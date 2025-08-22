কমান্ডাররা ব্রায়ান রবিনসন জুনিয়র ট্রেডের পরে সপ্তম রাউন্ড রুকির দিকে ঝুঁকছেন?

শুক্রবার, ওয়াশিংটন কমান্ডাররা বিগত তিনটি মরসুমে তাদের নেতৃত্বের কাজ শেষ করে ব্রায়ান রবিনসন জুনিয়রকে 2026 ষষ্ঠ রাউন্ডের বাছাইয়ের জন্য 49 জনকে পাঠিয়েছিল।
2022 এনএফএল খসড়ার তৃতীয় রাউন্ডে ওয়াশিংটন দ্বারা নির্বাচিত, রবিনসন গত তিনটি মরশুমে 41 টি গেমস (37 টি শুরু) খেলেছেন, প্রায় গড়ে প্রায় 14 টি প্রায় 57 গজ (প্রতি প্রয়াসে 4.1) বহন করে। প্রাক্তন আলাবামার তারকা গত মৌসুমে ক্যারিয়ার-এইচ আটটি টাচডাউনের জন্য ছুটে এসেছিলেন, তাঁর কেরিয়ারটি মোট 15 এ নিয়ে এসেছিলেন।
ওয়াশিংটন সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে রবিনসন থেকে এগিয়ে যাওয়ার এবং আক্রমণাত্মক ব্যাকফিল্ডের সাথে অন্য দিকে যাওয়ার সময় এসেছে। বহুমুখী প্রবীণ অস্টিন একেলার স্বল্প মেয়াদে গভীরতার চার্টের শীর্ষে থাকতে পারে। তৃতীয় বর্ষের ব্যাকআপ ক্রিস রদ্রিগেজও কিছুটা অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে। যদিও এটি অন্য একটি নাম যা লোকেরা দেশের রাজধানীকে ঘিরে আরও উত্তেজিত করে।
কমান্ডাররা জ্যাকোবি ক্রোজি-মেরিটের বৈশিষ্ট্যযুক্ত হতে পারে
ক্রসকি-মেরিটের পরে কেবল এক ডজন খেলোয়াড় বাছাই করা হয়েছিল, বা “বিল” যেহেতু তাকে প্রায়শই বলা হয়, এই গত বসন্তের খসড়ায়। এর মধ্যে কিছু এই সত্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল যে যোগ্যতা কনক আর্নসের কারণে অ্যারিজোনায় স্থানান্তরিত হওয়ার পরে তিনি গত মৌসুমে কেবল একটি খেলায় খেলেছিলেন। তিনি তার একমাত্র খেলায় 106 গজ এবং স্কোরের জন্য ছুটে এসেছিলেন।
2023 সালে, ক্রসকি-মেরিট নিউ মেক্সিকোয়ের জন্য পরম তারকা ছিলেন, প্রায় 1,200 রাশিং ইয়ার্ড এবং 189 টি ক্যারিগুলিতে 17 টি টাচডাউন (প্রতি প্রয়াসে 6.3 গজ) মন্থন করেছিলেন। কমান্ডাররা আশা করছেন যে এটি এনএফএল -এ তার সম্ভাব্য সিলিংয়ের লক্ষণ।
ক্রসকি-মেরিট তার কলেজের দিনগুলিতে ব্যাকফিল্ডের বাইরে কোনও রিসিভার হিসাবে কখনও দেখেনি, তবে এটি তাকে একেলারের সাথে একটি আদর্শ জুটি তৈরি করতে পারে, যিনি সর্বদা গেমের সেই দিকটিতে দক্ষতা অর্জন করেছেন। ক্রসকি-মেরিট এই প্রাকটিসনটি চলমান খেলায় তার বড়-প্লে করার ক্ষমতাটি দেখিয়েছেন।