধে রাখা হবে।
জেন গঞ্জালেজ এবং গ্রেগ জোসেফ মিলিত হয়ে প্রতিটি মৌসুমের বাকি অংশে মাঠের লক্ষ্যগুলিতে 7-অফ -10-এ যেতে পারেন, প্রতিটি 50-গজের প্রচেষ্টা অনুপস্থিত।
সামগ্রিকভাবে, কমান্ডার কিকাররা দীর্ঘ দূরত্ব থেকে লড়াই করেছিলেন, চারটি 50 গজ বা তারও বেশি চেষ্টা করে 2-অফ -8 এ যাওয়ার জন্য। প্রো ফুটবলের রেফারেন্স ডেটা অনুযায়ী কেবলমাত্র ফিলাডেলফিয়া ag গলসের কমপক্ষে 50 গজের প্রয়াসে আরও খারাপ শতাংশ (14.3%) ছিল।
ওয়াশিংটন 2025 এনএফএল খসড়া অনুসরণ করে এপ্রিলের শেষের দিকে এক বছরের জন্য সমকামীকে স্বাক্ষর করেছে, $ 4.25M সম্পূর্ণ গ্যারান্টিযুক্ত চুক্তি। প্রতি সিবিএস স্পোর্টসএটি এনএফএল ইতিহাসের এক বছরের চুক্তিতে একটি কিকের জন্য বৃহত্তম গ্যারান্টিযুক্ত চুক্তি।
গত মৌসুমে ইন্ডিয়ানাপলিস কল্টসের সাথে থাকাকালীন গে 50-ইয়ার্ডের মাঠের গোলগুলিতে 3-অফ -9 ছিল।
কমান্ডারদের লিগের শীর্ষস্থানীয় স্কোরিং ইউনিটগুলির মধ্যে একটি হওয়ার অপরাধে প্রতিভা রয়েছে, তাই তাদের 50 গজ থেকে অনেক চেষ্টা রূপান্তর করার প্রয়োজন হয় না। তবুও, সেই দূরত্ব থেকে নির্ভরযোগ্যভাবে আঘাত করতে পারে এমন একজন কিকার থাকা একটি অনস্বীকার্য সম্পদ, বিশেষত নিকটতম গেমগুলিতে বা মিডফিল্ডটি অতিক্রম করার পরে স্টল করা সম্পত্তিতে দেরিতে।
ওয়াশিংটনের মূলত একটি সুপার বাউলের পক্ষে লড়াই করতে সক্ষম একটি রোস্টার রয়েছে। তবে নিয়মিত মরসুমের আগে এর চূড়ান্ত টিউন-আপ অনুসরণ করে, লাথি মেরে একটি উল্লেখযোগ্য ত্রুটি।