কমিউনিটি সংস্থাগুলি নির্যাতন করা হচ্ছে এবং এটি ছোট ব্যবসাগুলিকে বস্টের ঝুঁকিতে ফেলেছে: জিল কবি

একটি সম্প্রদায়ের আগ্রহ সংস্থা ফার্মের একটি বিশেষ রূপ যা লক্ষ্য করে তারা যে সম্প্রদায়টি পরিবেশন করে তাদের একটি সুবিধা প্রদান করুন। এর উদ্দেশ্যটি মূলত ব্যক্তিগত লাভের চেয়ে সম্প্রদায়ের সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হওয়া উচিত, যেমন দুর্বল লোকদের সহায়তা করা, কোনও উদ্দেশ্যকে সমর্থন করা বা একটি কমিউনিটি ক্যাফে চালানো।
তবে দায়িত্বশীল ব্যবসায়ের জন্য সংস্থার সহ-প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী জিল কবি আশঙ্কা করছেন যে এই সংস্থাগুলির মডেলটি ভুল ব্যবহার করা হচ্ছে। সে কেন ব্যাখ্যা করে।
আমি উদ্বিগ্ন যে কমিউনিটি আগ্রহের সংস্থার মডেলটি সামাজিক উদ্যোগের জন্য একটি নির্দিষ্ট আইনী সত্তা নিবন্ধিত সিআইসি হয়ে প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা অর্জন করতে আগ্রহী সংস্থাগুলি দ্বারা নির্যাতন করা হচ্ছে।
এখন একেবারে কোনও প্রশ্নই নেই যে ইউকে জুড়ে শত শত চমৎকার সিআইসি রয়েছে যা মানুষ এবং গ্রহের জন্য বিভিন্ন উপায়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলছে।
প্রকৃতপক্ষে, আমি ২০০৮ সালে আমার নিজস্ব একটি সংস্থা সিআইসি হিসাবে নিবন্ধভুক্ত করেছি, আইনী কাঠামোর প্রবর্তনের মাত্র তিন বছর পরে, কারণ আমি ধারণাটিতে বিশ্বাস করি। এক পর্যায়ে আমি থ্রি সিআইসির প্রধান নির্বাহী ছিলাম।
তবে সিআইসি হওয়ায় এমন সুবিধাগুলি আনতে পারে যা অন্যান্য ব্যবসায়গুলিকে কোনও অসুবিধায় ফেলতে পারে – এবং কিছু, ক্রমবর্ধমানভাবে এটিকে সামাজিক উদ্যোগের নীতিগুলিতে প্রমাণিতভাবে না করে প্রতিযোগিতামূলক প্রান্তকে সুরক্ষিত করার উপায় হিসাবে দেখুন।
অনুদানগুলি প্রায়শই সিআইসির কাছে পাওয়া যায় যে অন্যান্য ব্যবসায়গুলি, যা সমানভাবে উদ্দেশ্য-নেতৃত্বাধীন হতে পারে, কেবল আবেদন করতে পারে না।
পুরানো মডেল: কিছু সিআইসি তাদের প্রতিষ্ঠাতা নীতিগুলিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ নয়
এমন কিছু ঘটনা ঘটেছে যেখানে গভীরভাবে উদ্দেশ্যমূলক নেতৃত্বাধীন ব্যবসায়গুলি অধীনে চলে গেছে কারণ একটি সিআইসি কাছাকাছি প্রায় একই রকম ব্যবসা চালু করার জন্য যথেষ্ট অনুদান তহবিল পেয়েছে, বিদ্যমান সংস্থাগুলির যে সুবিধাগুলি ছিল তা সরবরাহ করে।
সিআইসি হওয়া আপনাকে আরও বড় সংস্থাগুলির সাথে চুক্তিগুলি সুরক্ষিত করার আরও সম্ভাবনা তৈরি করতে পারে যা আপনাকে তাদের ইএসজি চেকলিস্টে অতিরিক্ত টিক হিসাবে দেখছে – তারা বিশ্বাস করে যে তারা ‘সামাজিক কেনার’ যখন তারা সঠিক কাজ করছে।
একইভাবে, সিআইসি হওয়ায় সংস্থাগুলি সরকারী খাতের চুক্তিগুলি জিততে সহায়তা করতে পারে কারণ সংগ্রহ আইন আইনকে সামাজিক উদ্যোগকে সমর্থন করার উপর জোর দেয়।
মূলত, সিআইসি মডেলটি সিআইসি বা সামাজিক উদ্যোগ হিসাবে নিবন্ধিত নয় এমন হাজার হাজার ক্ষুদ্র ব্যবসায়কে একটি বিরক্তি করতে শুরু করেছে, তবুও যা তাদের সিআইসি সহযোগীদের চেয়ে মানুষ এবং গ্রহকে সমর্থন করার জন্য একই বা আরও বেশি কিছু করছে।
একটি বৃহত কর্পোরেটের ইএসজি বিভাগের কেউ আমাকে সম্প্রতি জানিয়েছিলেন যে তারা সামাজিক উদ্যোগকে সমর্থন করেছিল কারণ তাদের নিবন্ধিত হওয়ার জন্য ‘এতগুলি হুপের মধ্য দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয়েছিল’। দুঃখের বিষয়, বাস্তবতা সম্পূর্ণ আলাদা।
সিআইসি অ্যাপ্লিকেশন প্রক্রিয়াটি একটি সাধারণ সংস্থাকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কার্যত অভিন্ন। মূল পার্থক্যটি হ’ল আপনাকে একটি সিআইসি 36 নামক একটি নথি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, একটি সংক্ষিপ্ত নথি যাতে তিনটি প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া প্রয়োজন:
- আপনার ক্রিয়াকলাপের সুবিধাভোগী কারা?
- ক্রিয়াকলাপগুলির একটি তালিকা সরবরাহ করুন এবং প্রতিটি ক্রিয়াকলাপ কীভাবে পূর্বে উল্লিখিত সম্প্রদায়কে উপকৃত করবে।
- যদি সংস্থাটি উদ্বৃত্ত করে তবে কীভাবে তহবিল ব্যবহার করা হবে?
প্রথম দুটি প্রশ্নের খুব সহজেই উত্তর দেওয়া যেতে পারে। তৃতীয় প্রশ্নের জন্য, সংস্থার উদ্দেশ্য আরও বিকাশের জন্য কোনও উদ্বৃত্ত ব্যবসায়কে আবার পুনরায় বিনিয়োগ করা হবে তা বলা পুরোপুরি ঠিক।
অবশ্যই, এই জাতীয় উদ্বৃত্ত কখনই বাস্তবায়িত হয় না তা নিশ্চিত করার একটি সহজ উপায় হ’ল সিআইসি পরিচালকরা তাদেরকে বড় আকারের বেতন প্রদান করে।
এখানেই, আমার অভিজ্ঞতায় সিস্টেমটি ক্রমবর্ধমানভাবে হেরফের হচ্ছে। এবং এর মধ্যে কোনটি চেক এবং পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে? না – বা কমপক্ষে খুব খুব কমই।
সিআইসিগুলি একটি সম্পদ লক সাপেক্ষে ‘যা লাভ এবং সম্পদগুলি সামাজিক ভালোর জন্য ব্যবহৃত হয় তা নিশ্চিত করে’। সুতরাং প্রযুক্তিগতভাবে, যদি কোনও সিআইসি বিক্রি হয় এবং একটি বিশাল লাভ করে, পৃথক শেয়ারহোল্ডার, পরিচালক বা সদস্যরা আর্থিকভাবে উপকৃত হতে পারে না বা কেবল সিআইসির ধরণ অনুসারে যথেষ্ট হ্রাস হারে উপকৃত হতে পারে না।
জিল কবি মনে করেন সিআইসি মডেলটি পুরানো
তহবিলগুলি একটি দাতব্য সংস্থা বা অন্য কোনও সম্পদ-লকড সংস্থায় পরিচালিত হওয়া দরকার। অবশ্যই, এটি অপ্রাসঙ্গিক যদি জড়িতরা সিস্টেমটি হেরফের করে থাকে, কারণ উদ্যোগটি চালু থাকাকালীন অবিচ্ছিন্নভাবে তাদের ফোকাস যথাসম্ভব অর্থ উত্তোলনের দিকে।
আবার, এটি পুনরায় উল্লেখ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বেশিরভাগ সিআইসিগুলি বৈধ উদ্যোগ যা সঠিক কাজ করে এবং দায়িত্বশীলভাবে চালিত হয়। তবে পুরো সেক্টরে আরও চেক এবং ব্যালেন্স প্রয়োজন।
উদাহরণস্বরূপ, বার্ষিক সিআইসি প্রশাসনিক প্রক্রিয়াটি কেবল অন্য একটি ফর্ম যা একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে। আপনি যদি একই পরিষেবাগুলি সরবরাহ করে থাকেন তবে এটি কেবল এক বছর থেকে পরের বছর পর্যন্ত একটি কাটা এবং পেস্ট। তিন মিনিট, সম্ভবত?
এটি ‘সামাজিক’ হয়ে উঠতে তিন মিনিট এমনকি বিশাল বেতনের মাধ্যমে ছয়জনের জন্য কোনও লাভ আঘাত করা হলেও।
অন্য কোনও চেক রয়েছে যা নির্ধারণ করে যে সিআইসি তার ব্যবসায়ের সমস্ত দিক জুড়ে নৈতিক ও দায়িত্বের সাথে পরিচালিত হচ্ছে কিনা? না।
দায়িত্বশীল ব্যবসায়ের জন্য সংস্থাটিতে আমাদের প্রাথমিক সদস্যপদ আবেদন সিআইসি এবং সামাজিক উদ্যোগে প্রযোজ্য তার চেয়ে অসীম আরও দৃ ust ়। গ্লোবাল, al চ্ছিক লোক এবং গ্রহের প্রথম যাচাইকরণ প্রক্রিয়া হিসাবে, এটি প্রায় হাস্যকর হওয়া এতটাই দুর্বল।
এমনকি যদি সিআইসিগুলি তাদের উদ্দেশ্য সরবরাহ করে থাকে তবে তারা ভয়াবহ নিয়োগকর্তা হতে পারে বা পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে মোটেও যত্নশীল নাও হতে পারে।
সংক্ষেপে, সরকার এবং বড় কর্পোরেশনগুলি গোলাপ-রঙিন লেন্সের মাধ্যমে সিআইসির দিকে নজর দেয়। তবে প্রায়শই বাস্তবতা মোটেও খুব গোলাপী হয় না।
এমনকি যদি সিআইসি তাদের উদ্দেশ্য সরবরাহ করে তবে তারা ভয়াবহ নিয়োগকর্তা হতে পারে বা পরিবেশগত প্রভাব সম্পর্কে মোটেও যত্ন নাও করতে পারে।
শেষ পর্যন্ত, এমন একটি খাত উদযাপনের পরিবর্তে যা আর উদ্দেশ্য হিসাবে উপযুক্ত নয়, সরকারকে মূল্যবোধের নেতৃত্বাধীন ছোট ব্যবসায়গুলিকে সমর্থন ও উদযাপন করা উচিত, বিশেষত যদি তারা একটি শক্তিশালী, প্রমাণ-ভিত্তিক শংসাপত্র প্রক্রিয়াটি পেরিয়ে যায় যা নৈতিক ও দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালনার সমস্ত দিক যাচাই করে এবং লোক এবং গ্রহকে প্রথমে রাখার জন্য।
বি-কর্প, একটি মার্কিন মালিকানাধীন বৈশ্বিক শংসাপত্র, বা আমাদের নিজস্ব দায়িত্বশীল ব্যবসায়িক মান যা বিশেষভাবে যুক্তরাজ্য ভিত্তিক ছোট ব্যবসায়ের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে, এটি উভয়ই একটি ভাল ব্যবসা হওয়ার অর্থ কী তা সম্পর্কে আরও ভাল সূচক।
সিআইসি এবং সামাজিক উদ্যোগের বোনেটের নীচে দেখার সময় এসেছে, বরং কেবল সেগুলি তরঙ্গ করার পরিবর্তে এবং ধরে নেওয়ার পরিবর্তে সমস্ত কিছু কার্যক্রমে রয়েছে। এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, তারা সত্যই কার জন্য কাজ করছেন তা নির্ধারণ করুন – সম্প্রদায় বা যারা তাদের চালায়।
অর্থ সাশ্রয় করুন, অর্থ উপার্জন করুন
সিপ ক্যাশব্যাক
সিপ ক্যাশব্যাক
31 জুলাই পর্যন্ত £ 2,000 পর্যন্ত ক্যাশব্যাক পর্যন্ত
5.44% নগদ আইএসএ
5.44% নগদ আইএসএ
হারটি তিন মাসের জন্য বাড়ানো হয়েছে, তারপরে 4.59%
£ 20 মোটরিং বন্ধ
£ 20 মোটরিং বন্ধ
এটি মানি মোটরিং ক্লাব ভাউচার
আইএসএ অফার বিনিয়োগ
আইএসএ অফার বিনিয়োগ
1% পিছনে (সর্বোচ্চ £ 200) £ 5,000+ যুক্ত করার সময়
30 তহবিলে কোনও ফি নেই
30 তহবিলে কোনও ফি নেই
সম্ভাব্য শূন্য-ফি একটি আইএসএ বা সিপে বিনিয়োগ
অনুমোদিত লিঙ্কগুলি: আপনি যদি কোনও পণ্য বের করেন তবে এটি অর্থ হ’ল কমিশন উপার্জন করতে পারে। এই ডিলগুলি আমাদের সম্পাদকীয় দল দ্বারা বেছে নেওয়া হয়েছে, কারণ আমরা মনে করি সেগুলি হাইলাইট করার মতো। এটি আমাদের সম্পাদকীয় স্বাধীনতাকে প্রভাবিত করে না। শর্তাদি এবং শর্তাদি সমস্ত অফারে প্রযোজ্য।