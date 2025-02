কমিক বইয়ের ভক্তরা সবসময় হলিউডের কাছ থেকে একটি জিনিস চেয়েছিলেন এবং অবশেষে, আমরা এটি পাচ্ছি

মনে হচ্ছে কমিক বইয়ের সিনেমাগুলি এখনই একটি বাস্তব রেনেসাঁর মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। After over two decades of comic book films with varying degrees of success, fans everywhere are getting something that they’ve wanted to see in live-action movies for years.

কমিক বইয়ের অভিযোজনগুলির ইতিহাস একটি জটিল। 40 এর দশকের সুপারহিরো সিরিয়াল থেকে শুরু করে আজকের বড় বাজেট হলিউড ফিল্মগুলিতে, প্রতিটি যুগ আইকনিক কমিক বইয়ের চরিত্রগুলিকে প্রাণবন্ত করার সময় নতুন কিছু এনেছে। তবে ভক্তরা যেমন কমিক বইয়ের অভিযোজনগুলির ভবিষ্যতের দিকে নজর রাখেন, এমন একটি উপাদান রয়েছে যা দীর্ঘকালীন কমিক বইয়ের অনুরাগীদের দ্বারা অত্যন্ত প্রশংসা করে।

সিনেমাগুলি অবশেষে সুপারহিরো এবং কমিক বইয়ের চেহারাটি আলিঙ্গন করছে



লাইভ-অ্যাকশন সুপারহিরোগুলি চেহারা পাচ্ছে এবং তাদের প্রাপ্য অনুভব করছে



সেভেরিনা চু দ্বারা কাস্টম চিত্র

When it comes to adapting superheroes into live-action films, no film franchise has tried harder to keep the spirit of comic books alive than the Marvel Cinematic Universe. আয়রন ম্যান এবং হাল্কের দিনগুলি থেকে, আর্লি এমসিইউ ফিল্মগুলি তাদের নায়কদের পোশাকগুলিতে তাদের কমিক অংশগুলির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল। এবং বেশিরভাগ অংশে এই পোশাকগুলি করেছিল। তবে সময় চলার সাথে সাথে ফ্র্যাঞ্চাইজি আরও বড় এবং আরও বড় হয়ে উঠল, নির্দিষ্ট ট্রেন্ডগুলি আরও বেশি লক্ষণীয় হয়ে উঠল যখন এটি অ্যাভেঞ্জার্স এবং অন্যান্য বিভিন্ন নায়কদের পোশাকের কাছে আসে।

এমসিইউ ঠিকঠাক হয়ে উঠেছে এমন প্রতিটি নায়কের জন্য, এমন নায়করা ছিলেন যাদের পোশাকগুলি কিছুটা বন্ধ মনে হয়েছিল (বলুন, স্কারলেট ডাইনি বা ফ্যালকন)। অনেক সময়, তাদের পোশাক ডিজাইনের আরও চমত্কার উপাদানগুলি আরও ভিত্তিযুক্ত বা বাস্তববাদী পদ্ধতির পক্ষে ডাউনপ্লেড করা হয়েছিল। এটি বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই চরিত্রগুলি তারা যে কমিক চরিত্রগুলির উপর ভিত্তি করে ছিল তার থেকে 100% আলাদা ছিল। তবে একটি পার্থক্য ছিল যা দ্বারা নেওয়া হয়েছিল কমিক ভক্তরা যারা লক্ষ্য করেছেন যে মার্ভেল স্টুডিওগুলি কীভাবে ভয় পেয়েছে তা তাদের নায়কদের যতটা সম্ভব তাদের সহযোগীদের মতো দেখায় বলে মনে হচ্ছে।

তবে সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাতাসগুলি পরিবর্তন হতে শুরু করে, বিশেষত 2024 এর মুক্তির সময় ডেডপুল এবং ওলভারাইনযা অবশেষে হিউ জ্যাকম্যানের লোগানকে কমিক-সঠিক পোশাকটি দিয়েছিল যে তিনি বছরের পর বছর ধরে অস্বীকার করা হবে (মুখোশের ভক্তরা কখনও ভাবেননি যে তারা কোনও ছবিতে দেখবেন)। এবং ভক্তরা যখন তাদের প্রথম চেহারা পেয়েছিল তখন হাইপটি কেবল 2025 সালে অব্যাহত ছিল কল্পনাপ্রসূত চার: প্রথম পদক্ষেপ। যখন ট্রেলারে বৈশিষ্ট্যযুক্ত পোশাকগুলি ঠিক মার্ভেল ক্যানন ছিল না, তাদের নকশার সামগ্রিক সুর এবং অনুভূতি কমিক বইয়ের অনুরাগীদের দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল একটি চলচ্চিত্র পুরোপুরি আরও হালকা মনের নান্দনিকতার সাথে আলিঙ্গন করতে দেখে উত্তেজিত।

কমিক ভক্তদের বছরের পর বছর ধরে সুপারহিরোদের গ্রাউন্ডেড গ্রহণের সাথে ডিল করতে হয়েছিল



এমনকি এক্স-মেন বা সুপারম্যানের মতো চরিত্রগুলি নিয়ে কাজ করার সময়



এখানে শত শত চলচ্চিত্র, সিরিয়াল, টেলিভিশন শো এবং অন্যান্য লাইভ-অ্যাকশন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা কমিক বইয়ের চরিত্রগুলিকে লাইভ-অ্যাকশন বিনোদনের সাথে অভিযোজিত করেছে। 70 এর দশকে, রিচার্ড ডোনার সুপারম্যান ফিল্মটি স্ক্রিনে ইস্পাত আনার সময় যথাসম্ভব বিশ্বস্ততার সাথে চলেছিল। কিন্তু সময়ের মধ্যে ব্যাটম্যান 80 এর দশকের শেষের দিকে প্রেক্ষাগৃহগুলি হিট করুন, তার উজ্জ্বল রঙগুলি ভয়ঙ্কর এবং বাস্তবসম্মত অল-কালো সম্পর্কে বিষয়গুলির জন্য ডাউনপ্লেড করা হয়েছিল। তবে কমিক বইয়ের চরিত্রের পোশাকগুলি অভিযোজিত করতে সত্যই হলিউডের বড় সিনেমাগুলি রেটিকেন্সকে কী প্রদর্শন করেছে 2000 মুভি ছিল এক্স-মেনযা এর চরিত্রটি সাধারণ কালো চামড়ার স্যুটগুলিতে দিনটি সংরক্ষণ করেছিল।

কমিক বইয়ের অনুরাগীদের হতাশার জন্য, আরও ‘বাস্তববাদী’ ধারণাটি পোশাকের নকশায় গ্রহণ করে সুপারহিরো চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে একটি প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিটি চরিত্রই এটির ক্ষতি করে না (স্পাইডার ম্যানের এই সময়ের আরও ভাল পোশাক ছিল, বাস্তবে)। তবে অনেক সিনেমা এই পোশাকগুলি সংশোধন করতে এবং এগুলিকে আরও ‘গুরুতর’ দেখায়। উদাহরণস্বরূপ, ক্যাপ্টেন আমেরিকা মার্ভেল সিনেমাটিক মহাবিশ্বে তার ক্লাসিক স্কেলড আর্মার চেহারাটি হারিয়েছে। এবং বরং তাকে তার কমিক অংশের মতো কিছু দেখানোর পরিবর্তে, হক্কির অনস্ক্রিন উপস্থিতি তার 616 একের পরিবর্তে তার চূড়ান্ত অংশের পরে মডেল করা হয়েছিল।

আবার, এই নায়করা যে দেখেছিল তা নয় কিছুই না তারা যে বীরদের খেলছিল তাদের মতো। But many costumes in the past decade or so were altered to the point where it became a joke among comic fans due to how over-designed these outfits were. মঞ্জুর, ফিল্মটি কমিকসের চেয়ে আলাদা মাধ্যম এবং সাধারণের অর্থ সবসময় ভাল হয় না। কিন্তু সময় বাড়ার সাথে সাথে মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্স বাষ্প হারাতে শুরু করে, ভক্তরা আরও বেশি গ্রাউন্ডেড গ্রহণের জন্য আরও বেশি সমালোচিত হতে শুরু করে এমন একটি পৃথিবীতে যা সংজ্ঞা অনুসারে, সুপার হওয়া উচিত।

কমিক্সের সেরা অংশগুলি সর্বদা আরও প্রচলিত ছিল



কমিক ভক্তরা জানেন যে এই গল্পগুলি অনুভব করা এবং মজাদার এবং আকর্ষণীয় হওয়া দরকার



ভক্তরা কী দেখেছেন ডেডপুল এবং ওলভারাইন এবং প্রথম ঝলক কল্পনাপ্রসূত চার: প্রথম পদক্ষেপ মার্ভেল সিনেমাটিক ইউনিভার্সে কেবল অন্তর্ভুক্ত নয়। জেমস গুনের আসন্ন সুপারম্যান মুভি ম্যান অফ স্টিলকে এমন কিছু দিয়েছে যা তিনি ২০০ 2006 সাল থেকে অনস্ক্রিন পরেন নি: তার কাণ্ড! যদিও রেড ব্রিফগুলি মুভি-পর্যবেক্ষকদের একটি দলীয়দের মধ্যে বিতর্কের বিষয় হিসাবে রয়ে গেছে, অনেক ভক্ত সুপারম্যানের লোরের আরও নির্বোধ উপাদানগুলি রূপালী পর্দায় নিয়ে এসে খুশি (কেবল ক্রিপ্টো পেয়েছে এমন অভ্যর্থনাটি দেখুন)।

The truth is that the landscape of superhero films is shifting and studios are realizing something comic book fans have known forever: The more lighthearted aesthetics are what makes these things so damn fun. মঞ্জুর, আরও উন্নত এবং গুরুতর গল্পের জন্য জায়গা রয়েছে, কারণ সমস্ত কমিকস বা এমনকি সুপারহিরো গল্পগুলি নির্বোধ নয়। তবে তাদের মধ্যে অনেকগুলি আশ্চর্যর মজাদার এবং বোধের দিকে ঝুঁকছে এবং তাদের পোশাকগুলি এটি প্রতিফলিত করা উচিত। এটা কি সবার চায়ের কাপ হতে চলেছে? অবশ্যই না, তবে এটি এমন কিছু যা কমিক ভক্তরা অন্য কারও চেয়ে বেশি প্রশংসা করবে।

সুপারহিরো সিনেমাগুলি ব্লকবাস্টার হিট হবে না তারা যে কমিকগুলি ভিত্তিক ছিল সেগুলি ছাড়াই। এবং যে কোনও কমিক বইয়ের অনুরাগী প্রমাণ করতে পারে, এই গল্পগুলি সর্বদা গ্রাউন্ড হয় না। প্রায়শই তারা সাহসী, রঙিন এবং তারা ঝুঁকি নেয়, বিশেষত পোশাকের সাথে। স্বীকার করা যায়, এটি সর্বদা পরিশোধ করে না, তবে এটি যখন হয় তখন এটি এমন একটি গল্প তৈরি করে যা খোলা মনের সাথে কাউকে খুশি করবে। যদিও এটি এখনও দেখা যায় যে ভবিষ্যতে সমস্ত কমিক বইয়ের চলচ্চিত্রের জন্য কী রয়েছেদেখে মনে হচ্ছে কমিক বইয়ের অনুরাগীদের দিকে আরও বেশি সুন্দর যুগে শুরু হয়েছে।