কমান্ডারস, ড্যান কুইন ওটিএএসের প্রথম দিনে সুরটি স্থাপন করছেন

কুইন বলেছিলেন, “আমরা সবসময় শিকারি।” “আমরা প্রমাণ করার মতো অনেক কিছুই পেয়েছি We আমরা এটির পিছনে যাচ্ছি The শিকারি একটি মানসিকতা That এটি পরিবর্তন হয় না।”

অবাক হওয়ার কিছু নেই যে কোয়ার্টারব্যাক জেডেন ড্যানিয়েলস ২৮ শে এপ্রিল অনুশীলনে তার দুই মিনিটের ড্রিল চলাকালীন তৃতীয় স্থানে গিয়েছিলেন। তিনি একই ওয়াক-অফ অভিজ্ঞতা চেয়েছিলেন যা গত মৌসুমে পাঁচটি গেম জিতেছিল।

দুর্ভাগ্যক্রমে, পাসটি তার কোণার শেষ জোনের লক্ষ্য নিয়ে যাত্রা করেছিল। ওহ ভাল, এটি একটি নতুন বছর।

কুইনের প্রথম মৌসুমে এই ভিবে যা 2024 সালে একটি স্যাড-স্যাক ফ্র্যাঞ্চাইজি 14-6-এ তুলেছিল এবং সুপার বাউলের ​​একটি খেলা শেষ করে এখনও রয়েছে। আসলে, এটি এখন সংক্রামক। দলটি একটি উদ্বোধনী ফুটওয়ার্ক ড্রিলের মতো তীব্র অনুশীলনের একটি পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেছে যা প্রত্যেককে চিৎকার করছে। তারা এখন পিছনে কাটছে না।

পরিবর্তে, খেলোয়াড় এবং কোচ একটি পরিচয় তৈরি করার কথা বলেছিলেন এবং তাদের সাথে সামঞ্জস্য করতে চান।

সেন্টার টাইলার বিয়াদাস বলেছেন, “ভ্রাতৃত্ব রাখুন, মান রাখুন।”

90 মিনিটের অধিবেশনগুলিতে কোনও সময় নষ্ট হয়নি। যদি খেলোয়াড়রা গত মৌসুমে শিকাগোকে পরাজিত হাইল মেরি ড্রিলের প্রতিলিপি না করে, তবে ড্যানিয়েলস এমনকি একটি বাম হাত ধরে একটি খারাপ স্ন্যাপ ড্রিল কাজ করছিলেন।

প্রাক্তন ওয়াশিংটন কোচ মার্টি স্কটেনহাইমার তাঁর 19 -এ কর্নারব্যাক ড্যারেল গ্রিনকে বলতেনথ সবাইকে অনুশীলন করা দরকার season তু। সুতরাং, টাইট এন্ড জ্যাক আর্টজ 168 গেমস, 775 ক্যাচ এবং 8,088 গজ পরে সেখানে ছিল। আর্টজ এনএফএল -তে 12 বছর পরেও তার বেস প্রান্তিককরণে কাজ করেছিলেন। শীঘ্রই, তিনি একটি পদক্ষেপ নকল করছিল এবং একটি পাসের দিকে যাচ্ছিল। পুরানো প্রবীণ থেকে শুরু করে দ্বিতীয় বর্ষের পথচারী ড্যানিয়েলস, সবাই শুরু করছিল।

“আপনাকে নিজেকে প্রমাণ করতে হবে,” ড্যানিয়েলস বলেছিলেন।

কুইন ড্যানিয়েলসের সাথে সন্তুষ্ট হয়েছিলেন, যিনি একবার জেরেমি একটি রুটে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এমন একটি রুটে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন যা তারা সম্মিলিতভাবে শেষ জোনে যাওয়ার সময় প্রতিরক্ষা হোলারিং দেখেছিল। অনুশীলনে ড্যানিয়েলদের দ্বারা মারধর করে প্রতিরক্ষা কিছুটা ক্লান্ত হয়ে পড়ে – এমনকি একটি ড্রিলের সময় তার প্রান্তিককরণটি পুনরায় সেট করার জন্য সময়সীমা কল করে। এটি কাজ করে, কোনও লাভের জন্য প্রথম থ্রোকে নিরপেক্ষ করে এবং দ্বিতীয় নৌযান অসম্পূর্ণ।

কুইন বলেছিলেন, “জেডেন ড্যানিয়েলসে কোনও ঝাঁকুনি নেই।” “তিনি এবং তাঁর সতীর্থরা একসাথে দীর্ঘ দলবদ্ধভাবে কাজ করেছেন। ছেলেদের মনোভাবের দিক থেকে দুর্দান্ত। লোকেরা কখন এর জন্য যাচ্ছেন তা আপনি বুঝতে পারেন।”

তবুও, কুইন সমন্বয়কারী ক্লিফ কিংসবারির দ্বিতীয় মরসুমে এই অপরাধে বিস্ময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পুরানো নাটকগুলি তীক্ষ্ণ করার সময় কিছু নতুন চিন্তাভাবনা।

কুইন বলেছিলেন, “লোকেরা প্রচুর প্লেবুক দেখেনি।”

প্রথম দিনটি একটি ধ্রুবক দেখিয়েছে, যদিও। শিকারীরা আবারও এই পদক্ষেপে চলেছে।

অন্যথায় উল্লেখ না করা পর্যন্ত সমস্ত উদ্ধৃতিগুলি প্রথম প্রাপ্ত হয়েছে।