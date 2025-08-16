কমান্ডাররা টেরি ম্যাকলাউরিনে বড় সিদ্ধান্ত নেন

ওয়াশিংটন কমান্ডার এবং সুপারস্টার প্রশস্ত রিসিভার টেরি ম্যাকলাউরিনের মধ্যে চুক্তির অবস্থান অব্যাহত রয়েছে, তবে শনিবার দু’পক্ষই জিনিসগুলিকে মসৃণ করার দিকে একটি ছোট পদক্ষেপ হতে পারে তা নিয়েছিল।
প্রশিক্ষণ শিবির শুরু করার জন্য একটি সংক্ষিপ্ত হোল্ডআউট অনুসরণ করে প্রাথমিকভাবে ম্যাকলাউরিনকে শারীরিকভাবে (পিইপি) তালিকাতে অক্ষম করতে অক্ষম করার পরে, কমান্ডাররা আনুষ্ঠানিকভাবে তার সক্রিয়করণের ঘোষণা দিয়েছেন।
ম্যাকলাউরিন আছে আনুষ্ঠানিকভাবে একটি বাণিজ্য অনুরোধ কমান্ডারদের কাছ থেকে, এবং ক বিশাল ব্যবধান রয়ে গেছে তাদের চুক্তির আলোচনায়, তবে আক্রমণাত্মক সমন্বয়কারী ক্লিফ কিংসবারি এই সপ্তাহে একটি ছোট জলপাই শাখা বাড়িয়েছেন।
শুক্রবার সাংবাদিকদের সাথে বৈঠক করার সময়, কিংসবারি ম্যাকলাউরিনকে ভাঁজটিতে ফিরে আসার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, উল্লেখ করে যে এই অপরাধটি তার পক্ষে এই পক্ষ থেকে দুর্বল। এটি ম্যাকলাউরিনের কাছে আবেদন করার চেয়ে মালিকানার আবেদন করার মতো মনে হয়েছিল।
“আমি ওয়াক-থ্রুসে, অনুশীলন এবং এই জাতীয় বিষয়গুলিতে বিশাল, কারণ আপনি যতক্ষণ না ঘাসের উপরে উঠে এবং প্রকৃতপক্ষে এটি করেন ততক্ষণ সময় এবং সেই প্রকৃতির গভীরতা এবং রুট এবং জিনিস অনুভব করেন। আপনি ঠিক কতটা বেরিয়ে যেতে পারবেন (কেবলমাত্র সভায় অংশ নিতে) আমি ঠিক জানি না, তিনি বলেছিলেন, নিউ ইয়র্ক পোস্টের মাধ্যমে।
“সুতরাং আমি মনে করি আমরা সেই মুহুর্তে যেখানে আমাদের সেই ছেলেদের পাওয়া শুরু করা উচিত, যখন তারা উপলব্ধ, সেখানে এবং জেলিংকে আমরা কোথায় অপরাধ হিসাবে দেখছি তা দেখার জন্য।”
ম্যাকলাউরিনের এক বছর বাকি তিন বছরের বাকি রয়েছে, $ 68M এক্সটেনশন যা ২০২২ সালে স্বাক্ষরিত হয়েছিল। যদি এই হোল্ডআউটটি নিয়মিত মরসুমে স্থির থাকে তবে দুইবারের প্রো বোলার প্রতিটি গেমের জন্য $ 861,111 হারাবেন (বাই উইক সহ)।