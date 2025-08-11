কমেডি কিংবদন্তি মেল ব্রুকস গোপনে ডেভিড লিঞ্চের অন্যতম সেরা সিনেমা তৈরি করেছে

১৯ 1970০ এর দশকের শেষের দিকে মেল ব্রুকস তাঁর হাসিখুশি কমেডি ক্লাসিকের জন্য বিশ্বব্যাপী তারকা ছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে “দ্য প্রযোজক” লেখার জন্য একটি অস্কার জিতেছিলেন এবং একই বছরে “ইয়ং ফ্রাঙ্কেনস্টাইন” এবং “ব্লেজিং স্যাডলস” উভয়ই প্রকাশ করেছিলেন। (ঘটনাক্রমে, এই সিনেমাগুলিও অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিল।) এর পরে, তিনি “উচ্চ উদ্বেগ” নিয়ে কাজ করার আগে 1976 সালের উচ্চাভিলাষী চলচ্চিত্র “সাইলেন্ট মুভি” চলচ্চিত্রের দিকে চলে গেলেন, আলফ্রেড হিচককের কাজের একটি সার্জিক্যালি পয়েন্টযুক্ত স্পুফ। এই দুটি চলচ্চিত্রই বক্স অফিসে $ 4 মিলিয়ন উত্পাদন বাজেটের বিপরীতে 30 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে। ব্রুকস উঁচুতে চড়েছিল।
ব্রুকস যখন হলিউডের হটশট হিসাবে ময়দার দিকে ঘুরছিল, মিসৌলার একজন আপ-আসন্ন শিল্পী শিক্ষার্থী, মন্টানা আমেরিকান ফিল্ম ইনস্টিটিউটে তাঁর দু: খজনক, পরাবাস্তব এবং দুঃস্বপ্নের ছবি এবং ভাস্কর্য নিয়ে মাথা ঘুরছিলেন। তিনি ইতিমধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য শর্টস তৈরি করেছিলেন এবং তিনি তার প্রথম ফিচার ফিল্মটি করার আশায় একটি অনুদান দিয়ে স্নাতক হয়েছিলেন। বেশ কয়েক বছর ধরে, এই উচ্চাভিলাষী তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতা তার প্রথম সিনেমায় কাজ করেছিলেন, অবিশ্বাস্যভাবে ধীর গতিতে কাজ করেছিলেন এবং মহাকাব্য অনুপাতের একটি পরাবাস্তববাদী দুঃস্বপ্ন তৈরি করেছিলেন। সমাপ্ত ছবিটি অবশেষে 1977 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। সিনেমাটি ছিল “ইরেজারহেড”, এবং চলচ্চিত্র নির্মাতা ছিলেন ডেভিড লিঞ্চ।
মেল ব্রুকস এবং ডেভিড লিঞ্চ-ফ্র্যাঙ্ক ক্যাপ্রা এবং জার্গ বাটগেরিট, সম্ভবত সম্ভবত দু’জন চলচ্চিত্র নির্মাতাকে আরও আলাদা খুঁজে পেতে কঠোর চাপ দেওয়া হবে? – তবে দু’জনই কেউ কেউ উপলব্ধি করতে পারে তার চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। ব্রুকস, যদিও একজন কৌতুক অভিনেতা ছিলেন, তিনি পরাবাস্তববাদ এবং হররও পছন্দ করেছিলেন এবং তিনি বিশেষত একটি পৃথক প্রযোজনা সংস্থা গঠনে আগ্রহী ছিলেন যাতে তিনি নন-কমেডি প্রকল্পগুলিতে নির্বাহী নির্মাতার দায়িত্ব পালন করতে পারেন।
এটি ছিল 1979, এবং ব্রুকস – সাধারণ হলিউড চ্যানেলগুলির মাধ্যমে – জোসেফ মেরিকের জীবন দ্বারা অনুপ্রাণিত একটি সিনেমা “দ্য এলিফ্যান্ট ম্যান” এর স্ক্রিপ্টে ঘটেছিল। ব্রুকস এটি উত্পাদন করতে আগ্রহী ছিল। শুধু তাই নয়, ব্রুকস যখন “ইরেজারহেড” এর একটি বিশেষ স্ক্রিনিং দেখেছিলেন, তখন তিনি এতটাই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে তিনি তত্ক্ষণাত্ লিঞ্চকে “হাতির মানুষ” পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন।
মেল ব্রুকস ডেভিড লিঞ্চের দ্য এলিফ্যান্ট ম্যান প্রযোজনা করেছেন
যেমন আমি কাগজ ২০২০ সালে এই চলচ্চিত্রটি তার ৪০ তম বার্ষিকীর জন্য জড়িতদের সাক্ষাত্কার নিয়েছিল এমন এক টুকরোতে বর্ণনা করা হয়েছে, ব্রুকসকে তার “উচ্চ উদ্বেগ” সহকারী পরিচালক জোনাথন স্যাঙ্গার দ্বারা “দ্য এলিফ্যান্ট ম্যান” এর জন্য স্ক্রিপ্টটি হস্তান্তর করা হয়েছিল। ব্রুকস চিত্রনাট্যটি পছন্দ করেছিল, তবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তিনি এমন কোনও প্রকল্পে নিজের নাম রাখতে পারেন নি যা এতটা হৃদয় বিদারক বলে বোঝানো হয়েছিল। জোসেফ মেরিক – স্ক্রিপ্টে জন নামকরণ করা – একটি দুঃখজনক জীবন যাপন করেছিলেন, টিউমার এবং ত্বকের পরিস্থিতিতে ভুগছিলেন যা তার মাথা এবং মুখের বড় আকারের এবং রুক্ষ হয়ে পড়েছিল। তিনি অনেক বছর সার্কাসে কাটিয়েছিলেন, নিষ্ঠুর কর্তাদের দ্বারা নির্যাতন করেছিলেন যারা ধরে নিয়েছিলেন যে তিনি কথা বলতে বা ভাবতে পারবেন না। মেরিককে একজন ভ্রমণকারী ডাক্তার দ্বারা উদ্ধার করা হয়েছিল, যিনি আবিষ্কার করেছিলেন যে তিনি বুদ্ধিমান, বক্তৃতা এবং খুব মৃদু ছিলেন। ব্রুকস অনুভব করেছিলেন যে “মেল ব্রুকস প্রেজেন্টস” উপরে “দ্য এলিফ্যান্ট ম্যান” এর উপরে শ্রোতাদের কাছে বিভ্রান্তিকর হবে। পরিবর্তে, তিনি এবং স্যাঙ্গার ব্রুকসফিল্মস নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন যা বৈধ বলে মনে হয়েছিল। ব্রুকস অনুভব করেছিলেন যে তিনি একরকমভাবে গোপনে “হাতি মানুষ” তৈরি করতে পারেন।
কথা বলছি অভিভাবক ২০০৮ সালে, ব্রুকস ব্যাখ্যা করেছিলেন যে তাঁর “প্রযোজক বন্ধু স্টুয়ার্ট কর্নফেল্ড” লিঞ্চকে “ইরেজারহেড” দেখার জন্য তাকে দৃ inc ়প্রত্যয়ী করে তার নজরে এনেছিলেন। ব্রুকস যেমন স্মরণ করেছে:
“এটি কালো এবং সাদা রঙের একটি সুন্দর চলচ্চিত্র ছিল, তবে আমি এখনও সত্যই বিশ্বাস করতে পারি না যে এই প্রকল্পটির পরিচালক এটি আমি ‘দ্য এলিফ্যান্ট ম্যান’ নামে কাজ করছিলাম, যা আমি একজন লেখকের সাথে ভাগ করে নিয়েছি একজন লেখকের সাথে আমার কাছে পিছলে গিয়েছিল একটি অনুগ্রহ হিসাবে। তবে স্টুয়ার্টের সাথে আমি এক জায়গায় দেখা করেছিলেন, তিনি কেবল ববকে এবং বব) তিনি এতটা নম্র হওয়ার আশা করছিলেন না, তবে আমি বরং মুগ্ধ হয়েছি এবং তিনি যে পরিবর্তনগুলি চেয়েছিলেন সে সম্পর্কে খুব বুদ্ধিমান ছিলেন। “
ওহ, ববের বড় ছেলেটিতে লিঞ্চের সাথে ডিনার করা।
একটি চুক্তি হয়েছিল, এবং লিঞ্চ সাইন ইন। যদিও “দ্য এলিফ্যান্ট ম্যান” একটি traditional তিহ্যবাহী হলিউডের বায়োপিকের মতো কাঠামোগত ছিল, লিঞ্চ এটিকে আরও স্বপ্নের মতো কিছুতে পরিণত করেছিল। এটি মৃত্যুর উপর জয়লাভের একটি চলচ্চিত্র হয়ে ওঠে এবং একই কালো-সাদা, “ইরেজারহেড” এর স্টিম-হিসিং নান্দনিকতা বহন করে। জন হার্ট, বড় ক্রেনিয়াল প্রোস্টেটিক্স খেলাধুলা করে জন মেরিককে অভিনয় করেছিলেন, অন্যদিকে অ্যান্টনি হপকিন্স ফ্রেডরিক ট্রেভসকে চিত্রিত করেছিলেন, যিনি তাকে উদ্ধার করেছিলেন। জন গিলগুডও হাজির হয়েছিলেন, যেমন ব্রুকসের স্ত্রী অ্যান ব্যানক্রফ্ট করেছিলেন।
হাতি লোকটি হিট ছিল
উল্লেখযোগ্যভাবে, ব্রুকসের আসল নাম লিঞ্চের ছবিতে নির্বাহী নির্মাতা হিসাবে উপস্থিত হয় না। তবে ব্রুকস স্পষ্টতই জানতেন যে তিনি প্রযোজক হিসাবে কী করছেন, কারণ “দ্য এলিফ্যান্ট ম্যান” হিট হয়েছিল। এটি 5 মিলিয়ন ডলার বাজেটে বক্স অফিসে 26 মিলিয়ন ডলারেরও বেশি আয় করেছে এবং সেই বছরের অস্কার ডার্লিংসের মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে, মোট আটটি একাডেমি পুরষ্কার মনোনয়নের (সেরা চিত্র, সেরা পরিচালক, সেরা অভিনেতা এবং সেরা চিত্রনাট্য সহ) সহ। মর্মান্তিকভাবে, যদিও এটি “সাধারণ মানুষ,” “টেস,” এবং “র্যাগিং বুল” এর মতো চলচ্চিত্রগুলি হারাতে জিরো জিতেছে।
তবুও, সিনেমাটি হলিউডের একজন পাওয়ার প্লেয়ার হিসাবে ডেভিড লিঞ্চকে সিমেন্ট করেছিল, যা সত্যই খুব কমই ফলাফল ছিল। এরপরে পরিচালককে একটি প্রধান বিজ্ঞান কল্পকাহিনী ফিল্ম হেলমে টেপ করা হয়েছিল, স্পষ্টতই তাকে গ্রীষ্মের ব্লকবাস্টারগুলির রাজ্যে স্থানান্তরিত করার লক্ষ্য ছিল। অনেক “স্টার ওয়ার্স” ভক্তরা জানেন যে লিঞ্চকে “স্টার ওয়ার্স: ষষ্ঠ পর্ব -” রিটার্ন অফ দ্য জেডি, “নির্দেশ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল। পরিবর্তে, তিনি ফ্র্যাঙ্ক হারবার্টের” ডুন “এর নিজস্ব অভিযোজন করেছিলেন,” একটি সিনেমা যা “ফ্যানসকে” ট্যুইচ করে “ট্যুইভের মতো করে” ট্যুইচকে দেখায়। ” বিশ্রাম ইতিহাস।
ব্রুকস, ইতিমধ্যে, ব্রুকসফিল্মগুলির সাথে হিট অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য – এবং উল্লেখযোগ্যভাবে অন্ধকার তৈরি করতে থাকে। ফ্রেডি ফ্রান্সিস “” দ্য ডক্টর অ্যান্ড দ্য ডেভিলস, “ডেভিড ক্রোনেনবার্গের” দ্য ফ্লাই, “এবং দ্য ক্রিস ওয়ালাস চলচ্চিত্রগুলি” দ্য ফ্লাই II “এবং” দ্য ভ্যাগ্র্যান্ট “এর মতো কৌতুক অভিনেতা হরর ফিল্মসকে সমর্থন করেছিলেন। ব্রুকস ইতিহাসের অন্যতম মজাদার মানুষ (এবং তিনি এখনও 99 -এ লাথি মারছেন), তবে তাঁর কিছু বিস্ময়কর অদ্ভুত স্বাদও ছিল, উদ্ভট কাল্ট মুভিগুলি, স্বপ্নের মতো প্রেস্টিজ ছবি এবং গ্লোপি হরর ফ্লিকগুলি প্রসারিত করতে পেরে খুশি। ব্রুকস তার বহু দশকের কমেডি কাজের জন্য সর্বদা গভীরভাবে প্রিয় হবে, তবে তাঁকে ছাড়া আমাদের ডেভিড লিঞ্চ নাও থাকতে পারে আমরা সকলেই ভালোবাসতে বেড়েছি।