কমান্ড এবং কমান্ডফোর্ড পরিচয় করিয়ে দেওয়া | ব্লগ | বিকাশকারীদের জন্য ক্রোম

প্রকাশিত: মার্চ 7, 2025

গতিশীল ওয়েব অ্যাপ্লিকেশন তৈরির জন্য বোতামগুলি প্রয়োজনীয়। বোতামগুলি মেনুগুলি খুলুন, ক্রিয়া টগল করুন এবং ফর্মগুলি জমা দিন। তারা ওয়েবে ইন্টারেক্টিভিটির ভিত্তি সরবরাহ করে। বোতামগুলি সহজ এবং অ্যাক্সেসযোগ্য করে তোলা কিছু আশ্চর্যজনক চ্যালেঞ্জের দিকে নিয়ে যেতে পারে। মাইক্রো-ফ্রন্টেন্ডস বা উপাদান সিস্টেমগুলি তৈরি করা বিকাশকারীরা সমাধানের মুখোমুখি হতে পারে যা প্রয়োজনের চেয়ে আরও জটিল হয়ে ওঠে। ফ্রেমওয়ার্কগুলি সহায়তা করার সময়, ওয়েব এখানে আরও কিছু করতে পারে।

Chrome 135 নতুনের সাথে ঘোষণামূলক আচরণ সরবরাহের জন্য নতুন ক্ষমতা প্রবর্তন করে command এবং commandfor বৈশিষ্ট্য, বর্ধন এবং প্রতিস্থাপন

popovertargetaction এবং popovertarget বৈশিষ্ট্য। এই নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি বোতামগুলিতে যুক্ত করা যেতে পারে, ব্রাউজারকে সরলতা এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতার চারপাশে কিছু মূল সমস্যা সমাধান করতে দেয় এবং অন্তর্নির্মিত সাধারণ কার্যকারিতা সরবরাহ করে।

Traditional তিহ্যবাহী নিদর্শন

কোনও কাঠামো ছাড়াই বিল্ডিং বোতামের আচরণগুলি উত্পাদন কোডটি বিকশিত হওয়ার সাথে সাথে কিছু আকর্ষণীয় চ্যালেঞ্জ তৈরি করতে পারে। এইচটিএমএল অফার করার সময় onclick বোতামগুলিতে হ্যান্ডলারগুলি, সামগ্রী সুরক্ষা নীতি (সিএসপি) বিধিগুলির কারণে এগুলি প্রায়শই ডেমো বা টিউটোরিয়ালের বাইরে বাতিল করা হয়। এই ইভেন্টগুলি বোতাম উপাদানগুলিতে প্রেরণ করা হলেও, বোতামগুলি সাধারণত নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি পৃষ্ঠায় রাখা হয় অন্য উপাদানগুলি একবারে দুটি উপাদান নিয়ন্ত্রণ করতে কোডের প্রয়োজন। আপনাকে এই ইন্টারঅ্যাকশনটি সহায়ক প্রযুক্তির ব্যবহারকারীদের কাছে অ্যাক্সেসযোগ্য তা নিশ্চিত করতে হবে। এটি প্রায়শই কোডের দিকে কিছুটা দেখায়:

<div class="menu-wrapper"> <button class="menu-opener" aria-expanded="false"> Open Menu </button> <div popover class="menu-content"> <!-- ... --> </div> </div> <script type="module"> document.addEventListener('click', e => { const button = e.target; if (button.matches('.menu-opener')) { const menu = button .closest('.menu-wrapper') .querySelector('.menu-content'); if (menu) { button.setAttribute('aria-expanded', 'true'); menu.showPopover(); menu.addEventListener('toggle', e => { // reset back to aria-expanded=false on close if (e.newState == 'closed') { button.setAttribute('aria-expanded', 'false'); } }, {once: true}) } } }); </script>

এই পদ্ধতির কিছুটা ভঙ্গুর হতে পারে এবং ফ্রেমওয়ার্কগুলি এরগনোমিক্সকে উন্নত করার লক্ষ্য রাখে। প্রতিক্রিয়াটির মতো কাঠামোর সাথে একটি সাধারণ প্যাটার্নটি কোনও রাষ্ট্রীয় পরিবর্তনে ক্লিকটি ম্যাপিং জড়িত থাকতে পারে:

function MyMenu ({ children }) { const ( isOpen , setIsOpen ) = useState ( false ); const open = useCallback (() = > setIsOpen ( true ), ()); const handleToggle = useCallback (( e ) = > { // popovers have light dismiss which influences our state setIsOpen ( e . newState === 'open' ) }, ()); const popoverRef = useRef ( null ); useEffect (() = > { if ( popoverRef . current ) { if ( isOpen ) { popoverRef . current . showPopover (); } else { popoverRef . current . hidePopover (); } } }, ( popoverRef , isOpen )); return ( <> < button onClick = { open } aria - expanded = { isOpen } > Open Menu < / button > < div popover onToggle = { handleToggle } ref = { popoverRef } > { children } < / div > < / > ); }

অন্যান্য অনেক ফ্রেমওয়ার্কগুলিও অনুরূপ এরগনোমিক্স সরবরাহ করার লক্ষ্য রাখে, উদাহরণস্বরূপ এটি আলপাইনেজে লেখা যেতে পারে:

<div x-data="{open: false}"> <button @click="open = !open; $refs.popover.showPopover()" :aria-expanded="open"> Open Menu </button> <div popover x-ref="popover" @toggle="open = $event.newState === 'open'"> <!-- ... --> </div> </div>

এটি সোভেল্টে লেখার সময় এমন কিছু দেখতে পারে:

< script > let popover ; let open = false ; function togglePopover () { open ? popover . hidePopover () : popover . showPopover (); open = ! open ; } < /script > < button on : click = { togglePopover } aria - expanded = { open } > Open Menu < /button > < div bind : this = { popover } popover > < !-- ... -- > < /div >

কিছু ডিজাইন সিস্টেম বা গ্রন্থাগারগুলি আরও একধাপ এগিয়ে যেতে পারে, বোতামের উপাদানগুলির চারপাশে মোড়ক সরবরাহ করে যা রাষ্ট্রের পরিবর্তনগুলি আবদ্ধ করে। এই বিমূর্তগুলি একটি ট্রিগার উপাদানগুলির পিছনে পরিবর্তিত হয়, উন্নত এরগনোমিক্সের জন্য কিছুটা নমনীয়তার ব্যবসা করে:

import { MenuTrigger , MenuContent } from 'my-design-system' ; function MyMenu ({ children }) { return ( < MenuTrigger > < button>Open Menu < / button > < / MenuTrigger > < MenuContent > { children } < / MenuContent > ); }

কমান্ড এবং কমান্ডফোর প্যাটার্ন

সঙ্গে command এবং commandfor বৈশিষ্ট্য, বোতামগুলি এখন অন্যান্য উপাদানগুলিতে ঘোষণামূলকভাবে ক্রিয়া সম্পাদন করতে পারে, নমনীয়তা ত্যাগ না করে একটি কাঠামোর অর্গনোমিক্স আনতে পারে। দ্য commandfor বোতাম একটি আইডি নেয় – এর সাথে একই রকম

for বৈশিষ্ট্য – যখন command আরও বহনযোগ্য এবং স্বজ্ঞাত পদ্ধতির সক্ষম করে অন্তর্নির্মিত মানগুলি গ্রহণ করে।

উদাহরণ: কমান্ড এবং কমান্ডফোর সহ একটি খোলা মেনু বোতাম

নিম্নলিখিত এইচটিএমএল বোতাম এবং মেনুর মধ্যে ঘোষণামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে যা ব্রাউজারটিকে আপনার জন্য যুক্তি এবং অ্যাক্সেসযোগ্যতা পরিচালনা করতে দেয়। পরিচালনা করার দরকার নেই aria-expanded বা কোনও অতিরিক্ত জাভাস্ক্রিপ্ট যুক্ত করুন।

<button commandfor="my-menu" command="show-popover"> Open Menu </button> <div popover id="my-menu"> <!-- ... --> </div>

তুলনা command এবং commandfor সঙ্গে popovertargetaction এবং popovertarget

আপনি যদি ব্যবহার করেন popover আগে, আপনি এর সাথে পরিচিত হতে পারেন popovertarget

এবং popovertargetaction বৈশিষ্ট্য। এগুলি একইভাবে কাজ করে commandfor এবং

command যথাক্রমে – তারা পপওভারগুলির সাথে নির্দিষ্ট। দ্য command এবং

commandfor বৈশিষ্ট্যগুলি এই পুরানো বৈশিষ্ট্যগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রতিস্থাপন করে। নতুন বৈশিষ্ট্যগুলি পুরানো বৈশিষ্ট্যগুলি যা কিছু করেছে তার পাশাপাশি নতুন ক্ষমতা যুক্ত করার পাশাপাশি সমর্থন করে।

অন্তর্নির্মিত কমান্ড

দ্য command অ্যাট্রিবিউটটিতে অন্তর্নির্মিত আচরণের একটি সেট রয়েছে যা ইন্টারেক্টিভ উপাদানগুলির জন্য বিভিন্ন এপিআইতে মানচিত্র করে:

show-popover : মানচিত্র el.showPopover() ।

: মানচিত্র । hide-popover : মানচিত্র el.hidePopover() ।

: মানচিত্র । toggle-popover : মানচিত্র el.togglePopover() ।

: মানচিত্র । show-modal : মানচিত্র dialogEl.showModal() ।

: মানচিত্র । close : মানচিত্র dialogEl.close() ।

এই কমান্ডগুলি তাদের জাভাস্ক্রিপ্ট অংশগুলিতে মানচিত্র, পাশাপাশি অ্যাক্সেসিবিলিটিকে সহজতর করে (যেমন সরবরাহ করে aria-details এবং aria-expanded

সমতুল্য সম্পর্ক), ফোকাস পরিচালনা এবং আরও অনেক কিছু।

উদাহরণ: সাথে একটি নিশ্চিতকরণ ডায়ালগ command এবং commandfor

<button commandfor="confirm-dialog" command="show-modal"> Delete Record </button> <dialog id="confirm-dialog"> <header> <h1>Delete Record?</h1> <button commandfor="confirm-dialog" command="close" aria-label="Close" value="close"> <img role="none" src=" </button> </header> <p>Are you sure? This action cannot be undone</p> <footer> <button commandfor="confirm-dialog" command="close" value="cancel"> Cancel </button> <button commandfor="confirm-dialog" command="close" value="delete"> Delete </button> </footer> </dialog>

ক্লিক করা রেকর্ড মুছুন বোতামটি ক্লিক করার সময় একটি মডেল হিসাবে ডায়ালগটি খুলবে বন্ধ, বাতিলবা মুছুন বোতামগুলি ডায়ালগটি বন্ধ করে দেবে a "close" সংলাপে ইভেন্ট, যা একটি আছে returnValue

সম্পত্তি বোতামের মান সঙ্গে মেলে। এটি পরবর্তী কী করবেন তা নির্ধারণের জন্য ডায়ালগের একক ইভেন্ট শ্রোতার বাইরে জাভাস্ক্রিপ্টের প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করে:

dialog . addEventListener ( "close" , ( event ) = > { if ( event . target . returnValue == "cancel" ) { console . log ( "cancel was clicked" ); } else if ( event . target . returnValue == "close" ) { console . log ( "close was clicked" ); } else if ( event . target . returnValue == "delete" ) { console . log ( "delete was clicked" ); } });

কাস্টম কমান্ড

অন্তর্নির্মিত কমান্ডগুলি ছাড়াও, আপনি একটি ব্যবহার করে কাস্টম কমান্ডগুলি সংজ্ঞায়িত করতে পারেন

-- উপসর্গ। কাস্টম কমান্ড প্রেরণ করবে a "command" লক্ষ্য উপাদানটিতে ইভেন্ট (ঠিক অন্তর্নির্মিত কমান্ডগুলির মতো), তবে অন্যথায় বিল্ট-ইন মানগুলির মতো কোনও অতিরিক্ত যুক্তি কখনও সম্পাদন করতে পারে না। এটি র‌্যাপার উপাদানগুলি সরবরাহ না করে, লক্ষ্য উপাদানটির জন্য ডিওএমকে ট্র্যাভার করে, বা পরিবর্তিত অবস্থার পরিবর্তনের জন্য বোতাম ক্লিকগুলি ম্যাপিং করে বিভিন্ন উপায়ে বোতামগুলিতে প্রতিক্রিয়া জানাতে পারে এমন উপাদানগুলি তৈরির জন্য নমনীয়তা দেয়। এটি আপনাকে একটি এপিআই সরবরাহ করতে দেয় মধ্যে আপনার উপাদানগুলির জন্য এইচটিএমএল:

<button commandfor="the-image" command="--rotate-landscape"> Landscape </button> <button commandfor="the-image" command="--rotate-portrait"> Portrait </button> <img id="the-image" src=" <script type="module"> const image = document.getElementById("the-image"); image.addEventListener("command", (event) => { if ( event.command == "--rotate-landscape" ) { image.style.rotate = "-90deg" } else if ( event.command == "--rotate-portrait" ) { image.style.rotate = "0deg" } }); </script>

শ্যাডোমে কমান্ড

দেওয়া commandfor অ্যাট্রিবিউট একটি আইডি নেয়, ছায়া ডোমটি অতিক্রম করার আশেপাশে বিধিনিষেধ রয়েছে। এই ক্ষেত্রে আপনি সেট করতে জাভাস্ক্রিপ্ট এপিআই ব্যবহার করতে পারেন .commandForElement সম্পত্তি যা ছায়া শিকড় জুড়ে যে কোনও উপাদান সেট করতে পারে:

<my-element> <template shadowrootmode=open> <button command="show-popover">Show popover</button> <slot></slot> </template> <div popover><!-- ... --></div> </my-element> <script> customElements.define("my-element", class extends HTMLElement { connectedCallback() { const popover = this.querySelector('(popover)'); // The commandForElement can set cross-shadow root elements. this.shadowRoot.querySelector('button').commandForElement = popover; } }); </script>

ভবিষ্যতের প্রস্তাবগুলি ছায়া সীমানা জুড়ে রেফারেন্সগুলি ভাগ করে নেওয়ার একটি ঘোষণামূলক উপায় সরবরাহ করতে পারে যেমন

রেফারেন্স লক্ষ্য প্রস্তাব।

এরপরে কী?

ওয়েবসাইটগুলি ব্যবহার করে এমন সাধারণ কার্যকারিতা কভার করতে আমরা নতুন অন্তর্নির্মিত কমান্ডগুলির জন্য সম্ভাবনাগুলি অন্বেষণ করতে থাকব। প্রস্তাবিত ধারণাগুলি আচ্ছাদিত

ওপেন ইউআই প্রস্তাব। ইতিমধ্যে অন্বেষণ করা কিছু ধারণা:

খোলার এবং বন্ধ <details> উপাদান।

উপাদান। ক "show-picker" জন্য কমান্ড <input> এবং <select> উপাদান, ম্যাপিং

showPicker() ।

জন্য কমান্ড এবং উপাদান, ম্যাপিং । জন্য প্লেব্যাক কমান্ড <video> এবং <audio> উপাদান।

এবং উপাদান। উপাদানগুলি থেকে পাঠ্য সামগ্রী অনুলিপি করা।

আমরা সম্প্রদায়ের ইনপুটকে স্বাগত জানাই – যদি আপনার পরামর্শ থাকে তবে কোনও সমস্যা দায়ের করতে দ্বিধা করবেন না

ইউআই ইস্যু ট্র্যাকার খুলুন।

আরও শিখুন