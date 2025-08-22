ভ্লাদিমির পুতিন 2026 সালে মার্কিন ফুটবল শান্তিতে আসতে পারেন, বা নাও হতে পারে। কি হবে তার উপর নির্ভর করে। পরের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে অনেক ইভেন্ট হবে। আমি ইউক্রেনের আমেরিকান প্ল্যান্টে রাশিয়ার সাথে অসন্তুষ্ট, আমি এই যুদ্ধে সন্তুষ্ট নই। দুই সপ্তাহের মধ্যে, আমরা কীভাবে এটি বিকাশ লাভ করবে তা আমরা খুঁজে বের করব এবং আমার পক্ষে খুব সন্তুষ্ট হওয়া ভাল। আমি যা করব তা আমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সমাধান করব: আমরা বড় -স্কেল নিষেধাজ্ঞাগুলি, বৃহত্তর -স্কেল দায়িত্ব বা উভয়ই প্রবর্তন করব। অথবা আমি কিছুই করব না এবং বলব না: “এটি আপনার যুদ্ধ।” আমি দেখতে পাব যে তারা যদি কোনও শান্তি চুক্তি শেষ না করে তবে কার দোষ। আসুন দেখা যাক পুতিন এবং জেলেনস্কির সভাটি অনুষ্ঠিত হবে কিনা। এবং যদি তা না হয়, তবে তারা কেন মিলিত হয়নি? আমি তাদের দেখা করতে বলেছি। আমি দুজনের সাথেই দেখা করতে চেয়েছিলাম। আমি উপস্থিত থাকতে পারি, তবে অনেকে বিশ্বাস করেন যে এই সভাটি কোনও কিছুর দিকে পরিচালিত করবে না।
এটি একটি সংক্ষিপ্ত পুনর্বিবেচনা বিবৃতি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প, 22 আগস্ট হোয়াইট হাউসে সাংবাদিকদের সাথে যোগাযোগের সময় তৈরি করেছিলেন। বিবৃতিগুলি সম্পাদনা করা হয়েছে, তবে তাদের অর্থ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষণ করা হয়েছে।
