কমিক্সের প্রথম সুপারহিরো কে ছিলেন?

এমন সময়ে যখন সুপারহিরোগুলি বড় এবং ছোট পর্দার উপর আধিপত্য বিস্তার করছে, এটি আশ্চর্যজনক যে তাদের নম্র উত্সগুলিতে আরও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। ১০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে, সমস্ত ধরণের অতিমানবীয় নায়করা কমিকসের পৃষ্ঠাগুলি আঁকড়ে ধরে রেখেছে, এবং যদিও প্রথম দিকের কমিক বইয়ের সুপারহিরোদের কিছু ভুলে যেতে পারে, তবুও অনেকে এখনও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন। সম্প্রতি, জেমস গানের “সুপারম্যান” মুভি থিয়েটারগুলিতে অবতরণ করেছে এবং সারা বিশ্বের ভক্তদের সাথে একটি বিশাল হিট প্রমাণ করেছে। ম্যান অফ স্টিল আজকের মতোই জনপ্রিয় যখন তিনি ১৯৩৮ সালে অ্যাকশন কমিকসে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন।
সুপারম্যান প্রথম কমিক বই সুপারহিরো হয়ে উঠতে পারেন যারা আজ সুপারহিরোদের জন্য সমস্ত মানদণ্ড এবং প্রত্যাশাগুলির সাথে খাপ খায়-পরাশক্তি, একটি বর্ণময় পোশাক, একটি গোপন পরিচয় এবং মানুষকে বাঁচানোর এবং অ-প্রাণঘাতী উপায়ে ন্যায়বিচারের জন্য লড়াই করার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এটি সম্ভবত বলা যায় যে সুপারম্যান হ’ল একটি কমিক বইয়ে উপস্থিত হওয়ার প্রথম দিকের সুপারহিরো যার আবেদন এখনও অবধি স্থায়ী হয়, অন্যদিকে তাঁর প্রথম দিকের সমসাময়িকদের অনেকেই অস্পষ্টতায় ম্লান হয়ে পড়েছেন। তবে সুপারম্যান কমিক্সে উপস্থিত প্রথম সুপারহিরো ছিলেন না।
প্রথম দিকের কমিক চরিত্র যিনি সুপারহিরো হিসাবে বিবেচিত হতে পারেন 1902 সালে শিকাগো ট্রিবিউনে প্রকাশিত কমিক স্ট্রিপগুলিতে মাত্র পাঁচ মাস ধরে প্রকাশিত হয়েছিল। উইলহেলম হেইনরিচ ডিটলভ কারনার দ্বারা নির্মিত হুগো হারকিউলিস ছিলেন একটি অতিমানবীয় দৃ strong ় চরিত্র যা প্রায়শই অন্যকে সাহায্য করার জন্য তার শক্তি ব্যবহার করে দেখা যায়। যদিও স্বল্পস্থায়ী এবং কেবল একটি সংবাদপত্রের কমিক স্ট্রিপে উপস্থিত রয়েছে, হুগো প্রযুক্তিগতভাবে কমিক্সের প্রথম সুপারহিরো।
হুগো হারকিউলিস কমিক্সের জগতে সুপারহিরোদের পরিচয় করিয়ে দেয়
বেশিরভাগ সুপারহিরো আধুনিক কমিক পাঠকদের মতো ব্যবহার করা হয় না, হুগো হারকিউলিসের কোনও উত্সের গল্প ছিল না। ১৯০২ সালে শিকাগো ট্রিবিউনের September সেপ্টেম্বর সংস্করণে তাকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল, এমন একটি স্ট্রিপে যা তাকে তাড়া করতে দেখেছিল এবং তার খালি হাতে একটি ট্রলি গাড়ি থামিয়ে দিয়েছিল যাতে একজন দু: খিত মহিলা জাহাজে উঠতে পারে। অন্যান্য স্ট্রিপগুলি তাকে এক হাতে নিরাপদে পড়তে দেখেছিল, বন্দুকের পয়েন্টে তাকে ধরে রাখা একটি গ্যাংকে বাধা দেওয়ার জন্য একটি আর্টিলারি কামান তুলেছে এবং ট্র্যাকগুলি নীচে একটি লাইনচ্যুত ট্রেনটি টেনে নিয়েছিল।
হুগো একটি হালকা হৃদয়যুক্ত কমিক স্ট্রিপ চরিত্র ছিল, আধুনিক শ্রোতারা একটি সাধারণ সুপারহিরো বিবেচনা করবে তার থেকে অনেক দূরে, তবে তিনি নিঃসন্দেহে বীরত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদনের জন্য অতিমানবীয় দক্ষতার ব্যবহার করেছিলেন। তাঁর উত্সের গল্পের অভাব মনে হয় যে তিনি যে সময়ের লেখা হয়েছিল তার প্রতিচ্ছবি। হুগো হারকিউলিস প্রকাশিত হওয়ার সময় কমিক স্ট্রিপগুলি দ্রুত রসিকতা বা অভিনব ফ্লাইটের জন্য একটি জায়গা ছিল, যার অর্থ চরিত্রের বিকাশ বা ব্যাকস্টোরিতে খুব কম বিবেচনা করা হয়েছিল।
মুদ্রণ এবং গভীরতার অভাবের স্বল্প-কালীন সময় সত্ত্বেও, হুগো হারকিউলিস বীরত্বের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ অতিমানবীয় বৈশিষ্ট্যযুক্ত চরিত্রগুলি সম্পর্কে কমিক্সের জন্য একটি প্রবণতা শুরু করেছিলেন। দ্য শ্যাডো এবং দ্য ফ্যান্টম এর মতো পাল্প হিরোস অনুসরণ করবে, সুপারম্যানের মতো সম্পূর্ণরূপে সুপারহিরোরা পরে তাদের নিজস্ব কমিক বইয়ের সিরিজে শীর্ষস্থানীয় হিসাবে উপস্থিত হতে শুরু করার আগে।
কমিক্সের বাইরে উপস্থিত প্রথম সুপারহিরো
যদিও হুগো হারকিউলিস এমন একটি চরিত্রের প্রথম উদাহরণ ছিলেন যাকে একটি কমিকের মধ্যে উপস্থিত সুপারহিরো হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে, তবে তিনি সমস্ত কথাসাহিত্যে উপস্থিত প্রথম সুপারহিরো ছিলেন না। সুপারহিরো গল্পগুলির শিকড়গুলি ইউকেতে 19 শতকের থেকে সস্তা, লুরিড, সিরিয়ালাইজড সাহিত্যের-তথাকথিত পেনি ড্রেডফুলসকে খুঁজে পাওয়া যায়।
1860 এর দশকের শেষের দিকে এবং পরবর্তী দশকে, বেশ কয়েকটি পেনি ড্রেডফুলস স্প্রিং-হিলযুক্ত জ্যাক নামে পরিচিত একটি চিত্রের নগর কিংবদন্তিদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। যদিও প্রাথমিকভাবে এক ধরণের ভিক্টোরিয়ান বোজিম্যান বা হিংসাত্মক প্রানস্টার হিসাবে বিবেচিত হলেও বেশ কয়েকটি পেনি ড্রেডফুলস বসন্ত-হিল জ্যাককে ব্যাটম্যানের মতো পরবর্তী নায়কদের জন্য একটি প্রোটোটাইপে পরিণত করেছিলেন। দ্য ডার্ক নাইটের মতো এই গল্পগুলির বসন্ত-হিল জ্যাকটি গ্যাজেটগুলির উপর নির্ভর করেছিল তাকে তার শত্রুদের চেয়ে অতিমানবীয় সুবিধা এবং তার সত্য পরিচয় গোপন করার জন্য একটি পোশাক। কিছু পুনরাবৃত্তিতেও তার একটি গোপন সদর দফতর ছিল, ব্যাটকেভের স্মরণ করিয়ে দেয়। লেখকরা জ্যাককে একটি ফোকলোরিক ভিলেন থেকে বিচারের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে রূপান্তরিত করেছিলেন, দুর্নীতিবাজ, ধনী ভিলেনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন।
অন্য কোথাও, স্কারলেট পিম্পেরেল ১৯০৩ সালে আত্মপ্রকাশ করেছিল – হুগো হারকিউলিসের কমিক স্ট্রিপের এক বছর পরে। ব্যারনেস অর্কির একটি নাটকে উপস্থিত হয়ে, পিম্পারেল ছিলেন একজন মুখোশধারী অ্যাভেঞ্জার যিনি ফ্রান্সের সন্ত্রাসের রাজত্বকালে গিলোটিন থেকে অভিজাতদের বাঁচিয়েছিলেন। যদিও স্কারলেট পিম্পারেলকে প্রায়শই প্রথম সুপারহিরোদের একজন বলা হয়, আধুনিক শ্রোতারা জনগণের ইচ্ছা থেকে অতি ধনীকে রক্ষা করা বীরত্বপূর্ণ বলে মনে করবেন কিনা তা এতটা পরিষ্কার নয়।