কম উচ্চতায় সন্দেহভাজনকে তাড়া করার পরে পুলিশ হেলিকপ্টার ক্রু কোনও পদক্ষেপের মুখোমুখি হতে পারে না

মিরসাইডে ধাওয়া করার সময় মাটির মিটারের মধ্যে যে পুলিশ হেলিকপ্টারটি ছড়িয়ে পড়েছিল তা কোনও শৃঙ্খলাবদ্ধ পদক্ষেপের মুখোমুখি হবে না, তদন্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
১৩ ই আগস্ট সেন্ট হেলেন্সের কার মিল বাঁধের কাছে একটি মোটরবাইকটিতে সন্দেহভাজনকে ট্র্যাক করার জন্য মোতায়েন করা বিমানটি এত নিচে উড়ন্ত চিত্রায়িত হয়েছিল যে এটি গাছের একটি লাইনের পিছনে অদৃশ্য হয়ে যায়।
এক সন্দেহভাজনকে একাধিক অপরাধের জন্য গ্রেপ্তার করে এই অনুসরণটি শেষ হয়েছিল, এবং পরে একটি দ্বিতীয়কে আটক করা হয়েছিল।
পুলিশ এয়ার ইউনিটগুলির রুটিন টহলগুলি সাধারণত প্রায় 60 মিটার ন্যূনতম উচ্চতা বজায় রাখে, তবে কর্তৃপক্ষ নিশ্চিত করেছে যে হেলিকপ্টারগুলি একটি সাধনা বা নজরদারি অপারেশনকে সমর্থন করার সময় অবতরণ করার অনুমতি দেওয়া হয়।
হেলিকপ্টারটি পরিচালনা করে এমন ন্যাশনাল পুলিশ এয়ার সার্ভিস (এনপিএ) বলেছে যে ক্রুরা অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা পরিচালনার পরে পুরো অপারেশন জুড়ে একটি “গতিশীল ঝুঁকি মূল্যায়ন” চালিয়েছিল এবং প্রোটোকল অনুসরণ করেছিল।
এনপিএএসের চিফ অপারেটিং অফিসার সিএইচ সুপার ফিয়ানা গ্যাফনি বলেছেন: “আমাদের ক্রু এক ঘন্টারও বেশি সময় ধরে মোটরসাইকেল চালককে গ্রাউন্ড অফিসারদের অবিচ্ছিন্ন আপডেট সরবরাহ করেছিল। জননিরাপত্তা এবং অপরাধ প্রতিরোধের সমর্থনে এটি একটি বৈধ পুলিশিং কাজ ছিল।
“একবার নিরাপদ স্থানে, ক্রুরা অবতরণের অভিপ্রায় নিয়ে উচ্চতা হ্রাস করার সিদ্ধান্তটি রেকর্ড করেছিলেন। মোটরসাইকেল চালকটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে অবতরণটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল এবং বিমানটি সরে যাওয়ার আগে বিমানটি আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল। এটি একটি স্বীকৃত টেকঅফ ম্যানুভার।”
অফিসার আরও যোগ করেছেন: “যানবাহন অনুসরণের দ্রুতগতির এবং অপ্রত্যাশিত প্রকৃতির জনসাধারণের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ক্রুদের প্রয়োজন হতে পারে। এই সিদ্ধান্তগুলি সমর্থন করার জন্য আমাদের দৃ ust ় পদ্ধতি রয়েছে এবং সুরক্ষা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসাবে রয়ে গেছে।”
মিরসাইড পুলিশ জানিয়েছে যে সন্দেহভাজনকে “বিপজ্জনক গাড়ি চালানোর সন্দেহ, মালিকের সম্মতি ছাড়াই মোটর গাড়ি নেওয়া, অযোগ্য ঘোষণা করার সময় গাড়ি চালানো, থামাতে ব্যর্থ হওয়া, জনসাধারণের উপদ্রব সৃষ্টি করার ষড়যন্ত্র” এবং অন্যান্য ড্রাইভিং অপরাধের কারণে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।
তারা আরও যোগ করেছেন যে দ্বিতীয় সন্দেহভাজন একটি মোটর গাড়ি চুরি এবং অপরাধীকে সহায়তা করার সন্দেহের কারণে ছিল। “
যুক্তরাজ্যের সিভিল এভিয়েশন অথরিটির একজন মুখপাত্র বলেছেন যে এটি এই ঘটনার বিষয়ে অবগত, তিনি আরও যোগ করেছেন: “সিভিল এভিয়েশন কর্তৃপক্ষ ফলাফল এবং অনুসরণ করা প্রক্রিয়াগুলি পর্যালোচনা করবে।”