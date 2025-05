কম্পিউটারগুলির মধ্যে স্ক্লাইট ডাটাবেসগুলি অনুলিপি করার একটি দ্রুত উপায় – অ্যালেক্সওয়ালচান

# Create a gzip-compressed text file on the server ssh username@server "sqlite3 my_remote_database.db .dump | gzip -c > my_remote_database.db.txt.gz" # Copy the gzip-compressed text file to my local machine rsync --progress username@server:my_remote_database.db.txt.gz my_local_database.db.txt.gz # Remove the gzip-compressed text file from my server ssh username@server "rm my_remote_database.db.txt.gz" # Uncompress the text file gunzip my_local_database.db.txt.gz # Reconstruct the database from the text file cat my_local_database.db.txt | sqlite3 my_local_database.db # Remove the local text file rm my_local_database.db.txt